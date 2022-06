PP exige al SES y a Vergeles una solución "ya" a las necesidades del Hospital de Llerena

El Partido Popular de Extremadura ha exigido al Servicio Extremeño de Salud (SES) y al consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, una solución "ya" a las necesidades del Hospital de Llerena y a las reivindicaciones sociales para que la situación "no llegue más lejos".

Así pues, la formación 'popular' ha criticado la situación que vive el Hospital de Llerena que afecta "muy gravemente" a la labor diaria de sus profesionales sanitarios y "sobre todo" a la atención que los usuarios de las localidades de las comarcas de Azuaga y Llerena reciben, "mientras" la Junta de Extremadura, Vergeles y el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara "hacen oídos sordos a las demandas y reclamaciones sociales".

En concreto, la portavoz del Grupo del PP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, se ha desplazado en la mañana de este viernes a Llerena, junto al diputado del GPP regional, Bibiano Serrano, y el presidente comarcal de Llerena, Daniel Lara, y concejales, portavoces y alcaldes del PP en ambas comarcas afectadas.

En sus declaraciones ante los medios de comunicación, Teniente ha indicado que "el PP está acompañando a los vecinos" de estas comarcas en "su justa reivindicación ante una situación insostenible en el Hospital de Llerena", donde "se están desmantelando los servicios".

"Nos están engañando con una supuesta centralización para encubrir lo que es el desmantelamiento de un hospital", ha remarcado, junto con que "no puede un hospital no ofrecer los servicios básicos de una cirugía o sin dotación continua de Traumatología o sin internistas suficientes o con problemas para la diálisis".

ESTO NO VA DE ENFRENTAMIENTOS

Al mismo tiempo, la portavoz del GPP regional ha añadido que "esto no va de enfrentamientos entre el Hospital de Zafra y el de Llerena" y que quieren que ambos tengan todos los servicios que debe tener un hospital, y ha apuntillado que, por tanto, lo que tienen que hacer las gerencias locales y Vergeles "es dar una solución ya, pues esto no puede llegar más lejos".

Cristina Teniente ha recordado también que el Grupo del PP registró en mayo de 2021 una iniciativa pidiendo que se repusieran estos servicios desmantelados, sobre la que el Partido Socialista votó en contra, lo cual "demuestra que hay una intención, no solo es que no haya personal, es que votan no a reponer los servicios y con el silencio cómplice los grupos locales del PSOE".

Y es que para el PP, según indica en una nota de prensa, la cuestión de fondo es que "no hay médicos, están echando a los médicos a patadas Vergeles y sus cargos directivos, y no se puede permitir esto y esta nefasta gestión".

"Las vacantes de los MIR en Extremadura ha dejado sin cubrir el 41 por ciento y en Llerena de las seis ofertadas se han dejado sin cubrir cuatro, eso es un palo a la Atención Primaria, y es porque el SES ofrece las peores condiciones de toda España, y no están haciendo nada para corregir esta situación", ha dicho.

Teniente ha indicado además que frente a regiones gobernadas por el PP donde se cubren todas las plazas ofertadas a los MIR, en Extremadura no ocurre pues "tenemos unos gestores de la Sanidad nefastos" y la región "necesita ya una Sanidad sin Vergeles".

De hecho, con datos del propio SES, según ha continuado, en los próximos 10 años se jubilan en la Extremadura 600 médicos, tenemos 75 plazas de especialistas sin cubrir "y estamos echando a los médicos a patadas, estamos en un desierto demográficos". "¿Cómo se van a quedar los jóvenes en nuestros pueblos si no tienen servicios médicos?", se ha preguntado.

Por todo ello, Cristina Teniente ha concluido que Extremadura "tiene que dejar de ofrecer las peores condiciones" a los médicos y profesionales sanitarios. "Tienen recursos como nunca de los fondos europeos, y el doble de cargos directivos que cuando empezó la legislatura, echen a esos cargos directivos que han demostrado que no sirven, y usen esos recursos para cuidar a nuestros médicos y a todo el personal sanitario y ofrecer a los usuarios servicios de calidad. Esta es una reivindicación en la que el PP no va a parar", ha remarcado.

SERVICIOS SANITARIOS "DIGNOS Y DE CALIDAD"

Por su parte, Daniel Lara ha señalado que "la reivindicación de hoy del Partido Popular no es más que el reflejo de la lucha de todos los vecinos de nuestras comarcas para tener unos servicios sanitarios dignos y de calidad", además ha subrayado y ha incidido en que desde el PP de la provincia de Badajoz "se quiere dejar claro que la intención de las exigencias de hoy no es crear un conflicto con los ciudadanos de la comarca de Zafra, que también sufren las consecuencias de los recortes sanitarios de Vara y Vergeles".

Lara ha agregado que actualmente se vive "una situación crítica" en la Sanidad, con unos cortes "claros" en especialistas, con trabajadores sanitarios en condiciones "pésimas que no están atendidos como merecen", y ha sostenido que la gestión del área de salud de la comarca "deja mucho que desear", se están cubriendo con "parches" plazas de muchos especialistas sin que se cubran de forma fija y permanente las bajas.

El presidente comarcal del PP en Llerena ha detallado que "no pueden venir" facultativos de otras zonas, como Don Benito, a cubrir urgencias y cobrar 800 euros al día, "al final acaban diciendo que no tienen medios ni dinero para contratarlos" y que lo "único" que tienen "es un auténtico desastre".

Por eso Daniel Lara, en nombre de todos los alcaldes y portavoces del PP en las comarcas de Llerena y Azuaga, ha exigido a Vara y Vergeles "que cumplan lo prometido por activa y pasiva", como la unidad de cuidados que sigue cerrada por falta de personal, al igual que la dotación de recursos del hospital.

También ha pedido que "cumplan las promesas que han hecho" para que los ciudadanos puedan dejar de hacer peregrinaciones como la última con una silla de ruedas y para "ver si es posible que se den cuenta en la Junta de una vez de lo que se está sufriendo en nuestras comarcas", ha sentenciado.