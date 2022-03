La Diputación celebra jornadas para aclarar dudas sobre Fondo Recuperación Next Generation

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha inaugurado este viernes en Villanueva de la Serena unas jornadas formativas dirigidas a todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Badajoz y destinadas a resolver todas las dudas sobre las convocatorias del Fondo de Recuperación Next Generation EU.



En concreto, la jornada se celebra en el Palacio de La Jabonera, a la que estaban convocados los ayuntamientos de Vegas Altas, La Serena y La Siberia, tras la cual, se celebrarán nuevas sesiones en Llerena, el 24 de marzo, y en Badajoz, el 29 de marzo, donde tendrá lugar la clausura.



En estas jornadas se informará sobre los servicios que ofrece la Diputación de Badajoz a sus municipios en materia de fondos europeos, y se profundizará sobre los fondos Next Generation EU como "una oportunidad para el desarrollo sostenible de la provincia de Badajoz", además de abordar el plan de medidas antifraude del organismo provincial.



Durante su intervención, Miguel Ángel Gallardo ha dado la bienvenida a los presentes a la "tercera ciudad de Extremadura, tal y como han querido los vecinos de Don Benito y Villanueva", tras lo que ha agradecido que la mayoría de estos ayuntamientos "aprobaseis en vuestros plenos la moción de apoyo a la fusión".



Así, tal y como dijo en el Senado el pasado miércoles y ha recordado hoy, "los ayuntamientos somos Estado puro y las administraciones de rango mayor deben confiar en el trabajo de alcaldes y alcaldesas", por lo que ha destacado la necesidad de "reivindicar el papel justo que les corresponde a las corporaciones locales".



Además, ha señalado que esta jornada tiene un triple objetivo como es el de información, formación y acompañamiento "de cara a atraer los máximos fondos posibles para seguir contribuyendo a la mejora de nuestros pueblos".



En este sentido, ha avanzado que se va a poner en marcha una plataforma inteligente para facilitar la búsqueda de las convocatorias que sean de mayor utilidad, la que "va a permitir que podáis llegar directamente a lo que buscáis y servirá para definir vuestras prioridades dentro del marco al que podáis acceder".



En concreto, en la web de la Diputación de Badajoz se habilitará un buscador inteligente de ayudas europeas, de tal forma que todos los ayuntamientos de la provincia podrán acceder de una manera fácil y rápida a todas las convocatorias publicadas tanto del fondo Next Generation EU, como de otros programas europeos, como Interreg Poctep, Interreg Europe, Horizonte Europa, Erasmus Plus o los programas plurirregionales del Feder y FSE+, entre otros, según informa la Institución provincial en una nota de prensa.



A este respecto, ha precisado que "estos fondos tienen mucho que ver con la movilidad, la digitalización, la descarbonización y la transición ecológica", ante lo que el objetivo "no es otro que el de contribuir a reconstruir Europa".



PLAN COHESION@



Además, Gallardo ha aprovechado para dar a conocer a los alcaldes asistentes que que el gobierno provincial presupuestó 15 millones de euros para un Plan Cohesion@, que se van a ampliar en 5 millones de más.



Por tanto, los municipios podrán disponer de 20 millones de euros, "abiertos a cuestiones distintas y novedosas", como pagar el IVA de la cofinanciación de estos fondos europeos, ha explicado.



Asimismo, los ayuntamientos matrices que tengan pedanías podrán acogerse al convenio marco para la instalación de cajeros automáticos, y se va a ampliar la dotación de los fondos de solidaridad a las poblaciones más pequeñas y ahora lo mínimo que se concederá por pedanía de más de 100 habitantes será de 45.000 euros.



Por todo ello, ha avanzado que en el próximo pleno de la Diputación de Badajoz se llevará para su aprobación una modificación presupuestaria para incorporar esos remanentes y así poder poner en marcha cuanto antes tanto ese plan, así como el programa de anticipos reintegrables, por el cual se conceden préstamos a los municipios a interés cero.



En esta línea, tras la inauguración, la jornada ha continuado con una exposición de Miguel Ballesteros sobre el Fondo Next Generation, en la que ha facilitado información de todas las convocatorias de estos fondos destinadas a proyectos de interés local en temas de eficiencia energética, movilidad, turismo, comercio, empleo o transformación digital.



Por último, se ha presentado el Plan de medidas Antifraude de la Diputación de Badajoz por parte de la Jefa de Servicio de la Oficina de Proyectos Europeos, Cristina Cortés.