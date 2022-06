Cruz Sánchez de Lara cierra el Congreso de Comunicación de Violencia de Género e Igualdad

Con una ponencia a cargo de Cruz Sánchez de Lara, abogada experta en Derechos Humanos y vicepresidenta del periódico El Español, se ha cerrado hoy el I Congreso de Comunicación en materia de Violencia de Género e Igualdad, que se ha celebrado durante dos días en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena.

Tras reconocer que, para ella, era muy importante estar en un foro como éste y más en Villanueva de la Serena “que es en la ciudad en la que crecí”, Sánchez de Lara ha aprovechado su intervención para puntualizar que a la hora de informar sobre violencia de género “no toda la culpa debe recaer en los medios de comunicación, ya que los medios en este campo han avanzado bastante”.

Eso sí, ha señalado que le preocupa mucho que “con la polarización y el tratamiento extremista que se está haciendo de la igualdad, podamos llegar a perder parte de lo que habíamos conseguido”.

Para Cruz, “tenemos que conseguir más, pero no tenemos que permitir que nos quiten los avances de la igualdad, porque eso es peligrosísimo y estamos en un momento muy arriesgado”.

Por eso, ha hecho un llamamiento “para sujetar bien lo que hemos conseguido, ya que me preocupa que en este tira y afloja lo adquirido se pierda”. Una sensación, como ha dicho, “que no sólo me preocupa a mí, sino también a los que estamos al frente de los medios de comunicación”.

Como ha recordado hay mujeres extremeñas, como Pepa Bueno o ella misma “que somos feministas, tenemos representación en nuestros medios, visibilidad y en nuestro proyecto editorial está siempre el correcto tratamiento de la violencia de género, pero tenemos que procurar también no perder de vista de dónde venimos”.

Asimismo, ha defendido que “aunque no siempre, ni en todos, sí que se hace una función educativa y pedagógica desde los medios”.

Cine documental

La jornada de este jueves, ha arrancado con una ponencia que ha versado sobre el cine documental y la violencia de género en España, con la participación de Rosa Márquez y Maribel Sánchez.

La primera es coordinadora del documental de NETFLIX ‘¿Qué coño está pasando?’, y la segunda es la directora del documental en la misma plataforma titulado ‘Nevenka’ y que cuenta la historia de la que fue concejala del Ayuntamiento de Ponferrada y conocida por ser la primera española en lograr la condena de un cargo político, Ismael Álvarez, alcalde de la ciudad, por acoso sexual.

Por su parte, Rosa Márquez ha explicado que su documental surgió a raíz de la ‘violación de San Fermín’. Para ella, este suceso fue un punto de inflexión en el feminismo y “aunque el movimiento feminista ya tenía su pulso, este caso sacó a miles de mujeres a la calle”.

La segunda ponencia ha corrido a cargo de Natalia Gómez Gabás, capitana del Ejército de Tierra, quien ha hablado sobre el tratamiento de la igualdad en las Fuerzas Armadas.

Puso como ejemplo su propia experiencia. Recordó que el número de mujeres en el Ejército es muy inferior al de hombres, pero planteó al auditorio una cuestión “de cómo se imaginan la figura de un capitán”. Y ella ha sido clara: “Pues yo soy mujer, feminista, vegana y capitán”. Además, hizo mención a las leyes civiles sobre igualdad que avalan esta condición en las Fuerzas Armadas.

En otra de las mesas de hoy, se ha abordado el tratamiento informativo de la violencia de género en Extremadura. Una de las participantes ha sido Pura Caballero, periodista de TVE Extremadura, que ha contado su experiencia: “Cuando empecé a trabajar hace 38 años como periodista no se hablaba de violencia de género. Comencé con el activismo feminista periodístico con mis compañeras Marisol Pérez y Lali Casado, porque veíamos la necesidad de hacerlo. Comenzamos elaborando un decálogo para el tratamiento informativo de la violencia de género, después un manual de buenas prácticas en el Instituto de la Mujer y hablando de periodismo con perspectiva de género”. Como reconoce, “para que el periodismo sea riguroso, veraz y profesional hay que hacerlo con perspectiva de género”.

María José Pulido, teniente del alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, ha querido recalcar la importancia de aclarar los conceptos.

“La violencia de género es un problema estructural de nuestro sistema, si bien hoy en España no significa ni se ve igual que hace 30 o 100 años. Hoy las mujeres que denuncian tienen ayudas y recursos. Los menores que son víctimas de violencia de género ahora tienen también unos derechos que antes no se consideraban”.

Por eso, como ha dicho, “desde las instituciones debe prevalecer nuestro compromiso con la perspectiva de género, con la agenda feminista y con un equilibrio con los medios de comunicación, con el derecho a la libertad de expresión y de prensa”.

Gloria Angulo, de la Asociación Malvaluna, ha precisado que “debemos hablar de las mujeres en plural porque somos muchas y diversas desde el aspecto de la igualdad de oportunidades”.

Al tiempo que ha añadido que “una de las debilidades que tenemos es que hoy en día aún existen mujeres víctimas de violencia de género que desconocen los recursos de los que disponen y a dónde deben acudir”.

Por último, Marisa Lozano, representante del Movimiento Femimista ‘Zafra Violeta’, ha apuntado que “creemos firmemente que la participación social es fundamental en la transformación de las injusticias que aún sufrimos las mujeres. La movilización social, la concienciación y la sensibilización ciudadana son fundamentales”.

La penúltima ponencia, antes del cierre, ha corrido a cargo de Elisa Tarazana, consejera delegada del Grupo Ribera, que ha disertado sobre la violencia de género e igualdad en el ámbito sanitario.

La diputada provincial de Igualdad, Cristina Valadés, ha querido hacer un balance de este congreso, del que ha destacado la “enorme participación que ha habido, con un millar de inscritos de trece países”, al tiempo que ha valorado la riqueza de los testimonios que se han vertido durante estos dos días.

Un ámbito, el de la comunicación en materia de violencia de género e igualdad, “en el que queda mucho por hacer y en el que hay que seguir trabajando”, como ha puntualizado.