PP-Zafra lamenta que gobierno local PSOE dedique plenos a "restringir" labor de oposición

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zafra, a través de su portavoz, Juan Carlos Fernández, ha lamentado que el equipo de Gobierno local, con el socialista José Carlos Contreras a la cabeza, dedique las sesiones plenarias municipales a "restringir la labor y acción legítima y democrática de la oposición" y "no a solucionar los problemas de los zafrenses".

Así pues, durante una rueda de prensa, Fernández ha indicado que el PSOE "sigue resistiéndose a escuchar a la oposición y, lo que es peor, a aplicar el sentido común".

"Lo demostró una vez más en el pleno del pasado jueves día 10, celebrado después de cuatro meses y 11 días sin convocar el alcalde sesión ordinaria cuando lo acordado es hacerlo cada dos meses", ha señalado.

En este sentido, el portavoz 'popular' ha indicado que en ese pleno se aprobó un Reglamento Orgánico Municipal con los exclusivos votos del PSOE y del concejal no adscrito, "de tal modo que en lo sucesivo habrá restricciones para la acción política de la oposición, que, por ejemplo, verá cómo sus intervenciones en los plenos están limitadas a escasísimos minutos, mientras que el alcalde dispone de todo el tiempo que quiera para hablar".

De igual modo, ha valorado que el reglamento no facilita la consulta de los expedientes por la oposición, "incluso habla de vigilancia, como si los concejales que no forman parte del gobierno local fuesen poco de fiar", además de establecer que lo que se acuerde en la Junta de Portavoces, "órgano deliberante, no obligatorio", vincula a los grupos políticos aunque "sin embargo no se levanta acta de los acuerdos".

"Algo delirante. O deposita en el alcalde la interpretación del reglamento, algo que también nos parece extravagante. Y en el capítulo de ruegos y preguntas, fundamental para el control de la acción del gobierno, limita severamente el tiempo de las intervenciones. Todo esto devalúa notablemente el trabajo político de la oposición", ha sostenido Juan Carlos Fernández.

Por eso, según ha dicho, el Grupo Popular votó en contra de este reglamento que, además, "se ha traído con prisas, para ser aprobado en dos semanas", cuando hay otros pendientes, como por ejemplo la reforma de las Ordenanzas de Policía y Buen Gobierno que "llevan aparcadas tres años" y que "afecta a la convivencia vecinal".

"Pero eso no importa. Para ellos es más importante mediatizar y, si puede ser, anular la tarea de la oposición", ha remarcado, según indica el PP en una nota de prensa.

LIMPIEZA URBANA

Asimismo, los 'populares' han recordado que se aprobó la privatización de la limpieza urbana, si bien a través de Promedio, ente dependiente de la Diputación Provincial, algo a lo que el PP también se opuso, puesto que consideran que desde el equipo de gobierno se ha traído esta cuestión "a toda prisa, sin estudio de viabilidad, sin estudio de costes, agobiados por no ser capaces de dar solución a tan grave problema".

"Y quieren cederla por 12 años, alegando que es el tiempo adecuado para que Promedio pueda amortizar sus inversiones", ha señalado Fernández.

Sin embargo, ha apuntillado, en ese convenio no se habla de invertir, sino de recibir los bienes que ya tenga el Consistorio, "revisarlos y, si hay que repararlos, que lo pague el propio ayuntamiento", de manera que desde el PP zafrense se oponen, "porque no tiene sentido decir que nos adherimos a un servicio y que después ya veremos si nos interesa" y "habría que negociar antes, no después de firmado el convenio".

"Pero esto no preocupa a los socialistas locales, que lo que quieren es quitarse de encima un problema que son incapaces de resolver", según el PP, para quien, "esto ha provocado, además, la inquietud de los trabajadores municipales, a los que no se ha informado, y que se presentaron en la sesión plenaria".

Finalmente, Fernández se ha referido al capítulo de ruegos y preguntas, donde el alcalde no contestó a su escrito de días antes, en el que desde el PP se le preguntaba en base a qué normas está prorrogado "de hecho" el contrato de limpieza de los colegios, en opinión de los 'populares' "contra la ley como demuestra el hecho de los reparos de Intervención al pago de las facturas".

"Reparos que son levantados una y otra vez por el alcalde, sin que haya atisbo de que se convoque una nueva licitación. Al no contestar a ese escrito, se le volvió a preguntar verbalmente y Contreras tampoco contestó", ha apostillado Fernández.

A colación de esto último, ha indicado que "con un gobierno local incapaz de dar solución a los problemas de la ciudad, instalado en la prepotencia y en el desprecio a la oposición, convencido de que el ayuntamiento es su cortijo, evidentemente, el Grupo Popular seguirá denunciando claramente los abusos del alcalde y de su equipo de gobierno", ha sentenciado.