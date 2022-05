PSOE-Badajoz critica que "siguen igual" concursos declarados desiertos hace cinco meses

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado que "siguen igual" todos los concursos declarados desiertos hace cinco meses y que "sigue sin fecha" la construcción de un quiosco en la plaza de Santa Marta, el hornabeque como centro de interpretación, los puntos de avistamiento y señalética para 'Badajoz, ciudad de las aves' y la compra de un vehículo fitosanitario.

También falta por salir a concurso la redacción del Plan de Movilidad Sostenible de Badajoz "al que renunció el alcalde en febrero", según ha indicado el PSOE en una nota de prensa, en la que ha expuesto que desde el 23 de diciembre cuatro concursos que quedaron desiertos y siguen sin salir a licitación.

Y es que si entonces el equipo de gobierno "lo ocultó" sin dar cuenta en la posterior rueda de prensa de Junta de Gobierno, ahora sigue sin retomarlos, ha recalcado, junto con que por lo tanto acumulan más retraso y, en algunos casos, cerca de nueve meses de demora, algo de lo que ya avisó el PSOE el pasado mes de enero.

En este sentido, ha tildado de "curioso" que después de tantos anuncios para crear espacios y rutas para el avistamiento de aves, siga sin impulsarse "lo más básico" para el desarrollo del proyecto 'Badajoz, ciudad de las aves', cuya previsión era que estuviera listo, rutas y hide, para esta primavera, aunque no se ha comenzado y ni siquiera está preparada la licitación, mientras que la anterior no recibió ninguna oferta.

Así, ha considerado "evidente" que el fomento del turismo ornitológico está resultando "muy deslucido", su promoción está resultando "mediocre e insuficiente". "Todavía estamos esperando 'a muchísimos visitantes centroeuropeos' como aseguraron en Fitur 2018. Y, por supuesto, no hay ninguna previsión para que se ponga en marcha el Museo de las Aves que iba a abrir en 2021", ha agregado.

Por otro lado, los socialistas han hecho hincapié en que el mes de junio próximo tenía que estar terminado, según las previsiones del equipo de gobierno, el hornabeque del Puente de Palmas como centro de interpretación tras invertir 130.000 euros.

No obstante, las visitas escolares a este monumento van a tener que esperar y con ellas la zona de recepción y taquillas para niños que estaban en previsión, dado que "parece ser que no hay prisa y esta intervención no ha vuelto a salir a concurso".

También se han referido a que en octubre de 2018 salieron a licitación las obras para remodelar la Plaza de Santa Marta, donde se contemplaba un quiosco bar, y a que 43 meses después de licitarse la plaza y 18 meses después de terminarse esas obras, sigue sin este espacio para el ocio "y no hay prisa para sacar de nuevo el concurso para su construcción".

Al respecto, el Grupo Socialista ha pedido, para ahorrar costes y ganar en agilidad, que el quiosco sea similar al que se quiere poner en el parque de La Legión, donde además deben ir unos aseos y unos juegos aventura. Baños, ha agregado, que siguen sin instalarse en los parques del río o sin arreglarse en Castelar, no atendiendo una demanda de la ciudadanía.

Finalmente, quedó desierta la compra de un vehículo fitosanitario y el alcalde sigue sin retomar el Plan de movilidad sostenible, "tan necesario para acceder en muchos casos a fondos europeos", concluye.