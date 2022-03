Inma Chacón, Antonio Huertas y Guadalupe Sabio, Medallas de Oro Provincia de Badajoz 2022

La escritora Inma Chacón, la investigadora Guadalupe Sabio y el presidente de Mapfre España, Antonio Huertas, serán los receptores de las Medallas de Oro de la Provincia 2022.

Unas distinciones que, junto con los siete Premios de la Provincia, se concederán el próximo 26 de abril en el transcurso del acto institucional del V Día de la Provincia que, este año, se celebrará en la caseta-auditorio municipal de Campanario.

Los detalles de la celebración los ha ofrecido esta mañana el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que ha destacado que en 2022 tratarán de retomar la senda de la normalidad, después de que en 2020 no se celebrase el Día de la Provincia mientras que en 2021 la entrega de las distinciones se llevó a cabo en dos actos.

Una celebración, como ha recordado, que preserva su esencia, “que no es otra que la de reconocer a aquellas personas, entidades o empresas que engrandecen a nuestra provincia, desde diversos ámbitos”.

Este año, el eje temático sobre el que girará el Día de la Provincia, en su quinta edición, sea la cultura. Una cultura, como la que se promueve desde la Diputación de Badajoz, “que no distingue entre territorios y que llega a todos los rincones del mundo rural, en todos los formatos y disciplinas”.

Según Gallardo, “consideramos que la cultura es la mejor de las herramientas existentes para prevenir todo tipo de intolerancias”.

Por ello, se ha elegido Campanario como lugar de celebración del Día de la Provincia, pues “es uno de los pueblos con una inquietud cultural permanente y con deseo de mantener vivo al mundo rural”.

Medallas de Oro

Dos mujeres y un hombre son los acreedores este año de la máxima distinción de la Medalla de Oro de la Provincia. El presidente ha señalado que “comparten una trayectoria ejemplar, basada en la cultura del esfuerzo y el trabajo, y su amor a la tierra, de la que presumen”.

La escritora segedana Inma Chacón se colgará una de las medallas. Finalista del Premio Planeta en 2011, es un referente de las letras extremeñas en la actualidad. Se le concede la medalla, a propuesta del Ayuntamiento de Zafra, por su apuesta firme por la cultura y la literatura, por su compromiso con Extremadura, región a la que no deja de poner en valor en todas sus obras y por su sensibilidad en la defensa de los derechos de la mujer y del mundo rural.

El villanovense Antonio Huertas, presidente de Mapfre y Fundación Mapfre, será otro de los galardonados. Hombre hecho a sí mismo, logró ascender de becario a presidente de Mapfre en 24 años, siendo uno de los CEO más jóvenes del IBEX 35.

Siempre tuvo como guía el sacrificio personal. Con la Medalla de la Provincia, propuesta por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, se quiere reconocer una vida dedicada a la potenciación de la innovación y de la transformación empresarial, fomentando el compromiso social, la lucha por la empleabilidad de las nuevas generaciones, a las que sirve de ejemplo.

Por último, la investigadora pacense en Biomedicina y Ciencias de la Salud, Guadalupe Sabio, se colgará la tercera medalla. En la actualidad, es directora de un grupo de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), del Instituto Carlos III de Madrid.

A propuesta de la Diputación, se le concede la distinción por una vida dedicada a la ciencia, por contribuir a la mejora de la salud de las personas y por su lucha por hacer el mundo científico más igualitario, acercándolo a los más jóvenes, sobre todo a las niñas.

Premios de la Provincia

Por su parte, en este mismo acto de Campanario, serán siete los Premios de la Provincia que se concederán en cada una de las modalidades convocadas.

En estos premios, dotados de 3.000 euros, se valoran las iniciativas y actividades de las personas y entidades que contribuyen, de manera efectiva, a mejorar la vida de las mujeres y hombres que viven en la provincia de Badajoz, ya sea generando riqueza económica y empleo, aumentando la igualdad de los sectores más desfavorecidos, como las mujeres víctimas de la violencia de género o las personas con discapacidad.

El premio en la modalidad de Igualdad será para la jueza Beatriz Miranda, a propuesta del Ayuntamiento de Don Benito. Atesora una brillante carrera como jueza, y en especial con competencias en materia de violencia sobre la mujer. Ingresó en la carrera judicial a los 26 años. En 2011 asciende a la categoría de magistrada, con destino al Juzgado de lo Penal de Don Benito.

En 2018, puso en marcha, bajo su coordinación, el programa ‘Educando en Justicia Igualitaria’. Además de acercar a los estudiantes dombenitenses de los institutos al mundo judicial, les ayuda a reconocer las discriminaciones y violencias de género, así como los estereotipos y prejuicios sexistas.

En la modalidad de Economía Verde y Circular, el galardón es para el proyecto ‘Más Cerámica, Menos Plástico’, a propuesta de los Ayuntamientos de Jerez de los Caballeros y La Lapa y la entidad local menor de Vivares.

Éste pone en valor el uso de un material biodegradable y natural como la cerámica, que es sostenible; en contraposición a los elaborados en plástico y otros materiales altamente contaminantes.

Con este proyecto, además, se consigue el apoyo al sector de la alfarería, que en Salvatierra de los Barros es clave en la economía local, al contabilizarse 16 empresas del sector en la actualidad.

En la modalidad integración social y laboral de personas con discapacidad, el premio es para Pi Medical Labs SL, a propuesta del Ayuntamiento de Don Benito. Esta empresa surgió en pleno confinamiento.

Su gerente, Juan Francisco Sánchez, se preguntó cómo no había una industria de mascarillas en España. Y su inquietud empresarial le llevó a plasmar su idea haciéndola realidad. Así, una empresa de material fotográfico, se recicló para fabricar mascarillas de calidad con una plantilla compuesta por un 90% de personas con discapacidad, apostando decididamente por su integración. Se han llegado a producir 350.000 mascarillas/día y 120 millones de unidades en 18 meses.

Otra empresa, Serna Spirulina, recibirá el premio en la modalidad emprendimiento a propuesta del Ayuntamiento de Burguillos del Cerro. Se trata de un proyecto original e innovador, propulsor del emprendimiento en la provincia y generador de empleo.

La innovación de este proyecto reside en el producto que cultiva y comercializa: el alga spirulina, caracterizada por aportar energía y vitalidad, a la vez que numerosos micronutrientes al organismo.

Producto antioxidante y antinflamatorio, disminuye los niveles de artritis y reuma y tiene propiedades anticancerígenas. Por tanto, la spirulina se considera el alimento del futuro.

El premio en la modalidad innovación turística es para Pago de Las Encomiendas, a propuesta del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Esta bodega ha ayudado a cambiar la percepción del vino extremeño, tanto en el mercado español como internacional.

Creada en 2007 por los hermanos Reyes Carrillo, Diego y Juan Pedro, Pago de las Encomiendas sobresale por sus innovadoras ideas de crianza biodinámica y de su bodega por gravedad.

Tiene importantes galardones internacionales. A su apuesta por el enoturismo con su Hotel-Bodega El Moral, se sumó la reciente reapertura del Hotel Monasterio de Rocamador en Almendral.

En la modalidad Cultura y Deportes el premio recaerá en Inés González, a propuesta del Ayuntamiento de Almendralejo. Es pionera en hacer del deporte y de la práctica de la actividad física un estilo de vida y una opción profesional y laboral.

Ejerce como profesora desde 1990 y además es entrenadora superior de natación y técnico y profesora de salvamento y socorrismo.

En Almendralejo ha destacado por ser fundadora, presidenta, directora técnica y entrenadora de la escuela de salvamento y socorrismo, habiéndose obtenido bajo su mandato 66 medallas en campeonatos de España.

Por último, el Premio Especial Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030, dirigido a los centros públicos de ESO y bachillerato y centros de FP de la provincia, es para el proyecto There is No Planet B del IES Albarregas de Mérida.

Ante la amenaza del cambio climático, estamos ante un momento decisivo que requiere de una transición verde donde todos los entes sociales tienen una función.

El proyecto surge como iniciativa de una profesora del instituto, para acercar al alumnado a la situación de crisis climática, no sólo a través de palabras, sino con hechos.