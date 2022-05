Gallardo "reajustará" su Ejecutivo local para dar un "nuevo impulso a acción de gobierno"

Ep.

El alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado este lunes un "reajuste" en su ejecutivo municipal para dar un "nuevo impulso a la acción de gobierno", siempre con el objetivo de servir a las "necesidades de los ciudadanos", aunque en las variaciones él se mantiene con las competencias en cuanto a la relación de la localidad con Don Benito para "seguir avanzando" en el proceso de fusión de ambas localidades con "agilidad".



Así, en rueda de prensa ha dado a conocer "algunos reajustes" dentro del equipo de gobierno que ya comunicó el pasado viernes al equipo municipal con el objetivo de "dar un nuevo impulso (a la acción de gobierno)" tras los trabajos realizados desde el punto de vista conjunto el Ayuntamiento de Don Benito y Villanueva con respecto a la fusión.



"No es un cambio de estructura importante, se siguen manteniendo lo que son las delegaciones estructurales en las mismas manos que tenían anteriormente los concejales", ha explicado, pero sí se introducen "distintas modificaciones que ayuden a impulsar la acción de gobierno" aunque "sin afectar al corazón del funcionamiento municipal".



De este modo, "este reajuste municipal, este nuevo impulso no va a conllevar la necesidad del reajuste propio de un cambio profundo de gobierno, sino lo que le da es carácter de impulso, de tensión ante un año que es importante desde el punto de vista de que se dará cuenta de la acción de gobierno a la ciudadanía", ha dicho.



"Mi objetivo es que la proximidad, el carácter afectivo que este gobierno siempre ha tenido para con las necesidades de los ciudadanos no sólo se mantenga sino que se vea incrementado en los próximos meses", ha añadido Miguel Ángel Gallardo, quien ha señalado que este "reajuste" en las áreas de gobierno lo trasladó el pasado viernes a los distintos concejales para que este mismo lunes ya empiecen los "pequeños traspasos de poderes en las distintas delegaciones para que a partir de la semana que viene todo esté completamente armonizado".



NUEVO IMPULSO



Según ha explicado, una vez pasado ese proceso de inicio de la fusión con Don Benito y que las distintas comisiones informativas tienen que llevar a lo que es el expediente de esa fusión, considera que "era necesario hacer un reajuste en el equipo de gobierno".



"Y aunque no es un ajuste importante desde el punto de vista de la reorganización sí que entiendo que va a dar un nuevo impulso a la acción de gobierno, una acción de gobierno que siempre ha estado basada fundamentalmente en atender las necesidades de los ciudadanos y cumplir todos y cada uno de los compromisos que adquirimos en las pasadas elecciones", ha recalcado.



"Queda un año también para someternos al dictamen de los ciudadanos como consecuencia de conocer por parte de ellos si efectivamente se han cumplido todas y cada una de las aspiraciones que planteábamos en el programa electoral", ha destacado Gallardo, quien ha señalado que en cuanto al cumplimento del programa "es un objetivo cumplido, incluso con las dificultades y el carácter excepcional que esta legislatura ha tenido".



CONTENIDO DEL REAJUSTE



En concreto, el alcalde ha explicado que en el "reajuste" anunciado este lunes Luis Solís mantiene todas las competencias que tenía anteriormente y se le incluye Seguridad Ciudadana, y por lo tanto será vicealcalde, encargado de Asuntos Jurídicos, Contratación y Seguridad Ciudadana.



En el caso de María José Lozano sus competencias se mantendrá como portavoz del gobierno municipal y como encargada de Política Social y Dependencia y Educación, y se le incorpora la delegación de Deportes.



A su vez, Manuel Mejías Tapia, que no tenía ninguna delegación específica, se le encomiendan las tareas de Agricultura; Ana Belén Pérez Tapia, que llevaba Deportes ahora se encargará de Igualdad; y Zacarías Reyes se mantiene con Parques y Jardines, Medio Ambiente y se encargará también como novedad de Cementerio y también llevará Navisa.



En el caso de Rosa Chamizo Chamizo mantiene Urbanismo, Planificación del Territorio, Fondos Europeos, Transporte, y se encargará también a partir de ahora de Servicios Municipales Externos; y Manuel Fernández Vaca sigue manteniendo Administración y Alta Tecnología así como Salud Pública; mientras que Mónica Calurano sigue manteniendo Economía y Hacienda y Mayores y se le incorpora Turismo.



De su lado, Arturo García Corraliza se ocupará de Obras y Servicios y Alumbrado Público; Ana Mansanet llevará Cultura y se incorpora dentro de esta delegación de Bibliotecas, y llevará también Universidad Popular, y mantiene Comercio, Industria y Mercado de Abastos.



Por su parte, Víctor Manuel Jiménez Sánchez mantendrá las áreas de Entidades Locales Menores y Poblados; y Consuelo León González se ocupará de Personal y Empleo sumando la delegación de Régimen Interior para "en un proceso de consolidación como marca la ley tener engrasados los recursos humanos y de régimen interior" y también llevará Festejos.



En el caso de Santiago Jiménez llevará Juventud, Mantenimiento de edificios públicos, Participación Ciudadana y Barrios.



Asimismo, el alcalde ha recordado que anteriormente dentro de la estructura todos los concejales llevaban una parte dedicada a un barrio concreto, algo que "no ha funcionado" como a él le hubiera gustado porque "probablemente se reparte esa competencia entre todos", y por eso esa delegación de Barrios la llevará a partir de ahora un único concejal.