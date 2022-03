PSOE-Badajoz tacha presupuestos para 2022 de "políticamente chapuceros e irrealizables"

Ep.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha tachado el proyecto de presupuestos para 2022 de "políticamente chapuceros" y de "condescendientes" con el edil no adscrito, Alejandro Vélez, al tiempo que ha remarcado que no ha habido negociación con los socialistas por parte del equipo de gobierno y que estas cuentas son "irrealizables".

Los concejales socialistas Emilio Pérez y Martín Serván han valorado los presupuestos municipales para 2022, que presentan una cuantía global de 122.565.847,42 euros, en una rueda de prensa en la que Pérez se ha referido a la "difícil realización" de este presupuesto y del anexo de inversiones por las características de la gestión de la derecha en el ayuntamiento, y porque "casi prácticamente" la mitad de las inversiones, 5,4 millones concretamente, dependen del cobro del canon urbanístico.

"Esto es muy grave, porque es que no se sabe cuándo se va a cobrar el canon urbanístico, seguramente nos metamos después del verano y la mitad de las inversiones no se van a poder haber puesto en marcha", ha sostenido Pérez, mientras que Serván los ha calificado de "políticamente chapuceros, condescendientes y obligados con quien encumbró a los dos alcaldes, virtuales, voluntariosos, con afán de dar una nueva imagen pero arrastrado por la inercia del cuarto de siglo de gobierno de la derecha" e "irrealizables para la actual administración".

Emilio Pérez ha recordado igualmente que el presupuesto del consistorio de este año se incrementa en algo más del 9 por ciento, con un anexo de inversiones de unos 12 millones de euros, y ha querido "dejar claro" en primer lugar que no ha habido negociación por parte del equipo de gobierno con el principal grupo de la oposición, el PSOE, y que con quien se ha estado negociando, "que es la llave de este ayuntamiento", es con el concejal no adscrito, "aunque ya no representa a nadie porque no está en ningún partido".

"Eso no quiere decir", ha continuado, que no haya partidas incluidas o "demandas históricas" del Grupo Socialista en el presupuesto, como el tema referido a los salarios en la Banda Municipal de Música o las instalaciones de La Picuriña.

Sin embargo, hay "muchísimas cosas que no se incluyen", como en el Casco Antiguo, donde se hace hincapié "sobre todo" en plataformas únicas, pero siguen "sin ver" el soterramiento de cableado o de contenedores; o la dotación de aparcamientos y zonas deportivas que "necesita" Pardaleras, por ejemplo.

Tampoco "se hace nada" con las laderas de la Alcazaba, o el Guadiana "no se reactiva" al no dotarlo de instalaciones adecuadas para actividades deportivas o convocatorias culturales en este presupuesto "de difícil realización", y cuyo anexo de inversiones contempla "proyectos estrella" pero "de difícil realización como lo han sido en el pasado por ejemplo El Campillo" y que, en esta ocasión, consiste en una actuación en el Pico del Guadiana.

Emilio Pérez ha criticado, asimismo, que "no se hace nada" por mejorar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) pese a que "hay un conflicto muy grande en el tema de personal en este ayuntamiento, con continuas advertencias de Intervención".

ÚLTIMOS PRESUPUESTOS QUE PRESENTA GRAGERA

Por su parte, Martín Serván ha considerado que tiene la "sensación" de que serán los últimos presupuestos que presentará Gragera, y ha sostenido que, para el PSOE, han pretendido formar las cuentas finales de la legislatura mostrando un incremento cuantitativo respecto al anterior presupuesto, y el primer objetivo, cumplir los plazos, hay que considerarlo "ya por supuesto fallido" dado que entrarán en vigor a finales de abril.

Al mismo tiempo, "se han forzado unas previsiones en ingresos que van a ser de difícil realización, según se muestra en la propia documentación que se acompaña al expediente presupuestario".

Desde el punto de vista de los ingresos, ha criticado que el incremento de los ingresos que se incorpora y que financia los gastos de inversiones es "poco riguroso, basado más en el deseo y necesidad política que en la certeza de que se pueda realizar en 2022"; así y sobre el canon energético, ha remarcado que se vincula a la realización de unas concretas inversiones y que está sujeto a condicionamientos "imprevisibles", y también "cierta" parte a la aportación estatal aunque "en los propios documentos que se acompañan se ponen unos interrogantes sobre ello".

De este modo y en cuanto al anexo de inversiones que el PSOE cuestiona que se pueda hacer, ha dicho que se trata de una serie de obras que se vinculan al canon energético, entre otras la urbanización de la Plaza Santa María junto al edificio de Fundación CB, por 5,3 millones y que "queda en el aire".

Sobre la financiación estatal, ha resaltado que el incremento de ingresos pasa de 29 a 35 millones, que procede de aportación estatal y son unos 6 millones de euros, que "pueden recortarse y por ende y como consecuencia el gasto por el mismo importe", por lo que las obras recogidas en el anexo de inversiones "dependen de un condicionamiento a futuro" y "existe una posibilidad real, fundada y anunciada en el expediente de que va a ser muy complicado realizarla con esta financiación".

Finalmente y en materia de gasto, ha destacado que ven "algo importante que ha acompañado toda la gestión del gobierno" y que, en concreto, ven "cifrada y descifrada la mano que mece el gobierno, el concejal no adscrito", que es delegado de Poblados, en el marco de lo cual se aprueban un jefe de servicio y cinco oficiales; mientras que en el capítulo 2 de gastos corrientes se contempla una ampliación del contrato de limpieza, otra de las delegaciones de Vélez, de 1,4 millones de euros anuales.

Así y en cuanto al contrato de limpieza, ha recordado que la derecha prorrogó ese contrato por ocho años, a razón de 12 millones de euros anuales, a los que se suma lo ahora presupuestado hasta los 13,5 millones de euros anuales.

También se incrementa el déficit de Tubasa de 5 a 7 millones, o crece el de la concesión del abastecimiento y depuración de aguas, ha concluido.