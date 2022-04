Los ganadores y la finalista del Premio Planeta 2021 estarán en Feria del Libro de Badajoz

Ep.

La 41ª Feria del Libro de Badajoz ofrecerá del 20 al 29 de mayo unas 70 presentaciones de libros, entre ellas de los ganadores del Premio Planeta 2021, Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz -quienes lograron el galardón bajo el pseudónimo de Carmen Mola- y la finalista, Paloma Sánchez-Garnica, además de la ganadora del Premio Nadal 2022 de novela la periodista Inés Martín Rodrigo, el presentador, guionista y escritor Ángel Martín o, de cara al público juvenil, Alice Kellen.



La concejala de Cultura, Paloma Morcillo, ha avanzado que ya se ha cerrado el plazo para los expositores y que recuerda que hasta este lunes había previstas unas 30 o 40 casetas de librerías no solo de Badajoz, dado que este año han notado "mucho interés" de editoriales que hasta ahora no habían visitado la capital pacense, aunque sí que conocen la trayectoria de esta Feria del Libro "consolidada a nivel nacional, incluso internacional" y quieren estar en la misma con un stand.



Por lo menos, cinco de ellas nunca habían venido a la ciudad y son ediciones o editoriales de fuera de Badajoz o de Extremadura, ha continuado, junto con que también ha habido interés por parte de los portugueses, que estarán presentes a través de algunas presentaciones en esta feria, cuyo programa de presentaciones se está cerrando con unas 70 y que será "muy ajustado" con una duración aproximada de cada presentación de unos 25 minutos dado que, en principio y a la espera de la evolución de la pandemia, prevén mantener las labores de desinfección entre las mismas.



También esperan recuperar las visitas de los colegios, y ya hay casi una decena interesados en visitar la Feria del Libro, que recuperará durante tres días las actividades en el Teatro López de Ayala, además de las habituales en el Paseo de San Francisco, que volverá a contar con una carpa de gran tamaño para la realización de estas 70 presentaciones de libros de autores "muchos" de ellos extremeños aunque también de Valencia o Castellón, además de otra carpa orientada al público juvenil, o la exposición de la Unión de Bibliófilos Extremeños (UBEX).



LA SEMANA DEL LIBRO



Así lo ha adelantado la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, a preguntas de los periodistas en la presentación de 'La Semana del Libro', que se celebra en la ciudad de Badajoz del 18 al 25 de abril con más de una veintena de actividades organizas por la Concejalía de Cultura en bibliotecas, agencias de lectura o espacios municipales vinculadas especialmente al fomento de la lectura a través de presentaciones de libros o de talleres.



En este sentido, se presentará el fotolibro 'Relato de una pandemia' de Roberto Palomo el día 18 en el centro cívico de Villafranco, 19 en el edificio de usos múltiples de Gévora, 20 en la agencia de lectura de Novelda y los días 21, 22 y 25 en las bibliotecas públicas de Santa Ana, Pardaleras y San Roque respectivamente; como también se podrá visitar la exposición 'La ciudad tras Alfonso IX' en el Archivo Histórico Municipal hasta el 29 de abril.



Una de las actividades principales será el XV Maratón de Lectura que tendrá lugar el día 22 a partir de las 11,00 horas en el Museo de la Ciudad, en esta ocasión en homenaje a Fernando Marías de la mano de la lectura de 'Los fabulosos hombres película'. Ese día también se presentará a las 20,00 horas en las Casas Consistoriales el 25º Premio de Novela Ciudad de Badajoz 2021, 'Prolepsis' de Miguel Ángel González, presentado por Julián Martín.



'La Semana del Libro', como ha explicado Paloma Morcillo, se completa con talleres infantiles, como el que tendrá lugar el sábado 23 en el Archivo Histórico Municipal para confeccionar ex libris y dirigido a niños de 6 a 12 años en dos sesiones con un aforo máximo de 15 niños cada una y con inscripción previa en ucultura2@aytobadajoz.es.



En el caso de la Biblioteca Pública Municipal de Santa Ana, durante todo el mes de abril tendrán lugar actividades como 'Bibliocirco' en la que la sala infantil se convierte en un circo dirigido al público infantil; 'Libros infinitos' con historias sobre bibliotecas y libros a partir de 16 años y la vuelta de las tarjetas 'Badabook' del 8 al 23 en distintos lugares de la ciudad y que se pueden canjear por libros.



Otras actividades se desarrollarán en la Biblioteca municipal del Cerro de Reyes el día 20 con un taller para ser bibliotecario por un día para niños de 8 a 12 años y el día 21 sobre nuevas versiones de cuentos clásicos para chavales de 4 a 8 años; y en la de Llera, el día 21 con un taller para dibujar el libro favorito para niños de 6 a 10 años, y otro de marcapáginas para niños a partir de 3 años, y el día 22 para crear un microcuento y en torno al juego de libros amigos, ambos dirigidos de 6 a 12 años.



En la Biblioteca Municipal de San Roque habrá talleres los días 20 y 22 sobre marcapáginas y para crear y colorear un cuento para todos los públicos; en la de Pardaleras los días 21 con un taller de lectura infantil y 22 con otro para jóvenes; y en la de Santa Isabel el día 21 con el taller para diseñar marcapáginas y el de crear y colorear un cuento.



Respecto a las agencias de lectura, en Novelda los días 18 y 20 y en Sagrajas los días 19 y 21 habrá un taller de marcapáginas y otro de dibujar escenas de libros, y en la de Valdebótoa el día 20 el taller de invención y diseño de un cuento y el 21 de frases sobre libros para decorar la biblioteca con frases literarias, todo ello como "antesala", ha concluido Morcillo, de la Feria del Libro en el Paseo de San Francisco con actividades para todos los públicos, gratuitas y a las que ha invitado a participar, así como a acercarse y conocer las bibliotecas.