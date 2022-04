En prisión el hombre de 27 años que agredió con un arma blanca a su pareja en Don Benito

Ep.



El hombre de 27 años que presuntamente agredió con un arma blanca a su pareja, de 23, en Don Benito (Badajoz), la madrugada del pasado sábado, se encuentra desde este pasado lunes en la cárcel de Badajoz, después de prestar declaración ambos ante el juez que ordenó su ingreso en prisión provisional sin fianza y comunicada por un delito de homicidio en grado de tentativa.



La declaración se produjo este pasado lunes en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de esta misma localidad, que es el que entiende de los casos de violencia de género en este partido judicial, después de que ambos fueran atendidos en el Hospital de Don Benito-Villanueva, ya que el presunto autor de los hechos se autolesionara con el mismo cuchillo con el que habría asestado numerosas puñaladas a la víctima.



Desde entonces ha estado en todo momento bajo custodia policial y, según han confirmado Europa Press fuentes judiciales, no tiene antecedentes de casos de violencia de género. El juzgado también ha dictado una orden de protección para la víctima con la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.



Tampoco consta que la víctima haya presentado denuncia de los hechos, pero una vez que ha prestado declaración en sede judicial, y decretado el ingreso en prisión del presunto agresor, este trámite no es necesario para continuar adelante con el caso en vía judicial.



Los hechos ocurrieron sobre las 5,00 horas del pasado sábado en Don Benito, hasta donde acudió la Policía Nacional que desde el principio lo investiga como un presunto caso de violencia de género.



Cabe recordar que la pareja tiene una hija en común, que está siendo atendida por unos familiares, mientras que la víctima está recibiendo atención como víctima de violencia de género.



Según las primeras investigaciones, todo apunta a que el hombre atacó a la mujer y, posteriormente, se autolesionó con el mismo cuchillo. Como consecuencia, la joven ha sufrido heridas en cara, manos y tórax.



Hay que recordar que el 016 es el teléfono de atención a víctimas por violencia de género, es gratuito y no deja rastro en la factura. El pasado año se registraron en Extremadura un 16 por ciento más de casos de violencia de género, con más de 2.500 de denuncias.