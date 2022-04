PP de Zafra: Improvisación gobierno local ha "impedido" expositores en Feria de Primavera

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zafra, Juan Carlos Fernández, ha lamentado que "otra improvisación" del gobierno local ha "impedido" contar con la representación de expositores en la Feria de Primavera, que servían de gran dinamización al comercio local.

Así, si bien ha reconocido que la parte ganadera ha ido "bien", con 864 cabezas expuestas, un remate de subasta de unos 27.000 euros y el 86% de los ejemplares hembras y el 70% de los machos vendidos, la comercial "este año ha brillado por su ausencia".

"Este sector de expositores servía de animación y de atractivo para vecinos de otras localidades, con el consiguiente movimiento económico, siempre beneficioso para todos", ha señalado.

El portavoz del PP ha añadido que este año no ha sido posible porque "no se ha elaborado una ordenanza fiscal específica" para esta Feria y el gobierno local, "improvisando", ha ofrecido a los expositores abonar el precio de la edición general de la FIG, que es "más caro", para exponer en la Feria de Primavera, y después hacerlo gratuitamente en la de octubre, algo que "no han encontrado apropiado los comerciantes", indican los 'populares' en una nota de prensa.

Para el PP de Zafra es "consecuencia de la falta de planificación" del equipo que lidera el alcalde, José Carlos Contreras, a quien "todo se le viene encima" porque "no organiza, no se pone manos a la obra, no ejerce sus funciones de impulsar y dirigir los servicios municipales".

De modo que, "perdidos los expositores por no haber elaborado una ordenanza fiscal, han tenido que recurrir a la benevolencia de algunas asociaciones para dotar de contenido al recinto".

Finalmente, ha añadido Fernández que alcalde y sus concejales han "aprovechado" actos organizados por el ayuntamiento para la "autopropaganda", como la paella en la que "se ponen a elaborarla y a despachar para salir en las fotos, como hacen en carnavales y en otras ocasiones, en un claro ejemplo de que consideran al ayuntamiento como su cortijo particular en el que pueden hacer lo que les dé la real gana".

En este sentido, el GPP zafrense sostiene que eso "no es gestionar, es populismo, y con él quieren disimular el fracaso de su gestión presentándose como humildes servidores del pueblo".

Esto es "falso", subraya, al tiempo que añade que "donde tienen que demostrar que sirven al pueblo es en el ayuntamiento, con la gestión adecuada de los intereses de los ciudadanos, no con gestos infantiles".

Por todo, ha concluido Fernández, queda claro que "la Feria y el resto de asuntos de interés para Zafra requieren de un gobierno local eficaz, capaz de coordinar los servicios, y no de meros propagandistas".

Por último, ha dicho que en esta ocasión no han podido contar con la "excusa" del coronavirus, y los problemas de la Feria han quedado "al descubierto".