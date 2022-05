Gragera: Cabezas pone de manifiesto "su obsesión por alcanzar a toda costa cotas de poder"

Ep

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha considerado que lo que ha puesto de manifiesto el portavoz del Grupo Socialista, Ricardo Cabezas, en relación a la Alcaldía de la ciudad es "su obsesión por alcanzar a toda costa cotas de poder" en el ayuntamiento "que no tiene".



"A partir de aquí su propio partido ha hablado ya, ¿no? Desautorizándolo y diciéndole que no da lugar ni siquiera a entrar a debatir esto", ha señalado.



De esta forma, se ha referido a que el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, haya pedido este jueves al PP que "ponga un nombre" para un nuevo alcalde en la capital pacense, y contará con el apoyo de los concejales socialistas "para gobernar en solitario en estos últimos meses de legislatura", ante lo cual ha destacado que "es una ocurrencia más de las que ya nos tiene acostumbrados", y "una salida de tono".



También lo ve "una ocurrencia impropia" de alguien que pretende ser alcalde de la ciudad y que representa a muchos votantes de la misma, a la vez que ha reconocido que no ha pensado que el ofrecimiento de Cabezas tuviera recorrido "porque no tiene sentido ninguno" y "las propias razones que él da no" lo son, sino "excusas vacías, sin contenido" y "que no aguantan una mínima segunda lectura ni una mínima crítica".



"Que se terminen los proyectos de la ciudad que se han empezado, bueno, claro que se han empezado, para poder terminarlos hay que empezarlos", ha continuado, junto con que los están "poniendo en pie" y que ha sido "una ocurrencia", "una más" y que "ya tuvo una ocurrencia" hace dos años cuando le ofreció a él mismo, "esto parece que es que la Alcaldía a él le gusta subastarla".



Y es que, para Gragera, Cabezas "demuestra poco amor por la ciudad de Badajoz" y "poca seriedad" y además ofreciendo la Alcaldía "a cualquiera", tras lo cual ha agregado que "no le importa quién gobierne esta ciudad, no le importa el nombre, cualquiera". "Bueno, pues que se lo haga mirar", ha sumado.



EL EQUIPO DE GOBIERNO Y LA POLICÍA LOCAL



Por otro lado y preguntado por si Cabezas podría haber aprovechado un momento en el que se podrían haber dado signos de que no existe buena sintonía en el equipo de gobierno, el regidor ha negado "la mayor" y ha explicado que, en un gobierno de coalición, "hay cosas en las que estás de acuerdo, cosas que obviamente hay que hablar y negociar y pactar y eso es bueno", porque "al final los resultados son mejores para la ciudadanía".



"Niego la mayor, no es una cuestión de aprovechar o no aprovechar, a él de vez en cuando se le ocurren estas cosas, él cree que son buena idea, lo que pones es a la ciudad en una tensión innecesaria y yo creo que le hace mucho mal a Badajoz", ha remarcado, a la vez que ha subrayado que "especialmente además ya le hace mal a él", puesto que "no desprende credibilidad ninguna una persona que continuamente está intentando desestabilizar a un gobierno que funciona" y que está "poniendo en pie muchísimos proyectos" que hacía "años" se demandaban.



En este sentido, ha reiterado que no tiene "ninguna duda" de que "ha sido una ocurrencia desautorizada por su propio partido", y ha sostenido que el que desautorice tu propio "algo tan grave como esto habla a las claras del nivel de poca seriedad que ha demostrado" Ricardo Cabezas y que está demostrando en estos últimos años, ante lo cual ha apuntillado que le recomendaría que parase, pensase, y recapacitase "porque está llevando a sus siglas, a su partido, a una situación difícil en la ciudad".



"Nadie entiende este paso que ha dado, nadie comprende los motivos y las razones", ha agregado, a la vez que ha sumado que este jueves, además de algún 'tuit' "un poco más en tono de humor", no le dio "la menor importancia", mientras que, preguntado por si está tranquilo y si ha hablado con el PP después de esta propuesta, ha dicho que habla "todos los días a todas horas" con los concejales del PP y el primer teniente de alcalde porque comparten un gobierno y este viernes por ejemplo han tenido Junta de Gobierno Local.



Por otro lado y sobre el conflicto de la Policía Local, Gragera ha querido dejar "claro" que están en vías de solucionarlo, que marcó un cronograma al que el equipo de gobierno se comprometió y están "cumpliendo", así como que entiende la "frustración" y las "tensiones" que se han podido generar por parte de los agentes de la Policía Local, a los que agradece la labor realizada durante estos años y la "paciencia que en este caso, obviamente han tenido que tener".



Así, "la intención y los hechos demuestran que todos y cada uno de nosotros estamos remando para intentar solucionar cuanto antes esta situación", ha manifestado el regidor, que ha indicado que al final todos quieren solucionar el problema y que entre este jueves, que comenzaron a cobrar los servicios que se adeudan de 2021, y este viernes estarán liquidados dichos servicios correspondientes al pasado año y que el lunes pasará por pleno el reconocimiento extrajudicial de los servicios extraordinarios de este 2022 para su abono en la nómina de junio.



Sobre esto último y el anuncio del primer teniente de alcalde, Antonio Cavacasillas, sobre 'Los Palomos' y que este jueves estuviera en la Jefatura de la Policía Local con la concejala del área, María José Solana, hablando con los mandos de este cuerpo, Ignacio Gragera ha dicho que le "parece estupendo" y "bien" que esa reunión se mantenga dado que al final son los concejales responsables del área.



Finalmente, ha expuesto que si se soluciona y se puede realizar porque ya hay un informe oficial, que él hasta la fecha "todavía" no tiene aunque entiende que se lo trasladarán "en breve", son "buenas noticias"; mientras que de cara a la Feria de San Juan seguirán negociando con los sindicatos para abordar cómo se celebrará.