La comarca de Olivenza podrá "afrontar retos mayores" con su Plan Sostenibilidad Turística

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido el encargado de presentar este viernes el Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca Olivenza, una herramienta con la que los municipios integrados se verán beneficiados con las distintas acciones que se ejecutarán con cargo al citado plan podrán "afrontar retos mayores".

En concreto, la puesta de largo de este plan se ha llevado a cabo en un acto celebrado en la plaza de Santa María del Castillo de Olivenza y a la misma también han asistido la consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Nuria Flores Redondo; el subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Alejandro Mendoza; y el alcalde oliventino y diputado provincial de Transformación Digital y Turismo, Manuel José González, además de diputados provinciales y alcaldes de la zona.

Para ello, el plan tiene una dotación de 2,5 millones de euros, a ejecutar en 3 años, del 2022 al 2024. En este caso, la solidaridad de Europa se hace más patente si cabe, ya que el plan está financiado al 100% con fondos Next Generation, según informa la Institución provincial pacense en una nota de prensa.

No obstante, éste no es el primer plan de sostenibilidad turística que se gestionará desde la Diputación de Badajoz, ya que hace un año presentaba el de la Reserva de la Biosfera de La Siberia. Y el objetivo es presentar a la próxima convocatoria otros tres planes con cargo a los Next Generation: Campiña Sur, La Serena y Tierra de Barros.

El ámbito geográfico de este Plan de Sostenibilidad Turística se corresponde con la comarca de Olivenza. Agrupa 11 municipios: Alconchel, Almendral, Barcarrota, Cheles, Higuera de Vargas, Nogales, Olivenza, Táliga, Torre de Miguel Sesmero, Valverde de Leganés y Villanueva de Fresno. Y también 6 pedanías dependientes de Olivenza: San Benito de la Contienda, San Francisco de Olivenza, San Jorge de Alor, San Rafael de Olivenza, Santo Domingo de Guzmán y Villarreal.

En este sentido, la jefa de la Oficina de Promoción Turística, Carolina Casado, ha sido la encargada de esbozar las líneas de este plan, que va a trabajar en cuatro ejes estratégicos. Por un lado, se trabajará en la transición verde y sostenible, con actuaciones relacionadas con la restauración ambiental, acciones de economía circular y creación equipamientos de uso público. Se destinarán 430.000 euros.

También se apuesta por la mejora de la eficiencia energética, invirtiéndose 655.000 euros. Incluye la iluminación eficiente y artística en los principales recursos patrimoniales del destino, la apuesta por la accesibilidad y peatonalización de cascos históricos y la mitigación del cambio climático a través del uso de energías renovables.

TRANSICIÓN DIGITAL

Otro eje se centra en la transición digital, dotado con 255.000 euros. Así, se harán acciones de capacitación y formación digital del sector turístico de la comarca, tanto público, como privado, además de acciones de digitalización para que los turistas puedan sumergirse en el destino antes, durante y después del viaje.

Por último, se trabajará en mejorar la competitividad, para cuyas acciones se destinarán 1.160.000 euros. Este eje abarca la creación de un ente gestor en destino, la creación y gestión de equipamientos para servicios turísticos, formación y capacitación del empresariado, la accesibilidad y embellecimiento urbano y la apuesta por los productos turísticos con mayor potencialidad.

Entre algunas de las actuaciones que se van a acometer, destaca la creación de un centro de interpretación del gurumelo en Villanueva del Fresno, la creación de un área de autocaravanas en Almendral, la rehabilitación del castillo de Alconchel para su uso turístico, la rehabilitación de la fábrica electroharinera de Higuera de Vargas, la implementación de actuaciones de mejora en el convento de Torre de Miguel Sesmero, se va a delimitar la zona de baño y navegación del embalse del Aguijón de Barcarrota, también se llevarán a cabo mejoras de la zona de baño de la playa con bandera azul de Cheles, donde se habilitará una piscina flotante, o el acondicionamiento de un camping sostenible en Olivenza.

Cabe destacar que la comarca de Olivenza comparte más de 50 kilómetros de frontera con Portugal conformada por el río Guadiana, con acceso al país vecino tanto por el norte, desde Olivenza, como por el sur, desde Villanueva del Fresno. Por tanto, este carácter transfronterizo multiplicará las oportunidades de negocio.

"EJEMPLO DE COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES"

A este respecto, el subdelegado del Gobierno, Francisco Alejandro Mendoza, ha destacado como ejemplo de cooperación entre administraciones, de buena planificación y estrategia inversora dirigida a afrontar los retos inmediatos y los proyectos futuros.

A su entender, "este plan va a aportar un considerable valor añadido a una comarca especialmente dotada para su conservación y mejora como destino turístico sostenible", ha declarado.

Para el subdelegado, este plan, financiado con 2,5 millones de euros de los Fondos Next Generation, es un instrumento para el crecimiento económico de la comarca y la transformación "de nuestros sistemas productivos en nuevos modelos más sostenibles, respetuosos con el medio ambiente, más modernos y competitivos y que aseguren un entorno vital atractivo para los habitantes de la comarca".

Asimismo, ha destacado los objetivos de este plan entre los que ha detallado la dinamización de la economía de comarca para generar riqueza y empleo, la mejora del entorno con actuaciones sobre las infraestructuras y la sostenibilidad medioambiental, siendo este último uno de los ejes fundamentales.

"El plan pretende convertir o potenciar la comarca de Olivenza en un destino turístico atractivo y sostenible, pero actuando sobre el entorno de una manera planificada, eficaz, eficiente y con la mirada puesta en el futuro", ha reiterado.

Para finalizar, ha ensalzado la importancia de cuidar y mejorar el medio ambiente para atraer visitantes pero también para habitar entornos más agradables, al tiempo que ha felicitado a la Diputación Provincial de Badajoz por haber conseguido la aprobación de esta importante iniciativa para Olivenza y entorno.

Mientras, el alcalde oliventino y diputado provincial, Manuel José González, ha insistido en los "recursos turísticos de todo tipo que siempre ha tenido esta comarca, aunque faltaban los recursos económicos para ponerlos en valor".

Un antes y un después, tal y como ha precisado, que "dentro de tres años habrá que evaluar si se han conseguido los objetivos, si se ha producido creación de empleo, creación de riqueza o ha habido atracción de inversión".

En definitiva, considera que "debe ser un antes y un después para nuestra comarca en materia de recursos turísticos y por ello hay que poner toda la carne en el asador para que su ejecución sea rápida y esos fondos se queden en la comarca".

AFRONTAR RETOS MAYORES

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha reconocido que con este plan de sostenibilidad turística "vamos a tener la oportunidad de afrontar retos mayores".

Así, no ha dudado en considerar este proyecto de "un punto de inicio de algo que debe ser diferente, ya que si tras este proyecto todo sigue igual, no habremos hecho las cosas bien".

Como ha precisado, "este proyecto permite más oportunidades, más empleo y mayor visibilidad en el ámbito turístico, con lo que la comarca de Olivenza tiene todos los ingredientes para convertirse en referencia".

El presidente provincial ha querido aprovechar la presencia de los alcaldes de la comarca para hacer un llamamiento: "Tenemos que concienciarnos todos que con este proyecto, que viene gracias a la solidaridad Europa, tenemos que hacer cosas diferentes y, además, tenemos la capacidad para hacerlas".

Según Gallardo, "este proyecto toca todos los elementos necesarios para que la gente se fije en una región llena de oportunidades, por lo que debemos ser ambiciosos y valientes para seguir dando pasos", tal y como informa la Institución provincial pacense en una nota de prensa.

"APUESTA POR LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS DESTINOS"

Por último, la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores Redondo, ha afirmado que los planes de sostenibilidad turística en destino suponen “una apuesta del Gobierno de España por la mejora de la calidad de los destinos".

"Un proceso imprescindible para poder competir en los nuevos mercados turísticos y atraer a un mayor número de viajeros”, según ha afirmado la titular extremeña de Turismo, para quien el Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de Olivenza es un ejemplo de colaboración entre administraciones para "promover un nuevo modelo turístico basado en la sostenibilidad y en la puesta en valor de los recursos patrimoniales, naturales y paisajísticos".

A su vez, la consejera ha destacado que los planes de sostenibilidad son fruto de la colaboración entre la Secretaría de Estado de Turismo, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, las dos diputaciones provinciales y los ayuntamientos, según informa la Administración autonómica en una nota de prensa.

"En Extremadura contamos ya con cuatro planes en las cuatro grandes ciudades: Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia; y cinco planes comarcales: Ambroz-Cáparra, Reserva de la Biosfera de la Siberia, Vera-Jerte, Gata-Hurdes y Comarca de Olivenza. Un total de nueve proyectos en ejecución y 27 millones” ha sentenciado.

Por último, el acto de presentación se ha cerrado con una actuación musical a cargo del cantante Sicko Durán, de Talavera la Real, que ha interpretado el tema 'Te invito'.