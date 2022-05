PP-Don Benito critica estado obras Plaza Ntra. Señora Guadalupe y vía Ana Solo de Zaldívar

El Partido Popular de Don Benito ha criticado la situación en la que se encuentran actualmente las obras en la Plaza de Nuestra Señora de Guadalupe y en la calle Ana Solo de Zaldívar.

A través de una nota de prensa, los 'populares' dombenitenses han señalado que desde la celebración del último pleno ordinario, que tuvo lugar el pasado 25 de abril, han transcurrido cerca de tres semanas y los vecinos siguen sin saber qué pasa y va a pasar con las obras de las dos citadas zonas.

En concreto, en esta sesión plenaria el Grupo del PP preguntó al concejal responsable de Desarrollo Urbano, Enrique Manuel Talavera, sobre el estado de ambas obras, y éste "no tuvo ningún problema en afirmar que las obras de la plaza no habían parado" y que las de la calle "lo habían hecho por la Semana Santa y luego las lluvias", ante lo cual los 'populares' han expuesto que cabe recordar la sequía que "desgraciadamente estamos sufriendo".

Así pues, han sostenido que "la realidad es tozuda por mucho que el PSOE se empeñe", y que como puede comprobar cualquiera que pase por estas vías y por las imágenes tomadas por el PP en la mañana de este miércoles, y "aunque existe más contenido que confirma que la situación se viene produciendo desde hace bastantes días, ni en la plaza ni en la calle se está trabajando ni se hace nada que se parezca a una obra".

De igual modo, han ahondado en que "la triste y desesperante realidad" para los vecinos de ambos lugares es que saben cuándo empezaron las obras, pero desconocen cuándo se acabarán. A ello hay que sumar los perjuicios ocasionados por la pérdida de aparcamientos en ambas zonas y los problemas añadidos para aquellos que, aun teniendo cochera particular, no pueden hacer uso de ella.

Esto último también les ha sucedido a los vecinos afectados por las obras de la zona de Calle Alemania y la Plaza de Berlín, aunque estas "hay que reconocer que van a un ritmo normal, sin las paradas de las otras dos", según el Grupo Popular, que estima que "lo mínimo" que debe hacer el ayuntamiento con los vecinos afectados por no poder hacer uso de su cochera particular es posibilitarles poder aparcar en otros lugares, lo cual no ha sucedido según les han hecho saber varios afectados.

También ha expuesto que la falta de previsión y de respuesta por parte del concejal delegado de Urbanismo, que está dedicado "única y exclusivamente" al ayuntamiento por su liberación, "es proporcional al malestar de los ciudadanos de Don Benito con su labor".

INFORMACIÓN A LA OPOSICIÓN

En otro orden de asuntos, desde el Grupo del PP dombenitense se ha vuelto a criticar la "nula" información que reciben de las actividades organizadas por las diferentes concejalías del equipo de gobierno socialista, lo que "es norma habitual desde el inicio de legislatura, a excepción de un par de áreas", como Deportes hasta la marcha de su anterior titular y Sanidad.

Para el resto, "parece que les basta con dar la información a través de las redes sociales municipales, que están entregadas en manos del PSOE, obviando así al resto de integrantes de la corporación municipal y a los ciudadanos que legítimamente representan", ha aseverado.

Las demandas de información, que no de comisiones informativas, es algo habitual en los turnos de ruegos y preguntas por parte de los representantes 'populares', que "tan sólo" piden a los integrantes del equipo de gobierno y responsables de las diferentes concejalías cosas "tan elementales" como quién desarrolla las actividades, qué programación tienen, el presupuesto o a quién va dirigida la actividad.

A este respecto, reciben por toda respuesta de los responsables de Participación Ciudadana o del de Juventud y Turismo, así como de todo edil del gobierno local al que se le pide información, "siempre la misma" en los plenos: "se la haremos llegar".

Sin embargo, "nunca llega, en una clara falta de respeto a los demás integrantes de la corporación", han remarcado desde el PP, junto con que la forma de actuar de los socialistas es "totalmente opaca y de una soberbia increíble, aunque habitual en ellos".

Por todo ello, desde el Grupo Popular se ven en la necesidad de registrar preguntas para solicitar la "pertinente y necesaria" información, entre otras cosas para poder ejercer la necesaria labor de control que debe realizar la oposición.

Así, el pasado día 9 los populares registraron tres escritos con preguntas dirigidas a las responsables de Participación Ciudadana, Turismo y Juventud y Tráfico. Entre otros temas, se pregunta por la ampliación de la zona azul que se ha llevado a cabo hace poco; el proyecto Jovin y de Ocio; los proyectos Activa2 y A tu rollo; y sobre la pasada Feria de asociaciones o el denominado proyecto Zona Sanse.

Los representantes 'populares' quieren conocer, entre otras cosas, cuál es el presupuesto de cada una de las actividades, qué asociación las lleva a cabo, sus objetivos, la metodología que se utiliza, su cronología, y "sobre todo aquellos aspectos que es necesario saber para poder opinar sobre las mismas".

"La transparencia que los socialistas llevan por bandera cuando hablan sobre su forma de actuar se queda en papel mojado cuando topas con la realidad del día a día en Don Benito", concluyen.