Badajoz mantendrá la prohibición de hacer botellón, tras fin plan emergencias municipal

Ep

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha avanzado que se va a mantener la prohibición de hacer botellón en la ciudad una vez desactivado el Plan de Emergencias Municipal de Badajoz (Pemuba), si bien no ha descartado volver autorizarlo, aunque "tampoco va a ser a priori".

A preguntas de los periodistas por la prohibición del botellón y si se volverá a permitir en el ferial de Caya, Gragera ha abogado por reflexionar a este respecto, dado que "es verdad" que hay una parte de la ciudad que está pidiendo que "al menos" se habilite una zona, que es la del ferial, para que se puedan realizar los botellones, algo que les "genera algunas dudas".

No obstante, no descartan "que en un futuro si la situación se normaliza completamente", y si entienden que existen los medios o los mecanismos "para poder controlar ciertas situaciones que se puedan dar en ese entorno del botellón" ir "abriendo esa puerta", e intentar "ir a la normalidad antigua, que es la de permitir de manera única en el recinto del ferial ese botellón".

"Pero estamos todavía viendo y valorando la situación", ha continuado el primer edil, que entiende a aquellos que lo reivindican y que "no solo única y exclusivamente" es por el hecho de hacer botellón, puesto que también hay muchos colectivos de jóvenes que les gusta el 'tuning', escuchar sus equipos de música "en una zona en la que no molesten a nadie" mientras tienen un ocio entre amigos, o que no tienen la capacidad económica de poder ir a la hostelería, por lo que "tienen esa alternativa algo más económica".

En cualquier caso, ha concluido, "hay que valorarlo y sopesarlo porque realmente el botellón como tal actualmente quizás no podamos controlar la cantidad de gente que se pueda movilizar en el recinto ferial", por lo que ha agregado que van "paso a paso" y que no lo descarta, "pero tampoco va a ser a priori la autorización".