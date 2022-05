Cabezas defiende que es el anuncio que tiene que hacer en un Ayuntamiento "destrozado"

Ep.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha asegurado que no se afilió al Partido Socialista "para hacer carrera política dentro del partido", sino para servir a la ciudad y desde la formación, al tiempo que ha señalado sobre el anuncio que realizó este jueves respecto a la Alcaldía de la capital pacense que es el que tiene que hacer ante la situación "desastrosa y caótica" del consistorio, que está "destrozado" y "hecho unos zorros".

"El anuncio que hice ayer es el que tengo que hacer ante la situación tan desastrosa y caótica por la que pasa el ayuntamiento, el conflicto de la Policía ha sido el detonante pero ya venimos de atrás sufriendo desplantes, desaires, e incluso hasta insultos en las comisiones informativas entre el Partido Popular, Ciudadanos y el concejal no adscrito", ha señalado Cabezas este viernes en declaraciones a los medios, en las que ha agregado sobre la Banda Municipal de Música que es la primera vez que no va a actuar en la Feria del Libro.

Y es que, como ha relatado, hay problemas en las Escuelas Municipales de Música, o con clubes deportivos como los de voleybol, baloncesto, BMX o patinaje, mientras que los servicios en el ayuntamiento están "colapsados" y "hay que un enfrentamiento entre funcionarios que nunca había pasado en la historia de este ayuntamiento".

"Hasta votantes del Partido Popular vienen a este portavoz para decirme 'por favor Ricardo, nunca hemos visto esto en la historia de este ayuntamiento'", ha dicho.

No obstante, ha continuado, "aquí algunos parece que se toman a chiste y a gracia lo que está sucediendo", aunque a él no le hace "ninguna gracia" y considera que el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, de Cs, "nos ha salido muy chistoso", pero "lo que tiene que demostrar es que en su día, cuando le dieron la Alcaldía de rebote, que estuviese a la altura de las circunstancias", aunque "no lo está" y a lo "único" que se dedica es a sonreír y a anunciar inversiones "que no llegan".

"Tenemos el ayuntamiento hecho unos zorros y, además, esta situación está repercutiendo ya directamente de manera negativa en la ciudad", a tenor de lo cual ha recordado que se han suspendido dos eventos como la 17º edición del Triatlón Puerta Palma Ciudad de Badajoz o el Campeonato de España de ciclismo adaptado, y que "al final se han salvado 'Los Palomos'", pero habrá que ver qué sucede con la Feria de San Juan.

En este sentido, ha afirmado que lo "único" que le ha dicho al Partido Popular ante esta situación "de descalabro" es que "hagan algo", después de que en su día le dieran la Alcaldía a Cs, "pues que se la quiten".

"Terminemos la legislatura con algo de estabilidad, que gobiernen ellos y que nos dejemos de los tiras y aflojas entre Ciudadanos, el Partido Popular y el concejal no adscrito, que mucho daño están causando a la ciudad de Badajoz y mucho daño están causando a nuestro ayuntamiento y a nuestra institución", ha apuntado.

RESPETA LA DECISIÓN DE LEMUS

De igual modo y sobre si mantiene la oferta al PP después de que el secretario general del PSOE de la provincia de Badajoz, Rafael Lemus, le haya recordado que las decisiones sobre posibles pactos deben consultarse a la militancia y al partido, el portavoz del Grupo Socialista ha remarcado que Lemus "tiene que decir lo que ha dicho porque para eso es el secretario provincial", y que le tiene "muy en cuenta" y respeta su decisión, pero que "aquí lo único que se ha hecho es decirle al Partido Popular que hagan algo".

"No he presentado ninguna moción de censura, ni voy a presentar ninguna moción de censura porque lo fácil para mí es quedarme de brazos cruzados y dejar que aquí esta pelea de gallos vaya a más y que la situación pues vaya a peor", ha abundado, para reconocer acto seguido que no se puede quedar de brazos cruzados, e incidir en que no ha venido a la política para ser "un político pasivo" sino "para ser alguien que sirva" y que ofrezca alternativas y soluciones a la ciudad.

Así y preguntado por si mantiene su propuesta, ha reiterado que lo que ha ofrecido al Partido Popular "es una alternativa a lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Badajoz con una serie de condiciones", como son que haya menos liberados al frente de las delegaciones de Alcaldía, menos asesores liberados, 6 millones de euros "para poner en pie de una vez por todas" la ciudad a nivel de mantenimiento, alquitranado o acerados, y que se ejecuten los dos planes de inversiones y los fondos europeos que están llegando.

RESPUESTA DEL PP

En este punto y en relación a que el PP haya rechazado este viernes su propuesta y haya considerado que lo hace para debilitarles de cara a las elecciones de 2023, Ricardo Cabezas ha reconocido que se enteraba en ese momento, y que lo que piensa el Partido Popular le demuestra "esa poca valentía, esa cobardía, ese conservadurismo" y "ese no hacer nada" para ver si llegan al final de la legislatura, por lo que lo ha tachado de "una auténtica irresponsabilidad" y gente que "no se merece estar en este ayuntamiento".

"Ya no mantengo nada, ¿qué voy a mantener si han dicho que no? No tengo que mantener nada, me sorprendería, me sorprendería que me hubiesen dicho que sí, pero obviamente estaba prácticamente convencido de que iban a decir que no", ha reconocido, para insistir en que "son unos auténticos cobardes" a los que no les interesa la ciudad, sino "la poltrona" y seguir cobrando hasta final de legislatura más de 3.000 euros al mes "y tener la ciudad como la tienen", al hilo de lo cual ha agregado que habrá más conflictos y problemas.

Así, ha avanzado, "luego vendrán los bomberos" que llevan toda la legislatura sin cumplir con los mínimos en el parque de bomberos, al tiempo que ha reconocido sobre la mencionada propuesta que no sabía que su partido "no iba a estar de acuerdo" y ha reiterado que ha venido a la política "no para hacer carrera a nivel interno", sino a servir a su ciudad y que "siempre" va a anteponer los intereses de la ciudad a los de su partido y a los suyos propios.

Finalmente, Cabezas ha expuesto que "ya no hay más alternativas", y que ha querido aportar una solución aunque "es imposible" porque "el pegamento de los euros es muy duro", y ha considerado que en el ayuntamiento "no hay liderazgo ninguno", ni dentro del PP ni en Ciudadanos, aunque "el único que tiene liderazgo es el concejal no adscrito porque se lidera él solo".

Por último, ha destacado que, si el PP hubiese dicho que sí, hubiese tenido conversaciones y negociaciones con el secretario provincial y el regional aunque "al final quien tiene la última palabra" es el partido a nivel federal.