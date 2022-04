El Programa de Turismo Termal de Diputación de Badajoz oferta 254 plazas para este año

El el Programa de Turismo Termal 2022 de la Diputación de Badajoz oferta un total de 254 plazas para este año 2022, de las que 127 son en el Balneario de Alange y otras 127 en el de El Raposo.



En concreto, la Oficina de Promoción Turística de la Institución Provincial pone en marcha este programa, al que destina una cuantía de 50.000 euros, y cuyas bases se han publicado este viernes, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).



Así pues, los objetivos de este programa son el cuidado de la salud unida al ocio, así como la promoción y el fomento del turismo en los establecimientos termales y en sus respectivos municipios y zonas circundantes y, como consecuencia, el mantenimiento y la creación de empleo y el fomento del desarrollo social y económico de la provincia de Badajoz, según informa la Diputación en una nota de prensa.



El plazo máximo para presentar las solicitudes será de 20 días naturales desde este sábado, 30 de abril, por lo que finalizará el 19 de mayo.



Además, según señala, podrán ser beneficiarios de estas subvenciones todos aquellos ciudadanos que no padezcan alteraciones del comportamiento que afecten a la normal convivencia en los establecimientos ni enfermedades infecto-contagiosas, deben valerse por si mismos y no padecer contraindicaciones médicas para recibir los tratamientos termales.



Igualmente, deberán encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado, la Seguridad Social y la Diputación de Badajoz y no estar incurso en prohibición para ser beneficiario de subvenciones.



PROGRAMA DE SIETE DÍAS



Los tratamientos ofertados serán de 7 días y 6 noches con alojamiento en habitación doble, con 5 días de tratamiento en el balneario que incluyen 4 técnicas al día en régimen de pensión completa.



Esta modalidad del programa tiene un coste total de 490 euros, IVA incluido, por persona, de los que la Diputación de Badajoz financiará 196 euros, por lo que el beneficiario deberá aportar 294 euros.



Los tratamientos se llevarán a cabo hasta el 13 de noviembre en el Balneario de Alange y hasta el 19 de diciembre en El Raposo, y el desplazamiento desde su domicilio hasta el establecimiento termal, así como el desplazamiento de regreso correrá a cargo de los beneficiarios.



Cada persona sólo podrá formalizar una solicitud para uno de los balnearios ofertados, indicando el orden de preferencia, y para ello deberán acompañarse de fotocopia de DNI, certificados acreditativos de estar al corriente con la Hacienda Estatal y la Seguridad Social y, cuando proceda, el documento acreditativo de la representación legal, si la solicitud se presenta a través de representante, se tramitarán por medios electrónicos.



La presentación electrónica se realizará a través de la sede electrónica desde la página principal de Diputación de Badajoz, y la notificación de la resolución de concesión de la subvención se realizará a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.



Finalmente, señala la Diputación de Badajoz que las plazas solicitadas se adjudicarán por riguroso orden de llegada, hasta completar el número de plazas ofertadas en cada uno de los balnearios.