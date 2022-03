El PP provincial de Badajoz apoya a los sectores que protestan estos días

Ep

El presidente provincial del PP de Badajoz, Manuel Naharro, ha mostrado el apoyo de su partido a todos los sectores que se manifiestan estos días "para defender sus derechos" y "el pan de su casa".

En concreto, ha pedido a "ciertos" cargos del PSOE y "entre ellos" la delegada del Gobierno "que no los insulte, que al menos que ya con su trabajo no pueden garantizar los ingresos para sus casas, que no los insulte y mucho menos que los amenace", ha abundado.

En este punto, Naharro se ha referido a "propuestas de sanción que están llegando a las casas de muchos camioneros de nuestra provincia y de nuestra región", "amenazándolos" de que si siguen podrían tener multas de hasta 3.000 euros. "¿3.000 euros? 3.000 euros a gente trabajadora que se levanta todos los días para ganar el pan de su casa y que, por culpa de los precios de este Gobierno que no interviene y que no hace nada en ellos para que bajen, no pueden llevar el pan para su casa", ha expuesto.

"Lo que tienen que hacer es que dimita, porque una delegada del Gobierno tiene que estar al lado del ciudadano y no al lado de un Gobierno incompetente que está machacando a todos los sectores productivos de nuestra región y de nuestra provincia", ha incidido el presidente del PP provincial, a preguntas de los periodistas por su valoración ante los paros en el transporte que están teniendo lugar en la provincia, sobre lo cual ha considerado que "responden a un hartazgo generalizado que tiene la población en general".

Y es que, como ha ahondado, "si ya es triste no tener trabajo y no llegar a fin de mes, es mucho más triste tener trabajo y no llegar a fin de mes", de manera que ha incidido en que responde al "hartazgo que tiene todos los sectores en nuestra provincia", como son los transportistas, los ganaderos y agricultores, y el ciudadano "normal y corriente que ve cómo día tras día sube la cesta de la compra".