PP-Badajoz critica "constantes retrasos injustificados" de Junta en compromisos con ciudad

Ep.

El PP local de Badajoz ha criticado los "constantes retrasos injustificados" por parte de la Junta de Extremadura para ejecutar y cumplir "en tiempo y forma" los compromisos adquiridos con la ciudad y sus pedanías, a la vez que ha exigido al Ejecutivo regional y al PSOE de Guillermo Fernández Vara que no "hipoteque" el futuro de la capital pacense.

"Alzamos la voz por nuestro desarrollo, por seguir siendo el motor de Extremadura, reclamamos, exigimos, que de una vez por todas la Junta, los socialistas de Vara cumplan con lo prometido a los badajocenses", ha señalado el coordinador del PP en la ciudad de Badajoz, Antonio Cavacasillas, en una rueda de prensa en la sede del partido sobre proyectos e infraestructuras pendientes de ejecutar en la capital pacense, acompañado de la concejala 'popular' en el ayuntamiento, Blanca Subirán.

En este sentido, ha remarcado que llevan "muchos meses" reclamando que se concluya el trazado de la Ronda Sur con la conexión Valverde-Olivenza, para que sea una realidad "lo antes posible", como también ha exigido que "de una vez por todas" se arregle la carretera del Aeropuerto, a tenor de lo cual ha dicho que "es una vergüenza de vía para un servicio público prioritario".

"Vamos a dejar de lado que se recuperen todos los vuelos que nos quitaron durante la pandemia y aún no se han recuperado", ha señalado el coordinador 'popular', junto con que pedirán, como llevan solicitando desde 2009, que el Aeropuerto cuente con una terminal de carga para mercancías "más que necesaria y ahora mucho más que nunca para hacer 100 por cien competitiva" la Plataforma Logística que, por otro lado, "va cogiendo cada día más ritmo".

Así y en relación a la citada plataforma, ha reivindicado que se establezca una zona franca con bonificaciones fiscales para las empresas, porque "si no somos atractivos económicamente los inversores industriales preferirán irse a otras zonas de España donde les pongan más fácil establecerse".

"Ya lo ha dicho alto y claro Volkswagen esta semana a Fernández Vara, pero él no lo ha escuchado o es que no se ha querido enterar", ha dicho.

También se ha referido a la finalización de la conexión Badajoz-Madrid en su trayecto completo entre ambas ciudades dado que "llegar hasta Plasencia no sabemos qué soluciona", teniendo en cuenta que el tren convencional en Extremadura cada día ofrece menos servicios" y cuenta con unos tiempos de llegada "inútiles" para hacer gestiones en un solo día.

"Lo que queremos y necesitamos es el AVE que nos prometieron hasta Madrid para 2010, otro cuento chino del PSOE que se dilata en el tiempo", ha insistido Cavacasillas, que ha remarcado que, para el PP, el que la ciudad cuente con las mejores vías y frecuencias en las redes de conexión con el resto del territorio nacional "y por supuesto" también con Portugal "es fundamental para poder seguir atrayendo inversiones empresariales".

NEFASTOS ANUNCIOS

En este sentido, ha expuesto que esta semana ha comenzado con la "lamentable noticia" de que ni la fábrica de baterías, ni la Azucarera se van a instalar "definitivamente" en la región, y que "hay más que serias dudas" de que Renfe al final decida fabricar talgos en Badajoz.

"Todos nefastos anuncios para el futuro de nuestra ciudad, para el futuro de nuestras familias", ha expuesto, a la vez que ha defendido "por si el PSOE aún no lo sabía" que sin infraestructuras de calidad de altas capacidades de personas y mercancías ninguna empresa querrá venirse a quedarse en Badajoz y "menos" en Extremadura.

También ha agregado que sin buenas comunicaciones no se crearán empleos de calidad "y no habrá forma de parar el éxodo constante de nuestros jóvenes, ni la despoblación de nuestras ciudades", y ha recalcado que desde el PP se niegan a "hipotecar el futuro de Badajoz a los cuentos de la lechera del PSOE" y "ya" están "hartos" de que sus promesas "queden en nada" y de que "se ponga en juego" el bienestar, el empleo, la educación, y la salud de la ciudad y de sus pedanías.

Así, según ha incidido, "ya es imposible fiarse de nada" que la Junta de Extremadura de Fernández Vara diga que va a llegar a la región, y al PSOE "le da igual que tengamos futuro o no, ellos con decir que si no llega este proyecto llegará otro pues ya tienen suficiente", algo que a los 'populares' "no les vale" ya.

En este sentido, añade que cuando finalmente se anuncia de forma "segura" que un "gran" proyecto va a venir a la ciudad de Badajoz porque estaba ya comprometido "al final se lo lleva otra ciudad extremeña", ha recordado en relación al caso del Ciere.

Por todo ello y "ante tanto compromiso incumplido, ante tanta falta de lealtad con Badajoz", ha indicado Antonio Cavacasillas, "no" se pueden creer que a corto plazo se vayan a cumplir los últimos proyectos que el PSOE ha anunciado "a bombo y platillo en la prensa": "no nos podemos creer que las obras anunciadas para los cuatro depósitos de agua se vayan a llevar a cabo; tenemos confianza cero en que las mejoras en la estación de autobuses de Badajoz, que son más que necesarias, sea una realidad para nuestra ciudad".

El coordinador del PP en la ciudad de Badajoz ha resaltado que el PP y la ciudad quiere que Vara cumpla sus compromisos, y exigen que la ciudad pueda seguir creciendo "en igualdad de condiciones que el resto de grandes capitales del suroeste ibérico".

"No podemos permitirnos más retrasos y vamos a seguir reivindicando lo que nuestra ciudad, sus familias, sus comercios, su sector turístico merece y necesita para seguir creciendo, pues si Badajoz crece también lo hará toda Extremadura", ha concluido.