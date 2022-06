PP pide se actúe "con sentido común" ante ampliación centro mayores de noche de Garlitos

En una visita a la localidad, el presidente del PP provincial de Badajoz, Manuel Naharro, acompañado por el alcalde José Álvaro Rodríguez, y el diputado 'popular' en la Asamblea Bibiano Serrano, ha señalado que esta ampliación, que el consistorio quiere sufragar con fondos municipales propios para que el centro pase a contar con 16 plazas más, está teniendo "problemas" para poder llevarse a cabo por la "sobre protección que hay en Extremadura".

Ha destacado que el centro de noche de Garlitos "no se puede abrir, ya que necesita una ampliación y una reforma mínima", pero se encuentra ubicado en una zona ZEPA, "que en realidad es un auténtico secarral donde ni siquiera hay aves".

Naharro ha insistido en que la Junta de Extremadura "tiene que elegir entre los pájaros o las personas". "Para mí las dos cosas son compatibles, pero no se pueden primar los pájaros sobre las personas. Ya se nos va la gente joven de nuestros pueblos, pero es que ahora la gente mayor también se va a ir, ya que solo hay infraestructuras acabadas y amuebladas que no se pueden abrir por cuestiones menores que no tienen ningún sentido", ha expuesto, como el caso de Garlitos.

Por eso, Manuel Naharro ha pedido "poner un poco de coherencia y sentido común" en la toma de decisiones y que, para eso, el PP de Badajoz "va a estar reivindicando en todos los pueblos de la provincia donde sea necesario".

TOMAR CARTAS EN EL ASUNTO

Por su parte, José Álvaro Rodríguez ha explicado que, dado que el centro de noche está cerrado, el objetivo del equipo de gobierno local de Garlitos del PP es "únicamente" llevar a cabo una reforma y ampliarlo para que puedan utilizarlo personas no dependientes, pero que se encuentran con una zona ZEPA que impide dar un servicio "a personas mayores vulnerables, las más frágiles a las que estamos dejando por los pájaros".

Así, el alcalde de Garlitos ha subrayado que "alguien debería tomar cartas en el asunto y pensar con sentido común" para poder atender "como se merecen" a las personas mayores de Garlitos y de cualquier otro municipio.

Finalmente, Bibiano Serrano ha indicado que esta situación de Garlitos es otro "ejemplo claro y evidente del problema que está causando el exceso de protección ambiental en Extremadura": "Un pueblo con una residencia que no puede abrir ni ampliar ni poner en marcha, al haberse construido en una zona ZEPA y que no puede prestar servicios para ayudar a fijar población".

Serrano ha concluido que esto "es lo que no se puede hacer en Extremadura, tener una protección desmesurada que se olvida de las personas y de los que están en el medio rural, trabajando día a día".