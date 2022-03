Ayuntamiento Badajoz insta a la Junta a construir "cuanto antes" instituto en Cerro Gordo

Ep

Concretamente, se apoya las reivindicaciones de los vecinos de Cerro Gordo e insta a la Junta de Extremadura para que proceda a ejecutar "cuanto antes" la construcción de un instituto en dicha barriada "por ser de vital importancia" para la educación de los jóvenes.

Vélez, que ha vuelto a presentarse en el pleno con un chaleco amarillo, ha defendido esta moción en cuyo debate el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, ha dado la "bienvenida" al no adscrito a la reivindicación para la construcción de este instituto "tan necesario" para los vecinos de Cerro Gordo y que, según ha recordado, "no es nuevo" y en la anterior legislatura se aprobó por parte de todos los grupos una declaración institucional en este sentido a propuesta del Grupo Socialista.

A su vez, la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha sostenido que esta moción "no deja de ser parte de la práctica habitual" de Vélez, de "querer capitalizar por la vía fácil las justas reivindicaciones de las vecinas y de los vecinos de Badajoz".

"A cuento de qué repetir una propuesta que ya se ha hecho por parte del ayuntamiento", ha agregado, junto con que "lo que en realidad quiere y pretende es ponerse la medalla" él "solo", en algo que apoyan todos, y que, en cualquier caso, su grupo apoya al ser una "justa reivindicación".

La concejala de Ciudadanos, Hitos Mogena, ha apuntillado que se ha aprobado una declaración institucional al respecto en la anterior legislatura, pero que "no está de más volver a insistir" dado que la media de realización de un centro de este tipo son siete años y "no ha empezado".

Mientras que el del PP, Juancho Pérez, ha expuesto que los 'populares' llevan "muchos" años reclamando este centro "tan necesario" y que el PP de Extremadura ha presentado varias enmiendas a los presupuestos de la Junta que han sido rechazadas por el PSOE.

Se trata de uno de los puntos del pleno de este lunes, en el que en relación también a otras administraciones se ha aprobado por unanimidad la cesión gratuita de terrenos destinados a la ampliación del ecoparque, en concreto 25 hectáreas; y un expediente de mutación demanial subjetiva de los tramos de las carreteras BA-20 y BA-22 de Diputación de Badajoz al Ayuntamiento de Badajoz, referidos en concreto a la avenida Padre Tacoronte y la carretera de la Corte.

También por unanimidad ha salido adelante el reconocimiento del derecho al equilibrio económico-financiero del contrato 'Concesión de la construcción y explotación del aparcamiento subterráneo para automóviles en la Plaza de San Atón', adjudicada a la empresa Guadianapark.

BONOBÚS FAMILIAS NUMEROSAS Y AUTOBÚS AL AEROPUERTO

La sesión plenaria, que ha guardado un minuto de silencio por la última víctima de la violencia de género en España, ha aprobado con la abstención de PSOE y Unidas Podemos una moción del edil no adscrito para requerir a Tubasa para que implemente una tarjeta bonobús destinada a miembros de familias numerosas, aplicando la tarifa reducida a familias numerosas de régimen general e introduciendo una tarifa solidaria con un descuento mayor a familias numerosas de régimen especial.

En este punto, el concejal del área, Jesús Coslado, ha explicado que "sobrevino" la pandemia de la Covid-19 cuando se empezó a trabajar en este abono especial para familias numerosas y "se paralizó", y que "ahora mismo" están requiriendo los informes preceptivos técnicos y económicos para poder llevar a cabo el informe que se trasladará a la Comisión de Precios para modificar las tarifas, donde intentarán darle una "vuelta de tuerca" a las tipología de tarifas y "a lo mejor hay que incorporar alguna más", como las familias monoparentales planteada por Erika Cadenas.

En relación también al autobús urbano, se ha rechazado con los votos a favor del grupo proponente y Unidas Podemos y en contra de PP, Cs y Vélez una moción presentada por el PSOE para que se preste servicio de autobús urbano hasta el Aeropuerto de Badajoz y las pedanías los fines de semana.

Tanto PP, como Cs y Vélez se han mostrado partidarios de separar ambos conceptos al ser cuestiones "diferentes" y a favor del bus a los poblados los fines de semana, una cuestión en la que se ha estado trabajando, según ha avanzado Coslado, a través de un aplicativo sobre "el bus a la demanda", con el que se pretende respetar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y tener un transporte público "eficiente" a las pedanías, de manera tal que no sea "más costoso" que el beneficio del servicio que produce.

No obstante y sobre el bus al Aeropuerto de Badajoz, Coslado ha señalado que en este último "no se cumple" la obligatoriedad de servicio público, firmada en su momento por Mariano Rajoy y que "viene a decir" que "hay que obligar a prestar ese servicio aunque no haya demanda suficiente", y ha hecho hincapié en que una vez que "esté el 100 por cien del servicio recuperado", "entonces en ese momento" analizarán en el ayuntamiento si es viable poner o no los autobuses.

En una intervención posterior, ha planteado además que "cuando sea necesario" un servicio de autobús al aeropuerto "tendrá que ser un servicio exclusivo" para que los usuarios de la línea de los poblados no tengan que esperar los desembarques o a que salgan las maletas del avión y las recojan los viajeros, y ha invitado a reflexionar sobre por qué la Junta de Extremadura, cuando sacó el concurso publicitario ligado a los vuelos, no puso como condición también un vehículo "discrecional" que hiciese esta gestión de acercar los viajeros a Badajoz.

A este respecto, la concejala del PSOE, Silvia González, ha mantenido la moción como se ha presentado y ha defendido que el autobús no tiene que esperar a que los pasajeros recojan las maletas en el aeropuerto si se organizan "bien" los horarios y "está todo bien planificado".

También en el apartado de Asuntos Generales, se ha aprobado por unanimidad una propuesta de declaración institucional para que el Ayuntamiento de Badajoz se adhiera a la declaración institucional de condena frente al ataque de la Federación Rusa a Ucrania de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP); así como otra declaración institucional en favor de los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán.