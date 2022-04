Ayuntamiento Badajoz no va a "obligar" a sus trabajadores a mantener la mascarilla

Ep

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha señalado respecto al fin de obligatoriedad de la mascarilla en interiores que entra en vigor este miércoles, 20 de abril, que por parte del ayuntamiento no van a "obligar" ni "forzar" a los trabajadores municipales a mantenerla si éstos "no lo quieren".

Así, ha insistido en que aquellos que quieran continuar llevándola podrán hacerlo, porque se van a seguir manteniendo las distancias establecidas, durante toda esta pandemia, algo que "no se va a modificar", de manera que "independientemente de eso aquel trabajador que, ya una vez que se elimine la necesidad y la obligatoriedad de llevarla en interior y no quiera llevarla, pues tendrá derecho a poder no llevarla".

Así se ha pronunciado el regidor a preguntas de los periodistas por la directriz del Ayuntamiento de Badajoz ante dicha medida que entra en vigor este miércoles, sobre lo cual ha sostenido que "directriz ninguna" y que se acatará lo que diga el decreto, "a la espera realmente" del mismo, y no aplicarán "ninguna normativa más restrictiva que la que venga establecida en el propio decreto".

Por último, se ha referido a que ya se ha anunciado que va a haber una serie de espacios, como son transportes públicos y demás, en los que será necesario su uso y que desde el consistorio apelarán en este caso "a la responsabilidad individual", a tenor de una medida de estas características, después de que el Gobierno haya "decidido por fin la eliminación de mascarillas en interiores y además decretando en qué espacios será obligatorio".

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodista en la presentación de la fiesta 'Los Palomos 2022', en las antiguas Casas Consistoriales.