Vergeles ensalza importancia nueva Unidad Docente Acreditada para Área Salud Llerena-Zafra

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha destacado la importancia de la nueva Unidad Docente Multiprofesional Familiar y Comunitaria del Área de Salud de Llerena-Zafra, que ha inaugurado este viernes y de la que ha dicho que es una "apuesta de futuro" para la misma.



Y es que dicha Unidad cuenta con quince tutores de Medicina y diez de Enfermería con una capacidad de formación anual de seis especialistas en Medicina y cinco especialistas de Enfermería familiar y comunitaria.



Se trata, según Vergeles, de una "apuesta de futuro" porque "la población de esta zona está más envejecida, se van a formar residentes que van a conocer el área, la realidad más rural de la dispersión geográfica, cómo se atiende a la población en la zona rural y así poder enseñar a los especialistas zonas de la comunidad donde pueden ejercer su profesión magníficamente".



Vergeles ha destacado que la Junta quiere "una tierra que siga apostando y afrontando el reto demográfico" y para ello hay que trabajar intensamente para que la Atención Primaria de salud rural sea una realidad, porque "aquello que no se conoce, no se elige".



Además, el vicepresidente ha hecho referencia a la propuesta del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en el Debate del Estado de la Región para evitar la salida de los médicos y que supone convertir en estatutarios en práctica a los médicos cuando aprueben el MIR y fidelizarlos, de esta manera, para el Sistema Nacional de Salud.



"No solo aprueban el examen para realizar la especialidad, sino que automáticamente están ya dentro del sistema sanitario como trabajadores de derecho propio, esto fijaría a los futuros especialistas al sistema sanitario", ha apostillado.



De este modo, Vergeles no ha descartado que si esta propuesta a corto plazo no se resuelve por la comisión de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud se estudie jurídicamente para implantarlo en Extremadura, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



Cabe recordar que en la actualidad, en el Área de Salud de Llerena-Zafra se están formando catorce residentes de Medicina familiar y comunitaria y cuatro de Enfermería que provienen de la Unidad Docente del Área de Salud de Badajoz.



Al acto también han asistido el director gerente del SES, Ceciliano Franco; el director general de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria, José Luis Vicente Torrecilla, y la gerente del Área de Salud, Rosa Soria.