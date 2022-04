El pueblo gitano conmemora su Día Internacional en Badajoz con la 'Ceremonia del río'

Ep.

El pueblo gitano conmemorará su Día Internacional, que se celebra cada 8 de abril, con distintas actividades en la ciudad de Badajoz, que incluyen la tradicional ceremonia de suelta de pétalos y velas en el río, o iniciativas referentes a la cultura gitana en los colegios e institutos y entidades de la localidad, con el objetivo de dar visibilidad al colectivo.

De esta manera, se promueve la integración y el conocimiento de su realidad por parte de toda la comunidad educativa, como por ejemplo con una bandera hecha por el alumnado que se expondrá en el escaparate de una farmacia, junto a otras actividades como el envío por parte del Ayuntamiento de Badajoz de una carta a todos los colegios de la ciudad informando de la conmemoración del día 8 de abril como el Día Internacional del Pueblo Gitano, en colaboración con las diferentes entidades gitanas de la capital pacense.

Por la misma se les invita a trabajar a través de distintos enlaces web en conocer más sobre la población gitana y su cultura, mientras que las asociaciones gitanas se ofrecen a colaborar con los centros educativos aportando actividades y dinámicas, según se ha puesto de manifiesto en la presentación en rueda de prensa de las actividades con motivo de dicho Día Internacional, en la que han participado el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera; y el concejal delegado del área, Antonio Cavacasillas.

En su intervención, Gragera ha explicado que se trata de un calendario "intenso" de actividades que se ha programado para esta semana a partir de este lunes y hasta el propio viernes, a la vez que ha agradecido a las asociaciones del pueblo gitano representadas en este acto su labor a la hora de mejorar la vida tanto a los gitanos, como al resto de la ciudadanía.

Antonio Cavacasillas ha sido el encargado de enumerar las distintas actividades, en relación a las cuales ha explicado que este Día Internacional se conmemora el 8 de abril, una fecha que recuerda el Primer Congreso Mundial romaní/gitano celebrado en Londres esa fecha de 1971 en el que se instituyó la bandera y el himno gitano; así como que en el 4º Congreso Internacional Gitano en Serok, Polonia, se designó el 8 de abril como Día Internacional del Pueblo Gitano en recuerdo de aquel congreso de Londres.

Desde hace unos años, ha continuado, la fecha del 8 de abril está adquiriendo "más notoriedad", sirviendo de ocasión para distintas celebraciones y comunicaciones por parte de distintas instituciones, como es el caso de la 'Ceremonia del río' en la que las mujeres arrojan pétalos de flores en los ríos y los hombres encienden velas en recuerdo de los antepasados, y que tendrá lugar el 8 de abril a las 12,00 horas en la margen derecha del Guadiana a su paso por la capital pacense.

Otras actividades consisten en la colocación de la bandera del pueblo gitano en los balcones del ayuntamiento; junto con el encendido en diferentes lugares emblemáticos como la Plaza Alta o la Alcazaba de las luces con los colores de la bandera de dicho pueblo; la proyección del programa del 4 al 8 de abril en distintos paneles digitales del consistorio, o la realización de chapas con el lema de Día Internacional para repartir en las actividades que se realicen y entre los colegios que participen.

Asimismo, se colocará información relevante sobre el 8 de abril en los autobuses urbanos de la ciudad, cuyo palacio municipal será sede este próximo viernes a las 11,00 horas de la lectura de un manifiesto por varios representantes de las entidades gitanas colaboradoras, con la idea de que sirvan como "referentes positivos" a la comunidad gitana.

Además, durante el mes de abril se podrá disfrutar de la exposición 'Mi familia' de Blanca González en el Centro de Salud el Progreso con fotografías que visualizan los valores o costumbres del pueblo gitano; y el 27 de abril se llevará a cabo la presentación del Informe Anual de Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano de Badajoz en las Casas Consistoriales.

DÍA DE ALEGRÍA CON MATICES DE REIVINDICACIÓN

También han participado en la comparecencia en las Casas Consistoriales la técnico de Igualdad de Secretariado Gitano, María Dolores Silva; la promotora educacional Consuelo Pereira; y la presidenta de la Asociación Romís Calis Camelan Nakerar, Manuela Salazar.

María Dolores Silva ha agradecido la difusión y participación en esta semana "de mucha alegría, de celebración" con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, a la vez que ha hecho hincapié en el "matiz reivindicativo" que tuvo su origen y en que "son grandes los avances en materia de igualdad" que han conseguido los gitanos, como "también son numerosos los avances que están por venir, los logros que están por conseguir".

En relación al pueblo gitano y cómo han vivido la pandemia, Pereira ha explicado que han trabajado con los niños desde casa y en todo lo que han necesitado las familias en aspectos como las comidas dado que había "mucha gente que no tenía cómo resistir", mientras que Silva ha indicado que la pandemia ha afectado a todos, "especialmente" a la población gitana, y que todos han sido objeto del "detrimento" en las actividades, la economía o en el ámbito social, aunque los gitanos "quizás un poquito más".

Finalmente, Manuela Salazar ha lamentado que la situación vivida derivada de la pandemia ha sido "muy dura" y "sobre todo" el primer año debido a las restricciones a la movilidad, de manera tal que había familias gitanas que "no tenían ni para comer" y tenían que vender "cualquier cosa por ahí que tuvieran" porque no había trabajo o no se podía ir a los mercadillos, a la vez que se ha referido a las ayudas directas que "tardaban, evidentemente", y ha subrayado que "se ha pasado muy mal".

En el caso de los niños, ha agregado que todos lo han sufrido, pero que en concreto los pequeños gitanos "no estaban puestos en las competencias digitales", y había algunos que no tenían una tablet para estudiar.

"Todo eso nos ha atrasado muchísimos más", ha concluido, dado que las asociaciones estaban haciendo un "buen trabajo para superar todos los baches", pero la pandemia les ha afectado en gran medida y "muchos" niños están "muy mal" en materia educativa, "unas veces" por el absentismo escolar, y otras por razones relacionadas con la economía familiar.