Gallardo: Diputaciones gestionen fondos europeos que CCAA "no van a ser capaz" de ejecutar

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha solicitado que estas instituciones provinciales puedan gestionar los fondos europeos que las autonomías "no van a ser capaz" de ejecutar.



Así lo ha indicado durante su participación este viernes en Valencia en la mesa de debate 'Fondo Europeos para la recuperación. La importancia de la transformación digital', en el marco de la V Conferencia de Presidencias de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares.



Una conferencia organizada por la Diputación de Valencia junto a la fundación Democracia y Gobierno Local y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).



El encuentro se ha celebrado en el edificio de La Beneficència de la ciudad de Valencia, y junto con el presidente pacense han estado también el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico; la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva; el presidente de la Diputación de Zamora, José María Barrios; el presidente de la Diputación de Orense, José Manuel Baltar; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; y la presidenta del Consejo Insular de Mallorca, Catalina Cladera.

Ha apuntado que la "España urbana se ha dado cuenta de la importancia de la España rural" con esta crisis, al tiempo que también ha permitido "sentir a Europa más cerca". Por ello, considera que ante esta tesitura es buen momento para "trazar una Europa distinta y diferente.



Por último, se ha mostrado convencido de la "enorme importancia" de la transformación digital, "que no es para mañana, sino que está ya aquí".



DECLARACIÓN INSTITUCIONAL



En el transcurso de la conferencia se ha aprobado una declaración institucional consensuada que certifica la apuesta por estos gobiernos intermedios.



"En este año, en que en que muchas de las entidades provinciales, cabildos y consejos insulares celebran el bicentenario de su constitución, se constata su elevada aceptación de la ciudadanía y el vigor corporativo que poseen en aras de un desempeño más deficiente de sus competencias. La pervivencia activa de estas entidades se debe a la función esencial en nuestro sistema constitucional de descentralización territorial del poder público".



Asimismo, dejan patente que tras la crisis sanitaria de la pandemia "la actuación de la diputaciones, cabildos y consejos ha sido decisiva para asegurar la adopción de medidas sanitarias precisas y las disposiciones sociales para el bienestar de la población, en especial de la más vulnerable, así como la adopción de medidas adecuadas para salir de la crisis económica y paliar sus consecuencias sociales".



Sobre la base de estas consideraciones, los presidentes y presidentas reunidos en Valencia han declarado su compromiso "con la reparación de los daños económicos y sociales causados por el COVID-19, sobre todo en la gestión de los fondos europeos para la recuperación, transformación y resiliencia".



Asimismo, han acordado la determinación de afrontar el reto demográfico con el objetivo de lograr una mejor distribución territorial de la población para asegurar los mismos servicios públicos y adecuar la ordenación territorial, paisajística, urbanística y habitacional".



Como se ha querido dejar claro, el empeño de esta V Conferencia "es la consecución del conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, su apuesta por avanzar en la transformación digital y el deseo de revisión del marco competencial de los gobiernos locales intermedios".



Por último, se quiere "revisar el marco financiero de todos los gobiernos locales, no solo de los intermedios, pues el marco legal actual no cubre adecuadamente sus necesidades económicas derivadas de las competencias que tienen atribuidas".