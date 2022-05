PP-Badajoz pide a Junta y PSOE ejecutar y terminar en tiempo y forma obras comprometidas

El PP local de Badajoz, a través de su coordinador, Antonio Cavacasillas, ha exigido este jueves a la Junta de Extremadura y al PSOE que dejen de "hacer encajar el bienestar de la ciudad y sus pedanías con sus propios intereses electorales, y ejecuten y terminen en tiempo y forma las obras comprometidas en materia educativa y sociosanitaria".

Así pues, durante una rueda de prensa, Cavacasillas ha hecho un recordatorio sobre los incumplimientos que en materia de infraestructuras sociales mantienen los socialistas con Badajoz, y ha asegurado, con ironía, cómo a los populares les "alegra mucho que por fin la delegación local del PSOE de Pedro Sánchez se haya sumado a nuestras reivindicaciones en esta materia, aunque toda esa parafernalia socialista en Badajoz huele a simple propaganda electoral que quedará en nada, como todo lo que el PSOE promete para nuestra ciudad y luego mete un cajón".

En este sentido, el coordinador popular ha subrayado que "no es un tema para tratar a broma, al menos desde el PP lo estamos reivindicando en serio, porque se trata de instalaciones básicas para el bienestar de todos los que vivimos en badajo y contar con servicios sanitarios, educativos y asistenciales de calidad como los que tienen otras ciudades de la región, algunas de ellas con menor ratio de habitantes, y queremos que se cumplan los plazos de ejecución y puesta en servicio comprometidos, no aceptamos más demoras ni más retrasos ni más desvíos de fondos a otras obras en otros lugares, ya que son muchos los servicios y dependencias pendientes de ejecutar o iniciar en nuestra ciudad".

De este modo, Cavacasillas ha comenzado el repaso por esos incumplimientos del PSOE con el traslado del Centro de Salud 'Los Pinos', que acerca problemas estructurales que se hicieron patentes en 2018, grietas, daños en los cimientos confirmados por la propia Junta y falta de mantenimiento que no hacen seguro el actual edificio ni para trabajadores sanitarios ni para sus usuarios, y sobre el que en 2020, con varias propuestas y alternativas para poder trasladarlo a otro edificio de la ciudad por parte del Ayuntamiento, el consejero de Sanidad dijo que se retrasaba su nueva ubicación por la pandemia covid.

En 2021 se consignó una dotación de los Presupuestos Generales regionales para Los Pinos de tan solo 120.000 euros, "insuficientes para llevar a cabo el traslado, pero que además de insuficientes fueron invisibles, porque no se hizo ni se llevó a cabo ni una sola mejora ni un solo parche. Lo último que sabemos es que ahora a la delegación local de Sánchez le corre prisa que se haga el cambio porque ve las elecciones cerca, pero sus compañeros de la Junta no les hacen caso ni mucho menos los vecinos de Badajoz, que son los que sufren las nefastas políticas y el olvido del PSOE, pues la intención de Vergeles es, y así lo manifestó el mismo en febrero, esperar a ver si desde la Unión Europea llega algún fondo que poder destinar al traslado de un centro de salud que se cae a cachos, esperemos que no haya nada que lamentar mientras".

Dentro de esta lista de "retrasos y menosprecio" del PSOE, Cavacasillas ha calificado de "notable la falta de interés socialista por los mayores, que no les importan nada", recordando como a finales de abril se anunció un plan para dotar a la región de centros y residencias de mayores dotado con 45 millones de euros de los que ha "Badajoz le han tocado cero, cuando el déficit de plazas en residencias públicas es una vergüenza", la ciudad cuenta con 150 plazas cuando por ratio y número de habitantes deberíamos contar con al menos 850 plaza, "es decir, que para atender como merecen a nuestras personas mayores necesitamos 700 plazas más, "exigimos, como venimos haciendo los populares desde años, que se construyan dos residencias de mayores más en nuestra ciudad, siempre que al PSOE le venga bien en sus cálculos electorales, que eso es lo único que han tenido en cuenta para repartir los nuevos centros que han anunciado y no el interés de las familias".

En este repaso, Antonio Cavacasiilas ha hecho una mención especial a las obras de ampliación y mejora de la residencia 'La Granadilla', "que son como las del Escorial, Vergeles y Vara no son capaces de terminarlas y buscan excusa tras de otra para justificar los retrasos", según informa la formación 'popular' en la capital pacense.

Se trata de un compromiso para pasar de las 150 plazas del centro a 180, "pero las obras que empezaron en 2020 con la intención de finalizar esta misma primavera y anuncian que se demorarán hasta 2023, justo justo año de elecciones, ¿casualidad? No", ha indicado el coordinador del PP, "es tan solo que el PSOE como venimos reiterando está encajando el bienestar de las familias en sus proyectos electorales".

Cavacasillas también ha añadido que "muy a pesar" del PP de Badajoz ciudad la lista de ejemplos de la dejadez de la Junta en política sociosanitaria es larga, y ha preguntado si alguien se acuerdan que en 2020 Vergeles "anunció a bombo y platillo una reforma integral del materno infantil, 15 millones de euros decía que iba a gastarse la Junta en esa reforma y que lo harían con fondos europeos, pero no han hecho nada en una infraestructura clave en sanidad, para Badajoz y para muchas familias de toda Extremadura que vienen a este centro de referencia y que está en el dique seco".

"Y en el pp nos preguntamos ¿qué tiene que pasar para que se inicien las obras de las infraestructuras sanitarias pendientes y prometidas?", insiste Cavacasillas.

Finalmente, el coordinador local del PP ha querido recordar al PSOE los incumplimientos sobre los centros educativos comprometidos con Badajoz, ya que para los populares "la educación de calidad es básica para el futuro de la ciudad y de toda Extremadura, y por eso reclamamos que se cumpla lo que Vara prometió dentro del Plan de Infraestructuras Educativas de 2016 y se construyan el instituto del Cerro Gordo, el centro de educación especial 'Los Ángeles' y el de Gévora que tiene los terrenos cedidos desde 2019 y aún no se ha puesto ni un ladrillo", y el nuevo centro educativo de la Margen Derecha de la ciudad, necesario este último por el crecimiento poblacional de la zona en el entorno de la Avenida de Elvas.

La lista compromisos del socialismo dejados en el olvido en nuestra ciudad es "larga", como la reapertura de los servicios sanitarios cerrados por la pandemia covid en el centro de salud de El Progreso; la nueva Facultad de Medicina que viene llegando desde 2016, la finalización del nuevo Palacio de Justicia que desde 2015 está pendiente y del que en julio de 2020 se anunció su finalización para la primavera del año pasado y aún seguimos esperando que se termine; o la Autovía Badajoz–Cáceres "que nunca encuentra recursos ni fecha para que sea una realidad".

Por todo ello, Antonio Cavacasillas ha concluido que desde el Partido Popular de Badajoz se "exige que la delegación del PSOE de Sánchez en Badajoz y Extremadura dejen de reírse de nuestra ciudad, cumplan lo prometido y ejecuten lo presupuestado. Badajoz está cansada y no consiente más retrasos ni más engaños, sobre todo cuando se trata de temas relacionados con la salud y la educación que son la base del bienestar y el futuro de nuestras familias", concluye.