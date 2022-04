Una feria ibérica abordará en Badajoz la innovación en el deporte y el gaming en la región

Ep.



La Feria 'G-SEIS -Sports&Gaming', evento ibérico especializado en la innovación en el deporte y el gaming en Extremadura, se celebrará en Badajoz del 22 al 24 de abril y contará con ponencias de figuras destacadas de la industria del deporte y el videojuego, un circuito deportivo experiencial y una competición de e-Sports con más de 2.000 euros en premios.



El programa del certamen contempla para la jornada del viernes en Fundecyt-Pctex el Foro Profesional Internacional de la Innovación en el Deporte y el Gaming, mientras que el sábado y domingo se desarrollará en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) con una exposición interactiva de videojuegos y computadoras retro, una del CD Badajoz o una jornada de puertas abiertas de la Universidad de Extremadura (UEx), junto a stand comerciales o un área de emprendedores.



La teniente de alcalde delegada de Ifeba, Blanca Subirán, ha presentado junto al director de Desarrollo de Negocio de Territorio Gaming, Pablo Ritoré García, la Feria 'G-SEIS -Sports&Gaming', que se completa con un programa en formato virtual.



Blanca Subirán ha puesto en valor la organización de esta nueva feria, un proyecto que le da un beneficio "brutal" a la ciudad al incluir sectores como el deporte, la formación, la salud, el gaming, la tecnología o la innovación y que "es un remix en una serie de disciplinas" aunadas en esta feria que se desarrollará el viernes en Fundecyt-PCTEx con una jornada profesional, y el sábado y el domingo en Ifeba, "motor económico" con una "versatilidad" que le permite albergar distintas actuaciones, desde congresos y eventos a ferias.



Un proyecto "muy ambicioso" y también "complejo", del que se ha mostrado "segura" de que va a ser un "éxito" dado que Ritoré conoce "bien" la ciudad y el sector, por lo que ha considerado que tiene "todos los ingredientes para que sea un éxito".



Pablo Ritoré ha explicado que 'G-SEIS -Sports&Gaming' es una feria "híbrida" basada en seis pilares fundamentales, como son el gaming, el deporte, la formación, la salud o la tecnología "fundamentales en la vida diaria", y ha invitado a inscribirse en la feria virtual, dado que se emitirán en directo por 'streaming' todas las ponencias del viernes y la feria durante todo el fin de semana.



Algunos de los nombres destacados del foro del viernes son el director de marca y reputación corporativa de Iberdrola, Luis Gómez; la presidenta del Atlético de Madrid Féminas, Lola Romero; el presidente de la Fundación Alberto Contador, Francisco Contador; el investigador en Biomecánica y Ergonomía, Kostas Gianikellis, o el ex capitán de la Selección Española de voleibol y CEO de Intermoney Patrimonios, Rafa Pascual.



La jornada se completa con una actividad en las cuatro empresas quedarán finalistas de las aproximadamente 12 apuntadas entre emprendedores, spin off o start up, ante lo cual Ritoré ha explicado que Territorio Gaming y otros inversores van a "co-crear con ellas", para lo cual se ha puesto un importe económico "importante" para que esos chavales que tengan "esa inquietud" o esas pequeñas empresas que necesiten que le den un "impulso" con hasta 50.000 euros en ayudas para que esas empresas "salgan adelante".



De este modo, un grupo de expertos elegirá a una o dos empresas con las que "co-crearán", en el marco de esta jornada que incluye una mesa redonda con ponentes gaming que contará con la presencia de José Parrilla, CEO de GGTech; o Joaquín Sagués, CEO de The Global eSports Academy.



ZONA FREEPLAY O TORNEO DE E-SPORTS



Sobre las jornadas del sábado y el domingo en Ifeba, ha puntualizado que la entrada tiene un precio de 3 euros y que tendrá lugar de 10,00 a 21,00 horas con actividades como una jornada de puertas abiertas de la UEx, una zona freeplay, un torneo de e-Sports con cuatro categorías distintas y más de 2.000 euros en premios o exposiciones, una interactiva, basada en videojuegos y computadoras retro, organizada por el Museo de Historia de la Computación, y otra inédita, centrada en la historia del CD Badajoz 1905.



Entre las actividades también se encuentra un circuito experiencial deportivo, exhibiciones deportivas, y jornadas científico-técnicas sobre innovación y tecnología en el deporte y el gaming, además de actividades colectivas, como un encuentro de gamificadores y otro de entrenadores de eSports, talleres deportivos y educativos o microcharlas y coloquios sobre innovación en el deporte paralímpico y perspectiva de género en el deporte, entre otras.



Pablo Ritoré ha concluido que el mundo del deporte adaptado también estará representado en 'G-SEIS -Sports&Gaming' con la presencia de la piragüista Elena Ayuso y el ciclista Rubén Tanco, y que contará igualmente con la presencia de los creadores de contenidos BPancri, ZellenDust y BeailenQueen.