PSOE Badajoz cree que el 'Bus a la demanda' incrementará el déficit del servicio

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz considera que la propuesta sobre el 'Bus a la demanda' presentada este viernes supondrá un incremento del déficit económico del servicio, y que además no responde a una petición de los vecinos.

Una petición que los socialistas hicieron suya y que el gobierno municipal "no ha querido" que vaya al pleno de este mes, al no incluirla "deliberadamente" en la Comisión de Asuntos Generales y, ante la "previsible critica" de los vecinos, "han salido hoy con este caramelito, que ya han rechazado".

Los socialistas consideran que la comparecencia del concejal de Transporte Público, Jesús Coslado, y del gerente de Tubasa, Julián Pocostales, estaba "muy verde" porque no hay concreción en cuanto a su puesta en marcha y, en cuanto al aplicativo, considera que no es lo "suficientemente intuitivo" y que será un "problema" para personas no familiarizadas con las apps, que "siguen con la tarjeta de toda la vida".

Los socialistas recuerdan que el 4 de abril presentaron una moción para pedir el bus a poblados en fines de semana y festivos haciendo suya la propuesta del colectivo vecinos de las pedanías y el equipo de Gobierno.

Asimismo, creen una "chulería" que ya hablen de replicar la idea a otras ciudades y de hablar de "un liderazgo absurdo" que "sale por un ojo de la cara", cuando aún no se ha implantado el sistema y por lo tanto, no está operativo.

Los socialistas quieren conocer la previsión del coste que la implantación de esta medida va a tener en las arcas municipales y que "no hará otra cosa que incrementar el déficit".

Una propuesta que además responde a "una idea de Tubasa, no del Ayuntamiento de Badajoz, y que no han pedido los vecinos de pedanías, que incluso cuestionan su efectividad".

En cuanto al precio para el usuario, será el de un billete "simple", según ha dicho el concejal, pero que para los socialistas es un "término inadecuado" pues el correcto es "billete ordinario", que es de 1,20 euros, pero que en la aplicación permite el viaje por 0,65 euros.

Los socialistas advierte de que el viaje al cementerio (primer y tercer domingo de cada mes) cuesta 1,30 euros, por lo que "no es muy coherente ni proporcionado" este precio anunciado. Incluso dudan de que este "nuevo incremento del déficit tengo un soporte contable y que Intervención haya dado el visto bueno".

Finalmente, le reprochan al concejal que él mismo hace unos días ya "afinaba" en 12.000 las personas y no 4.000, como ha dicho este viernes, las que se habían descargado la "nueva y costosísima aplicación" de la empresa del Grupo Ruiz.

Pese a no recordar esta cifra, afirma que "todos" los usuarios la utilizan, cuando los socialistas "no creen que supere el 5% de las personas que acceden al transporte público de Badajoz".