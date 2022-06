La portada del ferial con la Puerta de Palmas iluminada, cartel de la Feria San Juan 2022

Ep.

La portada del ferial, la Puerta de Palmas iluminada, junto a personajes del tradicional pasacalles de gigantes y cabezudos y monumentos de la capital pacense como la torre de Espantaperros o la Catedral, protagonizan el cartel anunciador de la Feria de San Juan 2022 de Badajoz, que firma la sanvicenteña Macarena Gil bajo el título 'Una feria gigante".

El río Guadiana también se ve en este cartel con fondo rojo y lunares con los colores de la bandera de Extremadura, que ha sido presentado por el concejal de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez, acompañado de la autora, cuyo "magnífico" trabajo ha resultado ganador tras la reunión del jurado del cartel anunciador, que falló que entre los 17 presentados este debía ser el que anunciara y diera publicidad a las fiestas patronales de Badajoz.

De igual modo, Gutiérrez ha señalado que "está más acertado" y reúne las condiciones que se piden, como que tenga elementos que destaquen la ciudad y que transporten a la Feria de San Juan, a la vez que ha agradecido el esfuerzo de todos los que han participado y que "con ilusión" se presentan y les ha animado a que sigan haciéndolo porque la calidad de todos ellos "es más que aceptable", como también ha animado a Macarena Gil a que siga presentándose a todos los concursos de carteles que se hagan en Badajoz y en el resto de Extremadura y de España.

Asimismo, ha avanzado que, como se hace con los carteles de Carnaval y Semana Santa, se hará una tirada de ejemplares que se repartirán en establecimientos, comercios, locales o asociaciones, y que tendrá una difusión "muy importante" a través de las redes sociales y las páginas del ayuntamiento.

Por su parte, Macarena Gil se ha mostrado agradecida y ha reconocido que le hace "mucha ilusión" ganar este concurso del cartel de la Feria de Badajoz, "cerca de casa", y ha explicado que en 'Una feria gigante' se ven conjunto de elementos de Badajoz que se reconocen a simple vista, con la portada de la feria como parte central y también como protagonistas a los gigantes del pasacalles de gigantes y cabezudos, en este cartel que da la bienvenida y anima a pasar a la feria, y es una invitación a vivir esos días de fiesta, enmarcado por el Guadiana y monumentos de la ciudad.

Diseñadora gráfica aunque estudió arquitectura técnica, Gil ha agregado que se ha presentado más veces a este mismo concurso y que esta es la segunda vez después de que en 2019 se hiciese con el accésit, y que también en Carnaval se ha presentado alguna vez.

Finalmente, e interpelado por la feria en sí, el delegado del área ha avanzado que habrá fuegos artificiales, que se han adjudicado a la empresa Zaragozana en un concurso al que se han presentado más empresas y ha habido "interés" después de que la licitación sacada inicialmente quedara desierta, sobre lo cual ha agregado que se bajó "un poco" la carga de pólvora pero el tiempo será el mismo, 25 minutos, "y va a ser espectacular igual que todos los años", con una tirada "cortita de bienvenida" el día de la inauguración y la tradicional de la noche de San Juan.

Asimismo, habrá casetas en la feria, ante lo cual ha indicado que este miércoles termina la licitación para la presentación de las tres que hay fijas que son municipales, y que también hay una serie de solicitudes en la Concejalía para ocupar terreno y una vez se revisen y si reúnen los requisitos para poder instalarse irán resolviendo.

A preguntas de los periodistas por si habrá botellón, ha apuntillado que "de momento no" puede decir nada, dado que no ha habido Junta de Seguridad ni ha tenido ninguna reunión, y ha sumado que actualmente están montando "lo que es la feria" referido a las casetas, fuegos, alumbrado o feriantes y que el sábado 18 de junio será el primero de los conciertos, el musical 'God save the queen', en los que según el promotor "hay buena sintonía" en cuanto a la venta de entradas, por lo que cree que se volverá a tener conciertos de un nivel de público "aceptable".