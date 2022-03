Diputación promociona productos certificados de la provincia en XX edición Madrid Fusión

La Oficina de Promoción Turística de la Diputación de Badajoz participa desde este lunes, 28 de marzo, y hasta el miércoles 30, en la XX edición de Madrid Fusión, que se celebra en las instalaciones de Ifema de Madrid, con stand propio en el que, además de promocionar el turismo, están representadas las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de la provincia pacense.



Además, este lunes y el martes el stand de la institución provincial ofrece degustaciones de platos elaborados por Antonio Caro, chef del restaurante 'La Bistrológica' de Badajoz, con productos certificados de la provincia.



Estos platos son arroz meloso de IGP Corderex, con setas y romero y cremado con queso DOP de La Serena y maridaje de vino blanco pardina DO Ribera del Guadiana. El segundo es tartar de picaña IGP carne de vacuno de Extremadura con emulsión de zorongollo y AOVE DOP Monterrubio de la Serena maridado con vino tinto garnacha D.O. Ribera del Guadiana.



Los otros dos son croqueta de prueba de chorizo, mermelada de higos y crema de queso DOP La Serena maridado con vino blanco macabeo DO Ribera del Guadiana; y, por último, rulo de IGP Corderex a baja temperatura con cous cous sefardí y tandori con AOVE DOP Monterrubio de la Serena maridado con vino tinto tempranillo DO Ribera del Guadiana.



Madrid Fusión es un "gran escenario" en el que se puede conocer la mejor gastronomía del mundo, y este año celebra su 20º aniversario con el lema 'Más Allá del Producto', según ha indicado la Diputación de Badajoz en una nota de prensa en la que ha recordado que esta edición contará con la presencia de grandes cocineros como Dabiz Muñoz, Joan Roca, Alex Atala y René Redzepi.



Además, el actor Robert de Niro ha sido el encargado de promocionar el certamen en el mundo, a cambio de una comida cocinada por cinco de los chefs más prestigiosos del planeta, Joan Roca, Quique Dacosta, José Andrés, Martín Berasategui y Mauro Colagreco.