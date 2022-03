Anuel AA, Omar Montes o Lola Índigo en el cartel de Feria San Juan de Badajoz 2022

Ep

God Save The Queen, Lola Índigo e India Martínez completan los días 18, 19 y 24 respectivamente el cartel musical de la Feria de Badajoz, cuyos conciertos se celebrarán en el auditorio del recinto ferial y concluirán el 25 de junio con el espectáculo infantil 'El Circo del Payaso Tallarín', con entrada gratuita.

El concejal de Ferias y Fiestas, Javier Gutiérrez Jaramillo y uno de los responsables de la promotora musical Progevents, Carlos Lobo, han presentado el cartel musical de la próxima Feria de San Juan, que estará compuesto por tres conciertos de primera línea, un espectáculo musical infantil y, como gran novedad, la incorporación de Badajoz al circuito de la marca 'Puro Latino Fest', el festival de los ritmos latinos, el trap y el reagettón, todos ellos con aforo al completo de unas 13.500 personas.

En su intervención, Gutiérrez Jaramillo ha destacado que, junto a la citada promotora, están preparando desde la Concejalía de Ferias y Fiestas los conciertos de la Feria de San Juan, y que el objetivo que se marcó cuando se hizo cargo de esta delegación fue el de recuperar estas actuaciones de las fiestas patronales, que ya se pudieron disfrutar en 2021 tras el "parón" de 2020 por la Covid-19.

Con ese fin, han buscado artistas y espectáculos que pudieran posicionar a la ciudad a nivel internacional, dado que una de las "metas" que se puso es que actuaran en la Feria de San Juan artistas internacionales, "para darle ese carácter también más potente", de manera que ha resaltado que se trata de un "buen" cartel que presentan este miércoles de cara al inicio de la venta de entradas, y a que hay actuaciones que, una vez comience dicha venta, "se van a disparar las solicitudes" como en el caso de Anuel AA, que define como "el plato fuerte" de esta feria.

OFERTA DE PRIMERA LÍNEA

Para Carlos Lobo, se trata "de una oferta de primera línea" y "la que se merece una de las ferias más importantes de Extremadura".

También, ha resaltado del cartel la inclusión de Badajoz en el circuito del 'Puro Latino Fest', el festival más destacado de España respecto de la música latina y los ritmos urbanos. Esta primera incursión de Badajoz en el 'Puro Latino Fest' estará protagonizada por Anuel AA y el español Omar Montes, cuyos conciertos se celebrarán la tarde-noche del 23 de junio.

El rapero y cantante puertorriqueño se considera un pionero del movimiento del trap latino y sus letras, que tratan sobre la vida urbana en Puerto Rico, son la clave para liderar las listas de ventas.

Considerado como uno de los artistas más relevantes del género urbano, ha logrado hacerse con una base de seguidores de millones de personas en todo el mundo, que han convertido su música en una referencia habitual en los tops de las plataformas digitales.

En Badajoz, presentará su último álbum 'Las leyendas nunca mueren' además de recordar sus 'hits' más importantes de su trayectoria.

Junto a él, estará el televisivo Omar Montes, centrado en su faceta musical que crece más que nunca con miles de seguidores; con temas como 'Alocao', 'Solo' y 'La rubia' ha conseguido discos de platino y de oro, además de haber colaborado con importantes artistas como C Tangana, Ñengo Flow y Camela, entre otros.

Completan el cartel RVFV, el chico almeriense de La Chanca que se ha convertido en todo un fenómeno musical. Su estilo englobado dentro del género urbano se etiqueta como afrotrap (trap con ritmos africanos), y sonido de barrio muy personal. Junto a él también estarán José de las Heras DJ y DJS Residentes Puro Latino, "que harán que Badajoz se posicione como ciudad latina en Extremadura", según destacan desde la organización de estos conciertos.

DIOS SALVE A LA REINA

Lobo ha detallado que el cartel musical de la feria de Badajoz dará comienzo el 18 de junio con la banda 'Dios Salve a la Reina' y el show sobre Queen más aclamado del mundo, de manera que Badajoz será uno de los primeros escenarios de God Save The Queen en este 2022, después de haber protagonizado más de un centenar de conciertos 'sold out' por todo el mundo.

La impresionante semejanza física y vocal de Pablo Padín hará disfrutar en directo de los grandes éxitos de The Queen y vivir las emociones que Freddie Mercury transmitía en el escenario.

El 19 de junio, será el turno de Lola Índigo que llega a Badajoz dentro de la segunda parte de su gira 'La Niña', trabajo que se colocó en el número 1 de las listas de ventas españolas el pasado verano, tras el éxito de 'Romeo y Julieta' y estrenar recientemente 'Las Solteras', un tema con sonidos reggaetón dembow con toques de electrónica.

El día de San Juan será India Martínez la que actúe en el auditorio del recinto ferial para ofrecer al público su último trabajo 'Palmeras', un homenaje al barrio cordobés en el que se crió, a su infancia, y en el que se descubre una nueva India entregada a un trabajo cargado de feminidad, fuerza y talento.

El 25 de junio es el día elegido para que los más pequeños de la casa disfruten de la nueva propuesta musical del 'Payaso Tallarín', que presenta el 'Circo del Payaso Tallarín', una divertida y cercana historia de payasos donde Jonás dirige a los alumnos más aventajados para actuar junto al Payaso Tallarín en la fiesta de graduación de la escuela del circo.

Todos los conciertos se celebrarán en el Auditorio del recinto ferial y darán comienzo a las 22,30 horas, a excepción del 'Puro Latino Fest' que comenzará a las 19,00 horas y Payaso Tallarín, cuya hora de inicio será a las 21,00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Las entradas se pondrán a la venta a partir de las 13,00 horas en Events Entradas para los show de God Save The Queen, Lola Índigo e India Martínez y en Puro Latino para el 'Puro Latino Fest Badajoz' con Anuel AA, Omar Montes, RVFV, José de las Heras y Djs Residentes.

PROGRAMA DE LA FERIA DE SAN JUAN

Sobre la Feria de San Juan, el concejal del área ha avanzado que están trabajando en su celebración del 17 al 25 de junio con un presupuesto similar a los cerca de 200.000 euros del pasado año, y que estos conciertos forman parte del programa de la feria, que pretende que se celebre "con la misma normalidad" que los pasados Carnavales y sin medidas Covid.

No obstante, apelarán a la responsabilidad y a las medidas de autoprotección "que cada uno se quiera imponer" entre quienes se acerquen al recinto ferial, que podría contar con las habituales casetas de tiro o de baile o los tradicionales fuegos artificiales, mientras que respecto al botellón ha matizado que se debe valorar en la Junta de Seguridad y que no depende de él mismo, que tiende "a la normalidad" y supone que "si no hay ningún problema se hará" y, "todavía queda tiempo para verlo".