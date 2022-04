El alcalde de Badajoz: La obra de piscina de la Margen Derecha "va avanzando a su ritmo"

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha señalado sobre la obra de la piscina de la Margen Derecha que "aunque digan que está paralizada no lo está" y que "va avanzando a su ritmo" y "poquito a poco", a tenor de lo cual ha avanzado que se va a producir una modificación del contrato que ve "totalmente lógica y razonable", debido al incremento del precio y del coste de los materiales.

Así, ha explicado que se trata de una actuación "afectada como ha pasado con tantas obras por el incremento de precios de materiales, por proyectos ajustados, por problemáticas que se van viviendo", pero que "va avanzando" y se va a producir una modificación del contrato, debido al incremento del precio y del coste de los materiales, por lo que hay que ampliar la partida presupuestaria y en eso se está trabajando.

En este sentido, ha puntualizado que se están elaborando no tanto los informes que "realmente" sí que "están ya", sino que, como depende también de una adenda y una ampliación del plazo del convenio con la Junta de Extremadura, se le envió hace cree que un mes para que estudiaran y vieran cuáles son las condiciones de esa ampliación, que en su opinión "está perfectamente justificada y además viene acompañado con las retenciones de crédito correspondientes y con el compromiso del ayuntamiento de ampliar la partida en lo que sea necesario".

"En eso estamos avanzando, intentando cambiar o modificar el proyecto y ajustarlo al precio elevadísimo de los materiales", ha remarcado Gragera, junto con que "en todo caso" la obra sigue en marcha y avanzado "poquito a poco" y, como ha insistido, "con muchísimas dificultades porque ha habido mucha problemática y eso es absurdo negarlo".

También ha confiado en que puesta estar "lo antes posible", aunque no se ha atrevido a dar fechas: "no me atrevo a dar fechas porque es obvio que estamos en una situación de absoluta incertidumbre, y no se puede engañar a la gente y decirles una fecha, porque eso lo único que genera luego es frustración".

De esta forma, ha preferido callarse y decir que no saben "exactamente" cuándo van a poder tenerla finalizada, así como que se ha solicitado "y se van solicitar obviamente" ampliaciones de plazo y el "visto bueno" de la Junta, "como ellos mismos están haciendo y como hemos visto esta última semana por desgracia en muchas infraestructuras también muy necesarias para la ciudad", ha continuado, para sostener que esta situación "nos afecta a todos" y "hay que ser comprensivos con la misma".

"Obviamente", se trata de una obra "muy importante" que se quiere ver finalizada "cuanto antes", mientras que sobre cuántos serán los meses de ampliación que se solicitará ha especificado que se va a pedir la máxima posible, de manera que se tiene en cuenta que lo que no se quiere es que pudiera haber "alguna circunstancia sobrevenida" que vuelva a obligarles a tener que volver a ampliar el plazo, por lo que quieren ampliar el plazo "ya el máximo tiempo posible que permita el convenio" y "a partir de ahí si es antes pues antes".

Y es que, como ha indicado, es una cuestión "simplemente" de encontrar los materiales que sean "más apropiados", que "ya están encontrados", como también hay un proyecto de modificación en aras de que "encuadre y encaje en el presupuesto que el ayuntamiento tiene y en el que permite la propia obra", al hilo de lo cual ha sumado que "sobre todo" que sea "funcional" y que se consiga "avanzar y arañarle tiempo al tiempo", aunque "es verdad que en una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo es muy complicado", ha reconocido.

CASI 400 PLAZAS DE APARCAMIENTO

Ignacio Gragera ha visitado este martes, día 26, la obra de urbanización de la APD-23 junto a la rotonda de Cuatro Caminos y en la que se incluye la citada piscina, y ha explicado en declaraciones a los medios que se trata de una visita y "casi inauguración" de la intervención que se ha hecho en esta zona, una unidad de actuación junto al Puente de Palmas que ha costado "su tiempo", después de que se iniciara "de manera un poco tortuosa" en el año 2008 con unas obras de urbanización que, posteriormente y debido a la crisis inmobiliaria, se abandonaron y se renunció a continuar en ellas.

El ayuntamiento a partir de 2019 retomó este proyecto y el interés por terminar estas obras de urbanización en una zona "absolutamente fundamental para la ciudad" al estar en "pleno centro" en la Margen Derecha y junto al Puente de Palmas y contar con destacadas infraestructuras y dotaciones hoteleras y del sector terciario en las avenidas Díaz Ambrona y Entrepuentes, por lo que era "absolutamente fundamental cerrar esta herida", al considerarlo "una herida en el centro de la ciudad".

Así y con un importe de unos 580.000 euros de inversión total y con un sistema de gestión directa por parte del ayuntamiento, aunque son los promotores y los titulares de los terrenos, entre los que se encuentra también el consistorio, quienes han sufragado este coste, "siempre bajo la supervisión de los técnicos municipales" y bajo pliegos "que cumplan estrictamente todo lo que establece el Plan General", se ha actuado dando como resultado esta "intervención integral" que contempla nuevos viales o pasos de peatones.

También se van a incluir "a posteriori" algunos carriles bici que puedan enlazar los exteriores de la avenida con el parque del río, y "principalmente" se ha actuado en una parcela de 57.000 metros cuadrados que, al mismo tiempo, da respuesta a una "necesidad" de los vecinos con la creación de casi 400 nuevas plazas de aparcamiento que darán servicio a los residentes en la Margen Derecha, o a quienes tengan más dificultades para aparcar en el entorno de Puerta Palma al "estar literalmente a cinco minutos andando", junto a una "parte" que será privada para los propios edificios.

Sobre esto último, el regidor ha apuntillado que esta zona que se abre este martes a los vecinos se completará con edificios residenciales; en concreto, como ha avanzado el promotor, con en torno a 160 viviendas en cuatro bloques de cinco alturas, de los cuales los dos primeros están ya vendidos y los otros dos restantes pendientes de promoción.