Ayuntamiento de Badajoz confía en abonar "lo antes posible" lo que se adeuda a policías

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha esperado y ha deseado que el ayuntamiento pueda "lo antes posible" abonar las cantidades que se adeudan a los policías locales en relación a los servicios extraordinarios, sobre lo cual ha mostrado la "garantía" de que el consistorio "está haciendo todo lo que está en su mano" para acelerar "lo máximo posible" la percepción de los abonos.

"Para garantizar además que no se vuelva a repetir esta situación en el futuro", ha señalado, a la vez que ha solicitado y ha pedido a los sindicatos que tengan "el suficiente sentido de la responsabilidad y vocación de servicio público para entender que hay cuestiones muy importantes que dependen de una prestación de unos servicios" que, insiste, "son voluntarios, pero que se van a cobrar en todo caso". "En eso estamos", ha dicho.

Por eso, les ha pedido "un margen de una semana" para pasar el trámite de aprobación definitiva del presupuesto de este 2022, para que los informes necesarios estuvieran ya realizados y se pudieran ir pasando por los servicios económicos y fiscales, para que les dieran el visto bueno e ir liberando los pagos que se adeudan hasta la fecha, así como para que, "en el menor plazo de tiempo posible", "se pueda decir que el Ayuntamiento de Badajoz está al día hasta el último céntimo con todos y cada uno de sus policías".

"Para que ellos tengan esa seguridad, esa tranquilidad y además para que sepan que los compromisos que este ayuntamiento contrae y las obligaciones que este ayuntamiento contrae al final las cumple y las respeta", ha remarcado en declaraciones a los medios al término del pleno extraordinario en el que se han aprobado de forma definitiva las cuentas del ayuntamiento para 2022.

Al respecto, Gragera ha explicado que al pleno no ha ido ningún punto específico sobre este tema y ha matizado que, "realmente", lo que ha ido con la aprobación definitiva del presupuesto es la partida del ordinario que venía establecida para los servicios extraordinarios por 80.000 euros.

De forma paralela, ha destacado la modificación interna que ha hecho la semana pasada, aprobada por decreto por unos 138.000 euros y de cuyo expediente completo que se dará cuenta al pleno en la próxima sesión ordinaria.

Así, sobre esa cuantía de 138.000 euros ha dicho que "ya entra en vigor" y es una modificación de crédito interna, por lo que ha resaltado que ya tienen a partir de este martes y de la publicación definitiva de la aprobación del presupuesto en el BOP "todo el presupuesto de 2022 y también la parte que se adeuda para liquidar de 2021", y "en cuanto estén terminados los informes por parte de los servicios municipales de Policía Local y se envíen a los servicios económicos "se irán pagando los servicios que se adeudan hasta la fecha.

De igual modo, ha insistido en que "ahora lo que falta" es la parte de la justificación en este sentido de los conceptos de 80 horas y cinco festivos, dado que para poder tener acceso a esos servicios extraordinarios los agentes que tienen derecho a esa percepción tienen que acreditar que tienen cumplidos una serie de requisitos que ya perciben en su nómina, que son el cumplimiento de 80 horas, que incluye formación o requerimientos de jefatura y asistencia a juicios.

Por otro lado, también el cumplimiento de cinco festivos que se hacen a lo largo del año anterior, ha añadido, junto con que "no hay ningún problema en la tramitación y en la justificación de esos expedientes", que espera que "esté hecho a la mayor brevedad" y le "consta" que, desde jefatura, se ha pedido también la colaboración de los propios agentes "para agilizar aún más el proceso".

Una vez que estén justificados esos complementos de 80 horas y los cinco festivos de obligado cumplimiento, "no hay ningún problema, y en cuanto estén justificados obviamente se iniciará el trámite para el abono de la cantidad", para lo cual no ha podido aportar una fecha exacta, que dependerá de la justificación, aunque sabe por el superintendente de la Policía Local que "estaba muy avanzado por parte del propio servicio de Recursos Humanos de Policía".

PROBLEMÁTICA EN LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Sobre este asunto, Ignacio Gragera ha hecho hincapié en que ha habido una problemática porque se tienen que estar abonando servicios de un año anterior, y en que ha habido un incremento de eventos en la ciudad, y la jefatura entiende que esos son "los requisitos mínimos y necesarios para poder garantizar la seguridad de los eventos", junto con que en otros años u ocasiones esas necesidades "han sido menores", como también ha puntualizado que en este 2022 se han ido acumulando servicios impagados del año anterior "porque la tramitación ha sido tardía".

Asimismo, ha incidido en que los servicios extraordinarios en los últimos años han sufrido un "aumento exponencial" porque la ciudad tiene más eventos o más necesidades, relacionado también con la situación de alerta terrorista de nivel 4 que se vive, por la que se ha entendido por parte de los servicios municipales que existía la necesidad de tener más agentes operativos en cada uno de los eventos.

Sobre la posibilidad de ampliar las plazas de la policía, considera que se puede ver, y recuerda que el año pasado hubo una convocatoria de plazas nuevas y este año han creado cinco plazas también "que seguramente vengan a aliviar o a intentar mejorar la capacidad operativa de la propia policía", e insiste en apelar "a la buena voluntad de todas las partes".

"El compromiso del ayuntamiento está, hoy se ha habilitado la última partida que ya no era necesaria para el abono de los servicios anteriores, sino para la cobertura de toda la anualidad 2022, se va a pagar, por supuesto que se va a pagar, a los policías de Badajoz no se les va a adeudar un duro", ha recalcado, para matizar: "aquí lo que hay también en juego, por supuesto, es que se puedan realizar actividades que son importantísimas para la ciudad de Badajoz".

Por todo ello, ha concluido que se intentará que no vuelva a suceder esto, que la planificación anual esté "cuanto antes" y que habrá que ser "absolutamente tajante, pulcro y escrupuloso", no sólo con los expedientes administrativos económicos, sino también con la prestación de los servicios que se hacen, de modo que cada policía "no esté ante la duda de que si hace un servicio lo vaya a cobrar o no lo vaya a cobrar", porque eso lo van a garantizar "desde ya".