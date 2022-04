El PSOE de Badajoz advierte de dos nuevas roturas en el firme de Ricardo Carapeto

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha criticado la existencia de dos nuevas roturas en el firme de la avenida Ricardo Carapeto de la barriada de San Roque que llevan tres meses abiertas y se irán agrandando, y ha recordado que los vecinos esperan desde 2011 que cambien la red de aguas.

A través de una nota de prensa, ha explicado que los vecinos de Ricardo Carapeto están "indignados" dado que "se avecinan" dos nuevas obras por roturas en la red de aguas.

Así pues, ha concretado que uno de los agujeros abiertos en el firme está junto a una plaza de discapacitados, a la altura del número 37 y con más de tres metros de profundidad.

El otro se sitúa frente al número 79, en una zona de carga y descarga que afecta a una tapa de registro. Unas incidencias están señalizadas, "cómo no", con vallas, y en relación a las cuales ha expuesto que "llevan tres meses y la situación solo puede empeorar, pues si no se actúa, los hoyos irán a más".

En este sentido, el Grupo Socialista ha señalado que ni los vecinos ni Ricardo Cabezas "llegan a entender" que principalmente entre los números 83 y 87, o entre las calles Faisán y Bilbao, "se repitan reiteradamente cada poco tiempo los reventones".

También le parece "incomprensible" que desde 2011 se estuviera "buscando" una partida para renovar íntegramente la red de agua y había dinero en el banco; y que, a pesar de incluir 1,1 millones de euros en el Plan de Impulso de 2020 con el voto afirmativo del PSOE, "ni siquiera" haya salido a licitación una obra que todos reconocen como "muy necesaria" y que "ya ha costado un dineral al erario municipal por tanta reparación en los últimos años".

Por eso, y ante esta situación Ricardo Cabezas ha señalado que lleva desde 2014 denunciando los "continuos reventones" en la red de aguas de la avenida Ricardo Carapeto, que "se cuentan por decenas desde entonces" y que causan molestias a los negocios de una de las calles más comerciales de Badajoz y a los vecinos que allí viven.

Desde hace 16 meses se dispone de más de un millón de euros "y no han hecho nada", ha concluido, para matizar que "los nuevos reventones no pueden estar meses dando inseguridad a los vecinos" y que "esta situación no puede repetirse más", por lo que exige que "cumplan lo que prometen", concluye.