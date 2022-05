Pleno Ayuntamiento Badajoz aprueba reconocimiento crédito servicios policiales extras 2022

Ep.

El Pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado este lunes con el apoyo de todos los grupos salvo Unidas Podemos, que se ha abstenido, el reconocimiento extrajudicial de crédito en expedientes de servicios extraordinarios realizados en 2022 por funcionarios de la Policía Local.



A este respecto, el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, ha dado las gracias a todos los policías y a la plantilla que han prestado o no servicios extraordinarios, y ha aseverado, ante las disculpas demandadas por el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, que ha dicho que "esto es un problemón" que han tenido que afrontar "de la manera más rápida y eficaz posible, atendiendo a todos y cada uno de los requerimientos que legalmente procedían, acortando todos los plazos que procedían", como también ha agradecido la labor "encomiable" de todos los servicios municipales involucrados.



"Desde el primer minuto he dicho que iba a dar todo lo que tenía y todo lo que estaba en mi mano para que empezaran a cobrar todos los atrasos del año 21 en mayo, y así ha sido", ha destacado Gragera. Asimismo, ha añadido que la aprobación de este reconocimiento extrajudicial de crédito del 22 en el pleno ordinario de mayo, como estaba siendo, "por mucho que digan o no digan" porque "los plazos son los que son" y "la voluntad está", así como la planificación de los servicios para el resto del año "para que no se vuelvan a dar estos casos".



El debate de este punto lo ha comenzado el concejal de Hacienda, Eladio Buzo, quien ha explicado que se trata del reconocimiento extrajudicial de cuatro expedientes de horas realizadas por los policías en este año 2022, en enero, febrero y marzo, y que la figura del reconocimiento es el trámite administrativo que se tiene que seguir en el caso de haberse producido el gasto sin llevar el procedimiento temporal administrativo.



También ha señalado que en este caso venía provocado porque no existía partida presupuestaria para cubrir el importe de estas horas realizadas por los policías.



Ha detallado de igual modo que este trámite administrativo es "normal y corriente" y que se ha traído en otros casos con otras cuestiones, como también se ha referido a "la sensibilidad de que se trata de salarios, de horas extras, de trabajos realizados por personal de este ayuntamiento" y a que, ante el hecho de que se vayan a pagar trabajos realizados en enero, tienen que "intentar mejorar la celeridad" en la que llevan a cabo "algunos procedimientos".



CRÍTICAS DE PSOE Y UNIDAS PODEMOS



Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Ricardo Cabezas, ha agradecido la presencia de representantes de la Policía Local en el pleno y a estos la "paciencia" y "entereza" que han tenido y siguen teniendo "con este alcalde y este equipo de gobierno", tras lo cual ha expuesto que el primer edil y todo el gobierno local "saben muy bien" por qué se ha llegado a esta situación y las repercusiones "negativas" para los propios policías y la ciudad, dado que la imagen que se está dando al exterior con la cancelación de eventos en los últimos meses es "patética".



No obstante y en lugar de pedir perdón, "le trasladan la presión a nuestros policías", ha remarcado Cabezas, que ha subrayado que "no hay derecho y no se merecen" que se hayan aprobado servicios extraordinarios voluntarios "sabiendo a ciencia cierta" que no había consignación presupuestaria para ello, y sin pasar por Junta de Gobierno Local, mientras que Gragera a lo "único" que se ha dedicado es a "vender humo durante este tiempo" para generar "confusión", en un "culebrón" que "todavía no ha terminado" y en el que al PSOE le preocupa que está pasando en otros servicios.



Por su parte, Erika Cadenas, de Unidas Podemos, ha lamentado la situación que han tenido que sufrir los agentes por la "nefasta" gestión llevada a cabo por el equipo de gobierno, que "está dando un espectáculo bochornoso" al no tener ni la capacidad ni voluntad de buscar soluciones a los problemas de la gente y los trabajadores de la casa.



Además, ha precisado en relación al informe de Intervención que "da las claves", al apuntar que "ha habido irregularidades, que encima se han efectuado a sabiendas" por parte de la concejala delegada, María José Solana.



Solana, según Cadenas, "es quien firma la autorización del superintendente y no hay más, esto es lo que ha sucedido", ante lo cual ha criticado que, pese a necesitar la autorización expresa de la Junta de Gobierno Local y a "sabiendas" de que no había partida presupuestaria suficiente para pagar a los agentes "tiró para adelante", ante lo cual ha cuestionado el equipo de gobierno "Frankenstein", "donde reina el caos y donde se bloquean todos" y que "no funciona", y ha pedido la dimisión de Solana "por pura decencia".



Seguidamente, el concejal no adscrito Alejandro Vélez ha planteado que hay una problemática de la que "nadie quiere hablar" y que pasa por que no se indaga en lo que "al final muy acertadamente viene a decir Intervención", como es que a esta situación se le puede buscar una solución "momentánea", que es pagar los atrasos económicos, aunque en el acuerdo que se hizo con la parte social "parece" que se omite "o se olvida" que "incluso" cuando no hay disponibilidad presupuestaria para pagar servicios extraordinarios estos se compensarán con días libres.



"Ahí alguien no dice toda la verdad", según Vélez, que, aunque está de acuerdo en pagar esas horas debidas ha incidido en que el "problema" es que "hay un entramado para cobrar horas extras como si fueran un complemento ya más en la nómina de los funcionarios policiales", al tiempo que ha pedido a María José Solana que "tome el mando de la Jefatura de la Policía Local" al tener la experiencia, jerarquía y disciplina suficiente para poner "en buena dirección la organización del servicio".



Por parte de Cs, Hitos Mogena ha incidido en relación a los expedientes que "sí que ha habido una demora" en los mismos y un procedimiento nuevo que se está instaurando para tener el control del dinero, pero que los retrasos se han subsanado y también las alegaciones que hizo Intervención en su informe, que lo que decía era que, para que fuese positivo, primero tenía que haber crédito y segundo "subsanar determinadas deficiencias", de manera que por eso se vienen a aprobar los servicios que se debían y se somete a aprobación en este pleno.



También se cuenta para este año con una planificación de todos los servicios extraordinarios para 2022, dotados presupuestariamente y con las previsiones de la Jefatura de qué servicios van a ser "necesarios", según Mogena, que ha defendido que los servicios extraordinarios son "necesarios" porque se requiere un número "determinado" de servicios extras "todas las noches" y "en momentos especiales necesita más servicios", en policías, bomberos o Vías y Obras.