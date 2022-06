Aspolobba mantiene que no se van a hacer servicios policiales voluntariamente en Badajoz

Ep.

El sindicato Aspolobba, mayoritario en la Policía Local de Badajoz, ha mantenido que "por supuesto que no se van a hacer servicios de forma voluntaria" por parte de los agentes en el marco del conflicto por los servicios extraordinarios en el que, como ha señalado, "el problema está en que una cosa es lo que dice el alcalde", Ignacio Gragera, "y otra lo que hace".

"Es que una cosa es lo que dice en el pleno y se queda tan ancho, pero luego realmente los policías no han recibido todas las cantidades que se le adeudaban de 2021, por lo tanto por supuesto que no se van a hacer servicios de forma voluntaria, porque es que la propia palabra lo dice son voluntarios que se quitan los policías de su tiempo libre, para que el ayuntamiento les pague lo que se aprobó en pleno", ha remarcado el portavoz de Aspolobba, Manuel Manzano, en declaraciones a Europa Press.

Y es que, como ha apuntillado después de que el pleno de este lunes haya aprobado el reconocimiento extrajudicial de crédito en expedientes de servicios extraordinarios realizados en 2022 por funcionarios de la Policía Local, "esas cantidades están aprobadas en pleno del 2019 y no las cumplen y como no cumplen ni los plazos, ni las cantidades ni los servicios que se hacen, por lo tanto los policías van a seguir exactamente igual, no van a hacer ni un solo servicio de carácter voluntario, ni uno".

En este sentido, ha especificado respecto a lo que se adeuda de 2021 por estos servicios que hay compañeros que han cobrado cantidades que no vienen en el acuerdo plenario, "por ejemplo 131 euros, esa cantidad se la habrán inventado porque esa cantidad no está en ningún sitio", de manera que "hay unas confusiones" por "hacer las cosas mal", pese a que se pidió "expresamente" al ayuntamiento que los listados que se iban a pagar que los cotejaran con ellos, aunque "directamente dijeron que no".

"Claro que no, porque sabían que iban a meter la pata. Y entonces como lo que quieren es decirle a la opinión pública que están pagando, que es lo que le interesaba, la noticia, la foto, la imagen, la sonrisa del alcalde pero luego realmente no están haciendo lo que dicen, y eso del 2021, imagínate del 2022", ha expuesto, al tiempo que ha destacado sobre el acuerdo del pleno de este lunes que "han aprobado lo que quieran", pero que "ahora tendrán que tener otros trámites, mandarán listados, se volverán a cometer errores".

NO ESPERAN LOS ABONOS EN LA NÓMINA DE JUNIO

En este sentido, no esperan que lo que se adeuda de este 2022 se incluya en la nómina de junio, como ha avanzado el alcalde, sobre lo cual ha ahondado en que "por supuesto que no" y en que esperan "que venga tarde mal y con cantidades erróneas como ha pasado con el 2021", por lo que "por lo tanto no se va a poner al día a los policías, ni mucho menos en tiempo y forma por supuesto que no" cuando llevan esperando desde septiembre.

Así y en el caso de que se abonase todo lo se debe de 2021 y 2022 de cara a la Feria de San Juan, ha insistido en que los policías locales "no van a volver a hacer servicios de carácter voluntario", mientras que no cumpla con todo lo que se acuerda con la policía, "por muy mínimo que sea el acuerdo se cumple primero y luego se hacen los servicios", al hilo de lo cual ha recordado que el acuerdo pasa por cobrar 2021 y 2022 y por la equiparación salarial con la Policía Nacional.

Sobre esto último, ha explicado que la equiparación salarial "fue un documento expreso que llevaron ellos, que no lo llevamos los policías", sino "ellos solamente para sacar adelante el Carnaval que es lo que les interesaba".

"Ellos mismos sus palabras fueron que en abril se acababa, que en abril estaba hecho la equiparación salarial, estamos en mayo, vamos a entrar en junio y de la equiparación salarial ese documento lo han metido en un cajón y no han vuelto a saber nada de él", ha criticado, para agregar que los policías locales van patrullando haciendo las mismas funciones que Policía nacional, "pero cobrando 500 euros menos".

Finalmente y sobre las declaraciones realizadas por el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, quien incidió en el pleno en que el "problema" es que "hay un entramado para cobrar horas extras como si fueran un complemento ya más en la nómina de los funcionarios policiales", desde Aspolobba ha sostenido que "si él cree que hay un entramado lo que tiene que hacer es denunciarlo en el juzgado", y que lo han puesto en conocimiento de la asesoría jurídica del sindicato, de manera que si hubiera "algún tipo de indicio penal" lo denunciarían.

También ha criticado que "esas acusaciones en un pleno no se pueden hacer" y que al mismo "se va a algo más serio que a hacer risas, o pedir que se hagan libranzas por servicios extraordinarios voluntarios".

"Pero cómo vamos a hacer libranzas si tenemos un déficit de 100 policías, entonces quién va a trabajar, no sabe ni lo que dice desde luego es un ignorante total y absoluto", ha concluido.