Ayuntamiento de Badajoz dedicará casi un millón a unos 12 kilómetros de nuevo carril bici

El Ayuntamiento de Badajoz dedicará casi un millón de euros, en concreto 951.750 cofinanciados con cargo al Plan nacional de Recuperación, a unos 12 kilómetros de nuevo carril bici, que distinguen en diferentes ramales entre Ronda Norte y San Roque, Entrepuentes, Sinforiano Madroñero, el entorno de la Avenida de Elvas y el acceso a La Pilara y Cerro Gordo.



En concreto, el listado de calles de este proyecto de carril bici 2022 está separado en varios ramales que van a conectar con otras infraestructuras ya realizadas, y comprende un primer ramal en Ronda Norte-San Roque, en el cual se va a actuar en el entorno de la Carretera BA-20 y las calles Eugenio García Stop, Alazán, Hermanos Vidarte o Manuel Rojas, para enlazar con el parque del Rivillas.



Un segundo ramal, el de Entrepuentes, incluye la avenida Circunvalación Reina Sofía, Avenida Entrepuentes, el Paseo Fluvial (donde se modificará el itinerario existente hasta el momento a través de la zona verde) y la avenida Puente Real, para enlazar con el siguiente ramal, el de Sinforiano Madroñero, en el que se actuará en dicha avenida hasta la Carretera de Olivenza, y también en Luis Movilla y Arturo Barea.



También se actúa en el ramal de la avenida de Elvas para completar lo que ya está realizado en la misma y en Adolfo Díaz Ambrona; además de las carreteras de acceso a la Pilara y Cerro Gordo, según ha avanzado en su presentación el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien ha detallado que se trata de un proyecto que se va a cofinanciar gracias al Plan nacional de Recuperación en un 74 por ciento, mientras que el 26 por ciento restante lo asume el ayuntamiento con fondos propios.



TRANSFORMAR LA CIUDAD



Ignacio Gragera, acompañado del concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, ha presentado en las antiguas Casas Consistoriales este proyecto de carril bici 2022 que, como ha señalado, "va a ser absolutamente transformador de la ciudad" en cuanto a su movilidad y "la apuesta por la movilidad sostenible para afianzar y ahondar" en el "compromiso" del equipo de gobierno por hacer de Badajoz una población "más amable" con el peatón y el ciclista.



De este modo ha presentado este proyecto que espera que "en breve" la próxima semana pueda iniciarse su licitación, y que consiste en una inversión de 951.750 euros para realizar casi 12 kilómetros de nuevo carril bici en la capital pacense. "En un solo año, porque el periodo y el plazo de ejecución de este proyecto es de 12 meses, vamos a duplicar el carril bici existente en la ciudad", ha destacado.



Además, se trata de la mayor inversión realizada hasta la fecha y se une a otras "grandes" inversiones en plataforma única que el ayuntamiento tiene en marcha o están pendientes de ejecutar y licitar, como la prevista en Juan Carlos I y la Calle Prim que entrará en contratación y licitación en las próximas semanas.



Gragera ha ahondado en que tienen un proyecto de ciudad que "quiere provocar esa segunda transformación de Badajoz", que quieren seguir haciéndola "más amable", "más sostenible" y que el entorno urbano sea "más sencillo, más fácil, más accesible" y también "más beneficioso" para quienes tienen dificultades a la hora de moverse por el mismo, a la vez que ha añadido los "esfuerzos" que se han hecho con anterioridad en movilidad sostenible, como es el caso de la flota de autobuses eléctricos o el servicio de alquiler de bicicletas.



En relación a La Pilara y Cerro Gordo, el primer edil ha recordado que existe una titularidad de la vía de acceso a ambas zonas que no es del ayuntamiento, y ha detallado que "ahora" pueden hacer esos accesos y que hay un "compromiso" o "planteamiento" por parte de Demarcación de Carreteras, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), de realizar no solo aceras sino también un carril bici que pueda conectar la ciudad con La Pilara y Cerro Gordo.



Al respecto, ha dicho que adelantándose a este proyecto "y a la espera de que se haga realidad" y "por fin" puedan verlo "puesto encima de la mesa", el consistorio va a hacer esos accesos "ya" a La Pilara y Cerro Gordo para permitir a los vecinos "al menos" la entrada y salida desde su propio barrio, aunque no va a ser un itinerario "completo" porque el Mitma es el titular de la vía que lleva a ambas barriadas.



Carlos Urueña ha sido el encargado de puntualizar el itinerario de estos carriles bici, respecto a los cuales ha indicado que hay dos tipos de tramos, unos que irán por zonas de acerado o zonas verdes que se va a hacer en hormigón, y el que va por vial que se le echará "una especie de aglomerado para que tenga más agarre", así como que los colores serán verde o rojo.



En cuanto a Sinforiano Madroñero, ha incidido en que se eliminan unas 50 plazas de aparcamiento, pero que se crearán en torno a más de un centenar en distintos solares del barrio; y ha concluido recordando el proyecto de carril bici turístico en torno a las murallas de la ciudad.