PSOE Badajoz lamenta que parques infantiles parece que están "en liquidación"

Ep

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha expuesto que "parece" que los parques infantiles, como "tantas otras cosas" en la ciudad, "están en liquidación" y que, ante la "incapacidad e ineficiencia en el trabajo bien hecho" del equipo de gobierno "se los van a dar a una empresa privada", de manera que "están esperando a que se privatice su mantenimiento", aunque "pagando cinco veces más" de lo que venía costando.

Así lo ha señalado el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, afirmando que, durante los últimos 18 meses, los socialistas han hecho "un control férreo" del "mal" estado que presentaban los parques infantiles, el "mismo control férreo", ha agregado, que hicieron en la pasada legislatura con motivo del "mal estado de conservación" de las calles, parques, calzadas o de la ciudad en general.

Sobre esto último, ha dicho que, sin darles la razón, lo han hecho con la puesta en marcha de una campaña de varios años para poner "al día" la ciudad y "salvarla del deterioro y dejadez de los últimos años", aunque "aún no lo han logrado", mientras que sobre los parques infantiles ha expuesto que sí que les han dado la razón en esta legislatura, y que en noviembre de 2021 el alcalde, Ignacio Gragera, habló de las partidas en este sentido "porque ha venido siendo una reclamación y con razón de la oposición", según "dijo".

En este sentido, Cabezas ha recalcado que uno de los objetivos que se habían marcado en el Grupo Socialista era el de "retratar con veracidad" el estado de los parques para que se corrigieran sus deficiencias, a tenor de lo cual ha criticado que se sigue teniendo los parques infantiles "en mal estado", que en algunos faltan juegos, en otros se han retirado u en otros "apenas hay" y el resto está en "malas condiciones".

"Y cuando digo que están así siempre quiero decir que llevan mal estado desde hace muchos meses sin conocer una reparación en condiciones", ha continuado, a la vez que se ha referido a una "inflexión que no se daba con anterioridad" y que hay una partida de 789.500 euros en el último Plan de Impulso, que apoyó el PSOE, para suministro y instalación de parques infantiles, de los cuales unos 500.000 euros es para renovaciones de parques por lotes.

El resto se destinarán al pago a una empresa para que realice el mantenimiento de todos los juegos infantiles en la ciudad, ha agregado, para matizar que no puede dar más detalles "porque no los hay, como no hay licitación" pese a que desde que se aprobó el Plan de Impulso han pasado unos cinco meses.

"SÍ QUE TENÍAN QUE ESTAR MUY MAL CUIDADOS"

En este punto, Cabezas ha remarcado que se va a invertir en unos juegos infantiles "unas tres veces más en un año que en ejercicios anteriores" y que se va a destinar "unas cinco veces más" a su mantenimiento, al hilo de lo cual ha abundado que "sí que tenían que estar muy mal cuidados los juegos infantiles", que "claro que están muy mal y eso hay que revertirlo".

"Con estas inversiones, cualquiera diría que estamos a un año de elecciones, implícitamente el equipo de gobierno está dando la razón al PSOE y nos dicen que son incapaces con medios propios de tener al día juegos infantiles y privatizarán su mantenimiento, como lo harán con fuentes y con rotondas", ha aseverado el portavoz socialista, para quien "también es cierto que no se han preocupado durante muchos años de reforzar este área a nivel municipal" y que se pagará "más cara esa nula gestión".

En su intervención, Ricardo Cabezas ha hecho hincapié en que los parques "no se reparan" y que están esperando a la citada renovación, "y a dar paso a una empresa para su mantenimiento", ante lo cual ha criticado que los juegos infantiles "están descuidados, cuando no rotos", que las áreas de juego están sucias o con el caucho o césped artificial "desprendido, arrancado pero no sustituido", y que le preocupa que el equipo de gobierno "quiera que todo esto pase desapercibido, cuando se tardará meses aún en solucionarlo".

Al respecto, se ha referido a que el pasado mes de agosto pidió a la Policía Local que precintara tres parques por el peligro que suponían para los niños, uno en el Cerro de Reyes y dos próximos a la Carretera de Corte de Peleas, y ha sumado que a los pocos días se clausuraron y han terminado quedándose sin juegos.

Al mismo tiempo, se ha referido al parque infantil frente a la parroquia de San Roque, donde se han llevado césped artificial "por tres veces sin reponerse" o al "deterioro" del césped en la plaza Diego de Badajoz.