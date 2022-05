Badajoz amplía su oferta de turismo de emociones con espectáculos de luz y sonido

La oferta basada en el turismo de emociones amplía su actividad de espectáculos de luz y sonido en la ciudad de Badajoz este viernes, 27 de mayo, a las 23:00 horas, con una actuación diferente en la Plaza Alta, titulada 'Testigo de lo nuestro'.

En concreto, esta cita tiene una doble función, dado que la luz emitida por los proyectores led RGB permite a personas con discapacidad visual identificar las formas de los edificios y monumentos sobre las que se proyectan.

Así pues, se convertirá en una actividad accesible para las personas ciegas totales y con baja visión. Conocedores de esta "peculiaridad", la Concejalía de Turismo "no ha dudado en aprovecharla", no sólo para dar a conocer alguno de los elementos arquitectónicos que conforman la escena de la plaza "más emblemática" de la ciudad, sino que, con la colaboración de personas con esta discapacidad, han convertido este formato de espectáculo en una actividad accesible, haciendo de la 'Ciudad Encendida' "una oferta, no sólo sensible, sino solidaria", según indica el Ayuntamiento de la capital pacense en una nota de prensa.

Así pues, la luz, acompañada de una grabación de audio, hará que las personas con discapacidad visual puedan comprender la importancia del lugar, quién nos custodia y quién nos ha vigilado a lo largo de su historia.

Cabe destacar que 'Testigo de lo nuestro' es más que un espectáculo de luz y sonido, aporta emoción, sensibilidad y accesibilidad a la 'Ciudad Encendida' y "hace que brille aún más", concluye el Consistorio.