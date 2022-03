Ayuntamiento Badajoz aprueba presupuesto para 2022 con apoyo de PP, Cs y edil no adscrito

Ep.



El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado en una sesión extraordinaria celebrada este martes, día 22, su presupuesto general para 2022 con el voto favorable de Partido Popular, Ciudadanos y el edil no adscrito, Alejandro Vélez, y en contra de PSOE y Unidas Podemos, cuya cuantía global es de 122.565.847,42 de euros, que supone un incremento de un 9,34 por ciento respecto a las anteriores cuentas correspondientes a 2020.



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha realizado una valoración "muy positiva" de la aprobación del presupuesto municipal en un día "muy importante" para la ciudad, en el que dan luz verde a un "magnífico" y "gran" presupuesto. "Y además lo hacemos, independientemente de las opiniones de los demás, lo hacemos en una parte y en una fase inicial del año, lo que nos va a permitir poder trabajar con mayor facilidad en la ejecución del mismo", ha resaltado.



En declaraciones a los medios tras finalizar el pleno, Gragera ha agradecido a todos los que lo han hecho posible, a los miembros del equipo de gobierno, con las aportaciones que se han hecho también por parte de colectivos, asociaciones "y también, aunque ellos lo nieguen, de la oposición".



Así, "ahora lo que nos toca es aprobarlo definitivamente, empezar a trabajarlo, y sobre todo que la gente, los vecinos de la ciudad, vean que estos 122 millones que hoy aprobamos al final los ponemos en la calle" y "a su disposición, sobre todo en su beneficio", ha señalado.

AUMENTO DE INVERSIONES, SIN AUMENTAR IMPUESTOS

El concejal de Economía y Hacienda, Eladio Buzo, del PP, ha sido el encargado de detallar estas cuentas que, además de no incrementar los impuestos y tasas municipales, incluyen un plan de inversiones de 12 millones de euros que se financia a través de dos vías, con recursos ordinarios con 6,6 millones en este 2022, y con recursos procedentes del canon por concesión de calificaciones urbanísticas, relacionado con las plantas fotovoltaicas, con 5,4 millones.

Así y además de mantener las inversiones plurianuales del año 2020, se incluyen otras como el vestuario del campo de fútbol del Cerro de Reyes, la conservación de las fortificaciones, o la mejora del Centro de Protección Animal y, con cargo al citado canon, la urbanización de la Plaza de Santa María, continuar con la urbanización de aparcamientos y zonas verdes en Saavedra Martínez, o el campo de fútbol de la Picuriña.

El proyecto "estrella" pasa por convertir el paraje de El Pico en un parque periurbano que podría acoger conciertos.

Por su parte, el edil de Urbanismo, de Cs, Carlos Urueña ha explicado en relación al canon urbanístico que hay "tanta" inversión en plantas energéticas en Badajoz, que viene dentro de los presupuestos, que siendo "rigurosos" y "muy conservadores" han incluido 17 plantas que se van a realizar en la ciudad con una inversión total de 275 millones, de manera que el canon urbanístico es el 2 por ciento de la inversión total, y consideran que van a recibir 5,4 millones por este concepto, que se cuenta desde principios de año y no desde que se aprueban los presupuestos.

"Ya hemos recibido un millón de euros de esos 5,4 millones de euros y seguramente entre final de marzo y abril pues tendremos otro 1,2 o 1,5 millones", ha remarcado, para matizar que de estas 17 plantas espera que antes de junio o julio "prácticamente todas hayan pagado ya su canon, siempre que la Junta de Extremadura, que es la que tiene que dar la evaluación ambiental, de la calificación rústica".

A su vez, Alejandro Vélez, que se ha presentado con un chaleco amarillo en apoyo a los transportistas, mundo rural y sociedad civil "estrangulados" por las políticas del Gobierno, se ha referido a sus delegaciones y en concreto a Limpieza, un servicio que "lleva 12 años sin actualizarse" en una ciudad que crece, y que requiere de inversiones "necesarias" y "cuantificadas" como ampliar las rutas de carga lateral nocturna o selectiva del día, o los baldeos.

Igualmente y ante las críticas de la oposición, Vélez ha asegurado que no ha "tenido retenido retenido a nadie durante meses", y que si "falla" algo de los presupuestos es que no se han aprobado a finales de 2022, aunque "es verdad" que se adelantan respecto a otros años, junto con que "no" ha "coaccionado a nadie" y "prácticamente" sus demandas se sabían desde septiembre-octubre, mientras que respecto a las críticas por sus asesores ha incidido en que son personal de confianza trabajando para el gobierno.

En este punto, el no adscrito ha criticado que Unidas Podemos cuenta con un administrativo "que trabaja para su partido, eso sí que es sangrante" y que diga cuánto cuesta su grupo municipal "para que haga política y encima comunista", como también ha reprochado a la portavoz de Unidas Podemos que le hubiera gustado oír unas palabras "de solidaridad" con los transportistas, el mundo rural o quienes pasan "las penurias de la guerra por un invasor comunista llamado Putin".

Antes le había dicho: "no sé si es que a usted le gusta poco el agua". Al respecto, Cadenas ha rogado al alcalde que no se permitan alusiones personales, y este ha replicado que lo que pide a ambos "y a cualquiera" es que intenten eliminar referencias personales, pero que no le pida que ponga "coto" a una manifestación, "que usted la entiende por donde la quiera entender y él la podrá haber dicho por donde quiera decir", cuando "hace 10 minutos" ella estaba calificándolo "de otra manera".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En el turno de intervención de los grupos de la oposición, tanto el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, como la de Unidas Podemos, Erika Cadenas, han coincidido en criticar que los presupuestos no se han dialogado con la oposición, así como en el "peso" de la figura de Vélez en la confección de estas cuentas, en aspectos tales como el incremento de 1,5 millones para el Servicio de Limpieza, que lleva la contrata FCC.

Asimismo, Cabezas ha aseverado que "reparar e intentar poner al día Badajoz no es transformar la ciudad", y que "hacer lo que tenían que haber hecho hace años, el mantenimiento, el día a día" el equipo de gobierno lo "vende como algo extraordinario", y que espera en todo caso que aquello que se refleja en el papel se gaste. Cadenas ha remarcado que los presupuestos son "más de lo mismo", "insuficientes, estancados, continuistas, que arrastran la inercia de casi 30 años de política del PP, políticas de desidia y en contra de la gente".

VALORACIÓN DEL ALCALDE

Tras el pleno, Ignacio Gragera ha destacado de los presupuestos el cumplimiento del acuerdo programático y de los acuerdos de gobierno, y que hay un "esfuerzo especial" en los parques y jardines o en las calles a través de las inversiones, que suben un 40 por ciento, o un aumento en la mejora de la prestación de los servicios de limpieza en casi 1,5 millones, y "principalmente" un "compromiso" con el nuevo Catálogo de Puestos de Trabajo, el Inventario municipal, el Consorcio del Casco Antiguo y con la creación de la Oficina del empresario y atracción de inversiones.

Sobre el voto en contra de la oposición, lo ha tachado de "incomprensible", y ha sostenido que "siempre achacan a este equipo de gobierno cuestiones de otros equipos" cuando el mismo portavoz del PSOE "decía que esto es lo que se tenía que hacer, y que esto es lo que no se había hecho antes y aun así votan en contra".

"Indican que no se ha negociado, si uno va al espíritu y a la letra del propio presupuesto uno ve que esas reivindicaciones que ellos han estado plasmando durante muchos meses están", ha concluido.

El pleno también ha aprobado una serie de modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo, que como ha indicado la delegada del área, Hitos Mogena, incluyen cuestiones tales como la modificación del puesto del superintendente de la Policía Local, en aspectos como la inclusión del concepto de peligrosidad y la modificación del nivel de complemento de destino.