Diputación Badajoz y El Avispero llevarán a seis localidades espectáculo sobre uso redes

Ep.



La Diputación de Badajoz, a través del Área de Igualdad y Juventud y de la mano de la compañía El Avispero Producciones, llevará el espectáculo '@lone, cuando la red te atrapa' a seis localidades pacenses con el objetivo de concienciar y hacer reflexionar sobre el uso de las redes sociales.



En concreto, la obra ya se ha representado el 30 de marzo en Fuente de Cantos, y se podrá ver este miércoles 27 abril en Arroyo San Serván, y ya en mayo el día 12 en Guareña, el día 18 en Castuera, el día 19 en Granja de Torrehermosa y el día 20 en Fuente del Maestre, con entrada libre hasta completar el aforo y para todos los públicos a partir de los 14 años.



La diputada de Igualdad, Juventud y Residencia Universitaria de la Diputación de Badajoz, Cristina Valadés, y el actor Simón Ferrero, han presentado en rueda de prensa esta serie de actuaciones teatrales especialmente enfocadas a la juventud y que se representarán por la provincia.



En su intervención, Cristina Valadés ha explicado que se trata de un espectáculo teatral que girará en estas semanas por diferentes municipios dentro del programa 'Desconéctate', de Igualdad y Juventud y que busca educar en buenos hábitos y buenas conductas en las redes sociales a la juventud de la provincia, al tiempo que ha resaltado de '@lone' que es una obra teatral de carácter social que trata de Lucas, un asesor de 37 años con "poca" vida social y que decide adentrarse en el mundo de las redes sociales.



Rápidamente queda enganchado a ese mundo y se vuelve dependiente de las redes, "ansiando tener cada vez más 'like' y más 'followers' hasta que esta obsesión lo acaba destruyendo", ha destacado, junto con que se trata de un drama con tintes cómicos que pone de manifiesto cómo atrapan las redes sociales "en el mundo irreal y de falsas apariencias en muchas ocasiones desde estas redes".



De esta forma, lo que se pretende con esta representación es seguir concienciando en el uso responsable de las redes sociales, sobre todo a la población más joven que aún está en proceso de desarrollo de su personalidad, para lo que se cuenta con esta obra que viene de la mano del actor y escritor de la misma, Simón Ferrero, Isabel Martín, directora y actriz y la compañía El Avispero.



Ha hecho hincapié, además, en que esta representación de la obra teatral se incluye dentro de la apuesta del servicio de Igualdad y Juventud en el programa de actividades y acciones en los municipios, centrada "en un drama que muchos jóvenes viven hoy en día", y en que de esta misma apuesta han nacido iniciativas como los talleres de ciberacoso realizados en todos los IESO de la provincia, charlas sobre lenguaje no sexista con motivo del 25 de noviembre en cuatro institutos, y talleres de empoderamiento desde el lenguaje con motivo del pasado 8 de marzo en cuatro institutos.



Por último, ha animado a acudir a los vecinos de cada uno de los municipios donde se va a llevar a cabo la representación "tan importante" para la diputación y para la prevención de cara a la población juvenil, y que los padres, madres y familiares "estén al tanto de esta problemática que existe, existe y es muy real y palpable en el día a día de nuestras vidas".



UN MONÓLOGO CON VÍDEO MAPPING



Por su parte, Simón Ferrero ha agradecido a la diputación la difusión de la obra y que llegue al mayor número de personas posible, y ha indicado de El Avispero Producciones que lleva dos líneas, la de teatro infantil y la de teatro social adulto de críticas, y uno de sus objetivos primordiales es la captación de nuevos públicos y de la gente de una horquilla de entre 15 y 45 o 55 años "porque se está perdiendo ese público" en Extremadura, y en España en general.



Sobre '@lone, cuando la red te atrapa', ha precisado que es un monólogo que trabaja también el vídeo mapping con proyecciones y mucha animación, para que de una forma más interactiva se haga más dinámica la historia, que aborda un chico que se abre un perfil en redes sociales, empieza a decir que conoce gente del colegio y del instituto y a tener una "buena percepción".



De este modo, ha continuado, "se viene arriba y empieza poco a poco a tener más deseos, más aspiración y más ambición a la hora de desarrollar ese perfil, que a todos nos pasa, en mayor o menor medida de la expectativa de éxito", y "al final este chico se acaba convirtiendo en un sociópata", de manera tal que usan la ficción y "alejan un poco la realidad" para que el público vea que "a veces" se han podido "pasar" con alguien o tienen una actitud que "no es nada correcta y es una falta de respeto", aunque no se sea consciente.



"Intentamos que piensen un poco, que se lleven una pequeña bofetada y que luego reflexionen sin olvidar dar que hay que darles también algo visual, potente, dinámico y moderno para que luego ellos puedan decir, oye el teatro al final no es tan aburrido como pensábamos", ha concluido el actor, que ha puntualizado que es para todos los públicos a partir de los 14 años, dado que "no hay nada fuera de tono" pero él sí empieza a ligar con una chica y "a acosarla".