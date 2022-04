PP critica que la Mancomunidad Don Benito-Villanueva carece de presupuesto

Ep

El PP de Don Benito y el de Villanueva de la Serena han criticado que la mayoría socialista está incumplimiento "numerosos artículos" de los estatutos de la Mancomunidad Don Benito-Villanueva, como la ausencia de aprobación de un presupuesto o la convocatoria en plazo de sus asambleas.

Los portavoces del PP en Don Benito y Villanueva de la Serena, Ángel Valadés y Manuel Lozano, respectivamente, han ofrecido una rueda de prensa han recordado como el pasado 5 de enero de 2022 registraron en el Ayuntamiento de Don Benito un escrito exponiendo que, transcurrido más de año y medio desde la constitución de la Asamblea de la Mancomunidad, ésta no se había reunido ni una sola vez, a pesar de que los estatutos marcan que la periodicidad de las asambleas deben ser trimestrales.

Asimismo, ha puesto sobre la mesa otras consideraciones sobre el incumplimiento de la normativa en vigor y cuestiones sobre las que existen "razonables dudas", además de solicitar la celebración de un pleno ordinario.

La respuesta a aquel escrito ha llegado varios meses después en forma de convocatoria de pleno extraordinario que se ha celebrado esta mismo lunes, y que los 'populares' califican de "organización", a tenor del orden del día, y que supone un "claro incumplimiento" de los artículos 11, 14 y 31, entre otros, de los citados estatutos.

Y es que este pleno extraordinario "no ha sido sino el que debía haberse celebrado dentro de los treinta días siguientes a la sesión constitutiva que tuvo lugar el 24 de junio de 2020".

Por tanto, este pleno llega "más de año y medio" tarde, ha señalado Valadés por lo que se ha "estado en una situación que desvirtúa el funcionamiento más elemental" del sistema democrático, "sin sujeción a la ley, con opacidad, sin dación de cuentas, sin control y sin garantías de ningún tipo", recoge el PP provincial de Badajoz en una nota de prensa.

En la presente legislatura, añade, no se ha examinado "ningún asunto" por el pleno de la mancomunidad, "ni se sabe si se va a hacer, siquiera si hay intención de que se haga". Todo esto supone un "claro incumplimiento" de los estatutos de la mancomunidad, como el artículo 11 establece que la periodicidad de las asambleas de la mancomunidad debe celebrarse con periodicidad trimestral, lo que se ha incumplido.

Tampoco se ha aprobado presupuesto alguno, por lo que desde el PP no saben "cómo se está gastando el presupuesto, cuál es el mismo, ni nada" de lo que marca el artículo 31; no existe Comisión Especial de Cuentas que es la encargada, según marcan los estatutos en su artículo 14, de examinar, estudiar e informar sobre las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que debe aprobar la asamblea; y además los Grupos Populares "no tienen conocimiento de las resoluciones que se hayan podido dictar por la presidencia, ni siquiera si se han dictado".

Según los 'populares' en la asamblea extraordinaria celebrada este lunes se ha señalado que "habrá que seguir esperando" para que poder tener "información sobre presupuestos, gastos y demás, ya que aún debe publicarse en el boletín correspondiente y posteriormente se convocará la comisión pertinente".

Todo ello a pesar de que los respectivos ayuntamientos llevan incorporado en su presupuesto el dinero que debe gestionarse desde la mancomunidad. De esta forma, los 'populares' de ambas localidades consideran que el hecho de que esta no haya funcionado en la presente legislatura es una "grave falta de respeto" no solo a quienes representan a ciudadanos en esta institución, sino también a la propia Mancomunidad y a todos los vecinos.

Valadés y Lozano sostienen que esta "actitud" del PSOE respecto a la mancomunidad va "en contra" de todo lo que se ha defendido durante los últimos meses respecto a la unión de ambas ciudades. Una unión que el PP ha defendido "desde el principio" porque considera que son "muchas las ventajas" para todos los ciudadanos de ambas localidades.

Pero esto no se ve "acompañado por las formas y actitudes de los socialistas", añaden, en alusión al funcionamiento de la mancomunidad, al tiempo que añaden que el PSOE "confunde" el apoyo del PP a la fusión con la "inacción de su labor como oposición y el control a la actividad de las instituciones".

"El buen funcionamiento de la mancomunidad es la mejor garantía hacía el éxito real de la fusión, pues debe ser el instrumento para acercar a los vecinos de ambas ciudades las indudables ventajas de la fusión", señalan desde el PP.

Y, concluye que no debe servir para "cumplir sus programas electorales y compromisos socialistas al margen del interés común que tanto se ha pregonado en los últimos meses".