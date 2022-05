PSOE Badajoz pide al PP que "ponga nombre" para nuevo alcalde y contará con su apoyo

Ep

De esta forma, lo ha señalado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, pidiendo al PP que "ponga un nombre" para un nuevo alcalde en la capital pacense, y contará con el apoyo de los concejales socialistas "para gobernar en solitario en estos últimos meses de legislatura".

Cabezaws ha reconocido que aunque pensaba que el cambio de alcalde a Ignacio Gragera, de Ciudadanos, iba a ser positivo, finalmente "ha salido rana".

En su intervención, ha recordado que aunque "fue gente del PP la que buscó que yo no fuera alcalde a inicio de legislatura como primer objetivo", ha apuntado que "no todos somos iguales", por lo que ha realizado este ofrecimiento de contar con el apoyo de los concejales sociales, para lo cual no pide "nada a cambio" ni para él ni para el PSOE, ha asegurado.

Lo que sí pide son "cuatro cosas para la ciudad", que según ha explicado, pasan por que se ejecuten todas las obras pendientes de planes de impulso, anexos de inversiones y de fondos europeos, seis millones más para adecentar la ciudad, reducir concejales liberados y personal de confianza.

Además, Cabezas ha reclamado "trabajar sin descanso por la ciudad" pues ahora "exige generosidad y templanza, por encima de las siglas", tras lo que le ha dado una semana al PP para que decida "dar un golpe de timón y otra forma de hacer las cosas".

SITUACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL

A juicio de Ricardo Cabezas, el alcalde "no ha estado a la altura de las circunstancias" en el conflicto generado con la Policía Local, ya que a su juicio "le ha sobrado altanería, mentiras y le ha faltado capacidad de respuesta", por lo que ha señalado que el cargo "le viene grande".

Y es que, según ha recordado, ser alcalde "no es solo sonreír y anunciar obras", que lo suyo ha sido "una dejación de funciones", tras lo que ha preguntado que desde el día 30 de abril en que la Policía Local dijera que no haría refuerzos policiales, "cuántas veces se ha reunido con ellos y sus representantes".

"Que dice que se afana en hacer los trámites para que puedan cobrar, pero estaban pendientes desde septiembre y lo sabía y es algo que obvia sistemática e interesadamente", ha señalado Cabezas, quien ha asegurado que "si los policías no se plantan, seguirían sin cobrar un año después.



Finalmente, Ricardo Cabezas ha asegurado que Los Palomos se podrán desarrollar, "se han salvado", ya que habrá a disposición unos 17 agentes locales, "los mínimos, que no han consumido al completo ni las 80 horas ni los cinco festivos".

Pero, ha concluido que "eso no quiere decir que los policías de Badajoz vayan a dar su brazo a torcer, significa que conocen cuál es su responsabilidad, su compromiso laboral y de servicio público".