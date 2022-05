Un centenar de personas concentran ante la Subdelegación del Gobierno en Badajoz

Ep.

Un centenar de personas se han concentrado este miércoles, día 25, ante la Subdelegación del Gobierno en Badajoz convocados por CSIF y Jusapol en rechazo a la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos y la ausencia de negociación salarial.



En declaraciones a los medios, el presidente autonómico de CSIF Extremadura, Benito Román, ha explicado que se trata de una concentración convocada tanto por CSIF como por Jusapol a nivel nacional y en todas las subdelegaciones de España, con un objetivo "muy claro", como es "la defensa de la dignidad de los empleados públicos y la defensa de la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos".



En este sentido, ha señalado que los empleados públicos en estos últimos tiempos están viviendo "mucha incertidumbre, mucha incertidumbre social, mucha incertidumbre económica" y "el más claro ejemplo" es la subida de precios o el poder adquisitivo "que van perdiendo en estos últimos años que está por encima del 15 por ciento".



Asimismo, están viendo administraciones y "sobre todo" un Gobierno de España que "está imponiendo, más que negociando". "De tal manera que la preocupación que está teniendo CSIF es en los deterioros que está sufriendo nuestra educación, nuestra sanidad, nuestros servicios sociales, nuestra Agencia Tributaria, nuestro SEPE, nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad", ha ahondado, junto con que "hay una preocupación y seria" por parte de CSIF por ese deterioro y "sobre todo" porque están viendo un "adelgazamiento" de las plantillas "más que significativo".



"BASTA YA"



"Desde CSIF llega el momento en el que hay que decir basta ya, basta ya de tanta imposición, basta ya de que no se sienten a negociar", ha continuado, para solicitar "de forma urgente" al Gobierno de España que convoque a las mesas generales de negociación, y se pueda negociar la subida salarial "justa" para los empleados públicos en el 2023.



Una subida salarial, ha hecho hincapié Benito Román, que tiene que ir en la línea de que los empleados públicos "no sigan perdiendo poder adquisitivo y además comiencen a recuperar parte de ese 15 por ciento que lleva perdido".



A este respecto, ha apuntillado que, en el caso de Extremadura, si los empleados públicos a nivel nacional "llevan perdidos un 15 por ciento", en la región hay que sumarle el 2 por ciento que la Junta de Extremadura "no le ha abonado todavía a los empleados públicos de la subida salarial del 2020", así como "el bloqueo que le tiene a la carrera y desarrollo profesional".



CSIF también exige al Gobierno de España que se siente a negociar una plantilla "justa", y que elimine la tasa de reposición que "todavía" existe a la hora de llevar a cabo las negociaciones de la tasa de reposición correspondiente, y que "se tome muy en serio" potenciar la movilidad, las promociones internas, que se mejoren las jubilaciones de los empleados públicos, así como las distintas mutualidades, puesto que "literalmente está dejando morir por inanición a Muface".



Para Román, "los empleados públicos sí han sabido estar a la altura de las circunstancias en esta pandemia, y lo que queremos es que el Gobierno de España esté igualmente a la altura de sus empleados públicos, y eso lo puede solucionar convocando las mesas generales de negociación correspondientes", ha reclamado, porque "de lo contrario CSIF va a seguir en la calle manifestándose para mejorar las condiciones laborales de todos y cada uno de los empleados públicos y evidentemente que eso repercuta en una mayor calidad de los servicios hacía la ciudadanía".



Sobre el calendario de movilizaciones planteado, ha especificado que si el Gobierno de España no convoca de forma "urgente" esas mesas generales de negociación, seguirán con las negociaciones en junio, en septiembre, "y los meses que sean necesarios para que los empleados públicos tengan lo que se merecen".



"Este es el primer envite que CSIF tiene al respecto e iremos de forma gradual intensificando nuestras concentraciones si el Gobierno de España no se sienta de una vez por todas a negociar, no a imponer, a negociar las condiciones sociolaborales de los empleados públicos", ha concluido.



JUSAPOL



Por su parte, el portavoz de Jusapol, asociación que engloba a guardia civiles y policías nacionales en Extremadura, Jaime Gil, ha explicado que se concentran también este miércoles para recordar al Gobierno que se presentó con un programa electoral, en el cual estaba incluida la equiparación salarial de policías nacionales y guardia civiles con las policías autonómicas.



"Nada más llegar al Ejecutivo pudimos ver cómo vetaron la iniciativa legislativa popular de Jusapol en el Congreso de los diputados", ha recordado, para exigir al Gobierno que vuelva a incluir en la agenda esa equiparación salarial "prometida y que nunca se ha llegado a efecto".



Y es que, como ha incidido, "sigue habiendo unas diferencias enormes" entre la nómina de un mosso d'Esquadra y la de un policía nacional o guardia civil, "y no solamente la nómina" puesto que también se refiere a temas como las pagas extraordinarias, asistencias a juicios o la jubilación. Sobre esta última, ha dicho que la mayoría de las policías autonómicas, policías locales, ya se están jubilando a una edad bastante más inferior a la que se le obliga a un policía nacional y guardia civil.



Por último, ha querido rememorar que tienen que apostar por la jornada laboral de la policía nacional, y ha exigido que "de una vez por todas" se siente en una mesa de trabajo para negociar una "buena" jornada laboral, "conforme a los principios de conciliación familiar".