Ayuntamiento Badajoz dedicará 138.000 euros abono servicios extraordinarios Policía Local

El Ayuntamiento de Badajoz dedicará unos 138.000 euros al abono de los servicios extraordinarios de la Policía Local, según ha avanzado el alcalde, Ignacio Gragera, con la que se prevé cubrir "todos y cada uno" de los servicios que se adeudan hasta la fecha, correspondientes a 2021 y lo que se lleva de 2022, y por otro lado los previstos para el resto de este año.



Del mismo modo, ha precisado que, desde que se cuenta en el ayuntamiento desde el viernes pasado con los listados y la planificación definitiva de 2022, el lunes se cerró la cantidad necesaria y este miércoles a las 14,30 horas ha firmado la orden de inicio de la modificación presupuestaria, al tiempo que ha anunciado que por la Junta de Gobierno Local del viernes pasarán las autorizaciones de los servicios extraordinarios "de aquí a la semana que viene", y la próxima semana "el resto de la anualidad 2022".



Igualmente, él mismo va a aprobar vía decreto una modificación presupuestaria, traspasando dinero de partidas de las que tengan previsión que no se van a utilizar este año "para garantizar la prestación de los servicios extraordinarios", sobre lo cual se dará cuenta al pleno, con toda probabilidad en la sesión ordinaria de mayo, y una vez que el crédito esté habilitado, que entiende será tras el pleno que se convocará para este martes para aprobar definitivamente el presupuesto, trabajarán para que se emitan los informes correspondientes para ir liberando los pagos.



Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por este asunto, tras la reunión mantenida entre el ayuntamiento y representantes de Aspolobba, sindicato mayoritario en la Policía Local, desde el que mantienen que no van a trabajar estos servicios extraordinarios hasta que no se les abone lo que se les debe, en relación a lo cual critican desde el consistorio no le dan una fecha concreta.



Al respecto, Gragera ha explicado que se ha firmado a última hora de la mañana el inicio de esa modificación, sobre la cual ha incidido que se va a hacer de manera "interna", autorizada por él mismo, y se dará cuenta al pleno, y en que están a la espera de que también entre en vigor el presupuesto el martes.



En este sentido, espera que el martes o el miércoles ya tengan la modificación terminada, tras lo cual ha insistido en que se trata de "una cuestión de voluntad y de ganas de querer solucionar esto" y ha aseverado que tienen "ganas de solucionarlo" y, además, lo han hecho desde el ayuntamiento de una manera "integral, no solo para solucionar eventos concretos sino para toda la anualidad del 2022".



"Por tanto, ya una vez que se solvente esta situación tendremos crédito presupuestario para todo lo que resta de año y para ponernos al día con esos atrasos que se han ido acumulando", ha continuado el regidor, que ha apelado a "la buena voluntad", al ser este asunto "una cuestión de buena voluntad y luego de creer en que el ayuntamiento está haciendo su parte, y el ayuntamiento está haciendo su parte".



FALTABA CRÉDITO PRESUPUESTARIO



De igual modo, ha matizado que lo que faltaba era crédito presupuestario y están habilitándolo y, a partir de ahí, intentarán aprobar y autorizar todos los servicios extraordinarios con carácter previo a su celebración, como también ha pedido a los policías y a los sindicatos que "entendiendo cual sea la situación" acudan a esos servicios y que los presten, "teniendo la garantía" de que se van a abonar en cuanto tengan "justificados y perfectamente aclarados esos servicios que se adeudan".



En este punto, Ignacio Gragera ha garantizado que esos servicios extraordinarios se van a abonar, y ha pedido a los sindicatos que ambas partes se den "un margen de una semana" hasta que tengan habilitado ese crédito, que ellos "vean y constaten" que lo que dicen, muestran y enseñan desde el equipo de gobierno y que ese trámite administrativo "está en marcha y va a llegar a buen fin es absolutamente cierto" y que "el compromiso es real", a partir de lo cual puedan celebrarse los distintos eventos "con total normalidad".



También ha puntualizado, en lo que a fechas se refiere, que primero se habilita el crédito, y luego se autorizan los servicios extraordinarios, tras lo cual se justifican los que ya se han realizado, "están en ello", así como que este miércoles ha estado hablando también con la Jefatura de Policía desde la que están redactando los informes que se han solicitado para ir liberando los pagos, "que hasta la fecha no se habían hecho, como consecuencia de que no existía el crédito correspondiente, ahora ya sí".



En cuanto estén hechos esos informes y "en poder de quien tiene que autorizar esos pagos", que son los servicios económicos fiscales y la Intervención del ayuntamiento, se harán efectivos, aunque desconoce qué día, dado que dependerá también del tiempo que se tarde en elaborar esos informes, en los que ya se trabaja desde el pasado viernes, ha agregado el primer edil, que ha querido trasladar a la ciudadanía que se están poniendo "los mimbres" para que esta situación "se solvente, no solo de cara a la Feria o a 'Los Palomos' sino con carácter general para toda la anualidad".



Igualmente, ha pedido a los sindicatos y a la policía que entiendan que, desde el ayuntamiento, no se pueden "saltar" ni "adelantar ni un solo plazo legal", tras lo que ha reiterado que el consistorio "no va a hacer nada que contravenga" ningún tipo de legislación ni procedimiento y, en el momento en el que "esté todo listo y preparado se van a liberar esos pagos".



"Eso lo garantizo yo", ha dicho, y además se lo ha trasladado "así" a los sindicatos, a los mandos de la policía y a los medios, al tiempo que ha indicado que este miércoles se emplazaron a seguir hablando y "dando pasos", que el ayuntamiento se va a dar "toda la prisa" que pueda, y que se han ido "demorando algunos informes" y "algunas liberaciones de fondos" a partir de final de 2021 como consecuencia del cierre del ejercicio.



También consecuencia de la "problemática enorme" vivida en diciembre por la cantidad de positivos en Covid que hubo en la casa, "por tanto" con una "tensión importante" a la hora de prestar algunos servicios y elaborar algunos informes, de manera que "hubo un retraso" y "parte" del crédito de 2021 "no se pudo consumir" ese año y "se ha tenido que ir tirando en parte de 2022", por lo que una vez que se tiene que hacer frente a una serie de compromisos de un año para otro "obviamente la planificación baila". "Y en eso estamos, en el reajuste", ha sumado.



Desde Aspolobba, Manuel Manzano ha explicado en declaraciones a Europa Press que este miércoles han mantenido una reunión con el alcalde y la concejala de Personal, Hitos Mogena, que transcurrió "dentro de lo normal", pero que "de momento todo son buenas intenciones por parte de ellos" de que van a sacar una partida económica y el 2022 "adelante".



No obstante, "los policías de momento no han cobrado ni van a cobrar", no les dan "fecha de pago" y "por lo tanto" los agentes no van a trabajar en servicios extraordinarios voluntarios "mientras que no se paguen esos servicios extraordinarios y se lleve a cabo el acuerdo de equiparación salarial", ha aseverado Manzano.



FERIA DE SAN JUAN



El alcalde, Ignacio Gragera, ha hecho estas declaraciones tras presidir el acto institucional por el Día de la Enfermería, donde también ha destacado, interpelado sobre el concurso de los fuegos artificiales de la Feria de San Juan, que ha quedado desierto, que se va a volver a sacar "de manera urgente" y que cree que van "bien de tiempo" al no ser una cuantía "excesivamente elevada", sino "una cuestión de precios", como ha pasado también con la iluminación del ferial.



Así, ha concluido, "se hará un esfuerzo", se volverá a sacar con otra cuantía y "no va a haber problemas" a la hora de poder disfrutar de esos fuegos artificiales con la "normalidad" de otros años.