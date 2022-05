PP-Zafra lamenta Gobierno local es "incapaz" solucionar problemas como deterioro limpieza

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zafra, a través de su portavoz Juan Carlos Fernández, ha lamentado cómo la situación municipal "confirma con hechos" que el gobierno local del PSOE de José Carlos Contreras es "incapaz" de solucionar problemas que afectan al día a día de los zafrenses, como la limpieza municipal o los de la Policía Local.

Durante una rueda de prensa, Fernández ha detallado que, como el Grupo del PP "ha denunciado en muchas ocasiones", Zafra "está mal por mucho que se disimule, por mucho que se prometa y por muchas palabras bonitas que se pronuncien".

Y es que para los 'populares', la ciudad "sigue padeciendo la peor situación de limpieza viaria que jamás se ha conocido", sobre lo cual recuerdan que este martes se cumplieron dos meses desde la aprobación por el Pleno, con el voto del PP en contra, del convenio por el que se cede este servicio a Promedio; "un convenio que aprobaron a la carrera, deseando quitarse de en medio un problema que son incapaces de solucionar".

En este sentido, el portavoz 'popular' ha añadido que se trata de un convenio que no especifica qué medios pondrá la entidad de la Diputación de Badajoz para prestar el servicio, pero que "sí deja claro" que asumirá los de titularidad municipal y que, si estos necesitan reparaciones, las pagará el Ayuntamiento.

"Un convenio que se firma entregando el servicio sin saber cuánto va a costar a la ciudad", ha remarcado el PP de Zafra en una nota de prensa en la que se pregunta si alguien, para su casa o empresa, firmaría un contrato para recibir un servicio sin que conste el precio, "pues semejante despropósito se ha perpetrado por el gobierno socialista y por su alcalde en Zafra" y "hasta el momento" siguen sin conocer cuánto costará. "Lamentable", ha apostillado.

POLICÍA LOCAL

Por otro lado, la formación popular ha criticado que en Zafra se sigue también sin resolver el problema de la Policía Local; "una situación grave en la que ha fracasado un intento de mediación, no hay ningún acuerdo, no se vislumbra ninguna solución, y la sensación de inseguridad y de que muchas conductas quedan impunes se extiende entre los ciudadanos".

"Estos y otros muchos problemas no pueden ser resueltos por el actual gobierno local del PSOE", ha recalcado el Partido Popular de Zafra, cuyo portavoz ha afirmado que "no basta con decir constantemente que la ciudad es maravillosa, como hace el alcalde" y que "la ciudad lo es", pero "lo que no lo es, es el gobierno socialista" que tacha de "un auténtico desastre".

Mientras, ha continuado, "el gobierno que desgobierna quiere acallar a la oposición" y "se inventa" un Reglamento Orgánico Municipal "que supone en la práctica manipular los plenos e impedir que los concejales se expresen suficientemente".

Para ello, limitan "hasta el absurdo" los tiempos de las intervenciones de estos, mientras que al alcalde se le concede la posibilidad de hablar en cada turno y por el tiempo que estime conveniente.

"Como no tenemos bastante con tener una Zafra sucia y no lo suficientemente protegida, ahora atacan a la democracia. Una vez más, el PSOE y su alcalde toman al ayuntamiento como su cortijo", ha añadido Fernández.

A este respecto, el PP "no está dispuesto a seguir consintiendo esta situación", y ha presentado alegaciones a ese proyecto de Reglamento, y les consta que hay más, un aspecto sobre el que Fernández ha indicado que "es vergonzoso" que en reglamentos de esta naturaleza "se evite el diálogo" y "se usen las prisas que no se tienen con otros reglamentos", como las Ordenanzas de Policía y Buen Gobierno, "que llevan tres años muertas de risa" sin que presenten la reforma que anunciaron al principio del mandato corporativo.

También ha citado el que regula las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad, que lleva más de un año pendiente de que se contesten las alegaciones presentadas.

Por todo ello, para los 'populares' Zafra "sufre el peor gobierno local de la historia de la democracia zafrense", el cual "sigue cosechando incongruencias, falta de gestión, incompetencia y prepotencia". "A nosotros siempre nos tendrá enfrente, defendiendo los intereses de los ciudadanos", algo contra lo que el Grupo Popular "no se cansará de dar la batalla", ha concluido Fernández.