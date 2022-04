IPAL y PSOE presentan moción censura como "única opción" ante situación "ruina total"

Ep

Ambas formaciones subrayan que lo han hecho como la "única opción" ante la situación de "crisis", "de bancarrota", de "ruina total", de "desidia" y de "abandono" que vive el consistorio local.



Así lo ha indicado el portavoz de IPAL, Manuel Gutiérrez, que ha ofrecido una rueda de prensa junto al portavoz del PSOE, Juan Carlos Prieto, para explicar los motivos de esta moción de censura que se debatirá el próximo 10 de mayo y que previsiblemente saldrá adelante puesto que la oposición ahora está en mayoría en el Ayuntamiento de Alburquerque.



De este modo, Gutiérrez ha destacado que en "diez días" iniciarán "una transición de un año" hasta las próximas elecciones municipales en el que se dedicarán a "trabajar" con "respeto a la Democracia", a la Ley, con "transparencia" e "información y apertura".



A este respecto, ha señalado que la situación es de "bloqueo total" y de "puertas cerradas" en el ayuntamiento "tanto en lo económico, lo social, lo institucional e incluso lo administrativo".

Así, ha asegurado que Alburquerque está "en una situación gravísima de estancamiento, de atraso, de paralización municipal... de impagos".



El portavoz de IPAL ha destacado que la decisión "trascendental" de presentar la moción de censura la tenían que tomar "sí o sí" a pesar de la "dificultad que entraña" hacerse cargo del ayuntamiento en la situación actual.

"Había que ser valientes, había que dar el paso, la gente del pueblo nos lo pedía ya desde hace tiempo que se tomara alguna decisión", ha manifestado.



Del mismo modo, ha considerado que el propio equipo de gobierno actual pedía "a gritos" que los "enviaran a casa" dada la "paralización total" del ayuntamiento con la que no se podía seguir "un año más" hasta las próximas elecciones municipales.



Gutiérrez ha apuntado que el equipo de gobierno "ha tenido mucho tiempo" y "muchas ocasiones" para presentar "su renuncia" una vez que se había llegado a la situación actual y que se había quedado "prácticamente sin equipo con una dimisión casi en masa de todo el cuerpo de concejales".



"Simplemente por irresponsabilidad y por la manera suya de atrincherarse se han quedado ahí, han obstaculizado la solución a los problemas y nos han conducido a esta situación que en este momento nos pide todo el mundo que la hagamos, que vamos a hacer, ya hemos presentado, y que sin miedo y con toda la valentía la vamos a afrontar y en los próximos días habrá un cambio de titularidad en el equipo de gobierno de Alburquerque", ha apostillado.



Igualmente, Gutiérrez ha evidenciado que no hay "recetas milagrosas" para "solucionar un problema tan grave como el que han generado estos dirigentes políticos a lo largo de estos años".

De esta forma, ha afirmado que saben que están "de paso" y que van a "sufrir un desgaste tremendo en este año" pero les "importan tres pitos los votos y la situación electoral" porque llegan para "trabajar" para que "el pueblo salga adelante".



"RESURGIR" DE ALBURQUERQUE



Por su parte, Juan Carlos Prieto ha explicado que presentan esta moción de censura con el "interés" de hacer "resurgir" y "recuperar" Alburquerque.



Así, ha detallado que antes de presentarla dieron la "oportunidad" al equipo de gobierno de "acometer" y "aceptar" los acuerdos de pleno aprobados pero han hecho "caso omiso" y les han "vilipendiado" por lo que no tienen "otra opción" que esta "herramienta legal".



Del mismo modo, Prieto ha destacado que el nuevo equipo de gobierno que surja tras la moción de censura, que estará formado por miembros de IPAL y del PSOE, no va a estar liberado y van a "seguir" en sus puestos de trabajo actuales.



En cuanto a los "pilares básicos" sobre los que se van a sustentar en el año de legislatura, ha apuntado que harán una auditoría de cuentas para tener "una foto de inicio" y saber "adonde tienen que ir" y "los objetivos" que se deben marcar.



También van a realizar, según ha detallado, un "plan de viabilidad financiera y económica" y del mismo "emanará un plan de pago y aplazamiento de la deuda con la Seguridad Social" y otras administraciones.



Finalmente, ha señalado que también elaborarán un "plan de pago a los empleados municipales", tanto a los que "están ahora como a los que ya no están trabajando".



Y, ha concluido que "es muy complicado el sistema ahora mismo como está y para ello vamos a pedir toda la colaboración de todo el pueblo, de los agentes sociales y de los empresarios; siempre han respondido a la llamada de Alburquerque y nosotros entendemos que en esta ocasión también van a arrimar el hombro por su pueblo, por nuestro pueblo y, sobre todo, por las generaciones futuras".