La Diputación se pondrá a disposición de la nueva corporación municipal en Alburquerque

La Diputación de Badajoz se pondrá a disposición de la nueva corporación municipal que surgirá en la localidad pacense Alburquerque para "ayudarle en todo lo que necesite" cuando "salga adelante" la moción de censura que han formulado en la misma IPAL y el PSOE.

De este modo lo ha señalado el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, quien ha afirmado que dicha moción de censura "saldrá adelante porque si no no la pueden presentar" IPAL y el PSOE, que son quienes recuperarán la Alcaldía de Alburquerque.

"La Alcaldía no la recupera el PSOE. Es el IPAL en colaboración con el PSOE los que han registrado ahora la moción de censura, que en los ayuntamientos es constructiva, es positiva, saldrá adelante porque si no no la pueden presentar, y cuando salga adelante nos pondremos (la Diputación de Badajoz) a disposición de la nueva corporación para ayudarles en todo lo que necesiten", ha espetado Cabezas a preguntas de los medios en una rueda de prensa sobre sistema asistencial de Dependencia ofrecida este martes en Mérida.