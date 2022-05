Unidas Podemos Badajoz cree "despropósito y sinsentido" la propuesta del PSOE

La portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Badajoz, Erika Cadenas, ha tachado de "despropósito y sinsentido" la propuesta del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, para "entregar" la alcaldía al Partido Popular.

Para la portavoz, "es curioso que el mismo día que Núñez Feijóo facilita la aprobación de una ley presentada por Sánchez en el Congreso de los Diputados, que no contaba con el apoyo de la mayoría de izquierdas que hizo posible su investidura, se produzcan estos movimientos en nuestro ayuntamiento", ha indicado.

Por ello, ha indicado que a Unidas Podemos le preocupa que esto pueda ser una muestra de lo que supondría un gobierno del PSOE en solitario en la ciudad de Badajoz.

"Sabemos que al PSOE, cuando no está en el gobierno dice unas cosas, pero cuando gobierna hace otras, y esta es la prueba. Llevamos viviéndolo desde que se formó el primer Gobierno de coalición de la democracia", ha sostenido.

Cadenas ha insistido en que todas las "leyes progresistas" que se han aprobado en esta legislatura han salido adelante por la "perseverancia, el trabajo infatigable y las razones" que han defendido los miembros de Unidas Podemos en el gobierno.

"El mismo día que desde nuestra formación estamos pidiendo la dimisión de la responsable de Policía Local, la concejala del PP María José Solana, por las irregularidades detectadas en la gestión de dicho servicio, vemos atónitos, como muchos de sus votantes, que sin reparos el PSOE local de Badajoz les ofrece la alcaldía, asegurando que solo con que le den un nombre lo apoyaran", ha señalado.

Cadenas ha considerado que este hecho es "particularmente grave" en un momento en el que se conoce un informe de los Servicios de Intervención del Ayuntamiento de Badajoz que apuntan a "irregularidades en la gestión de las horas extra de la Policía Local".

"Que no se nos olvide que hablamos de dinero público y de derechos laborales, de una situación que no es por desconocimiento sino que viene de largo y, lejos de condenarlo, el portavoz del grupo socialista pretende premiarlo; no tiene ningún sentido y es un insulto a quienes han sufrido lo peor de las políticas de los 'populares' todos estos años", ha sentenciado Erika Cadenas.

La concejala de Unidas Podemos ha señalado también que las políticas del alcalde, Ignacio Gragera, de Ciudadanos, "no dejan de ser una extensión" de las "políticas de privatización" de los servicios públicos del ayuntamiento y de la "precariedad" con la que trabajadores públicos se ven "obligados día a día a enfrentarse para conseguir ofrecer unos servicios dignos a la ciudadanía que, lamentablemente, cada día están más desmantelados".

"No obstante, no podemos obviar que esta es la consecuencia y la herencia de casi 30 años de políticas del PP gestionando como si la ciudad fuera su cortijo", ha afirmado Cadenas.