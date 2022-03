Alejandro Vélez avanza que votará a favor de los presupuestos municipales de Badajoz

Ep.

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez, ha adelantado que su voto será "positivo" al Presupuesto Municipal para 2022 del consistorio "tal y como están presentados" y se le han presentado a él mismo estas cuentas.

"Otra cosa es que hubiera sorpresas de última hora que a mí no se me han notificado, incluso no las he visto reflejadas en el borrador de presupuestos, que, bueno, entonces sí haría que mi voto ahora mismo no fuera positivo", ha reconocido el también delegado de Limpieza y Poblados, para remarcar que "ahora a día de hoy" con lo que se le ha planteado y con lo que está "encima de la mesa" su voto es "afirmativo".

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por su voto ante dichas cuentas presentadas la pasada semana y que contemplan una cuantía global de 122.565.847,42 euros, que supone un incremento de un 9,34 por ciento respecto a las anteriores cuentas correspondientes a 2020, y que incluye 12 millones de euros en inversiones "reales", además de no incrementar los impuestos y tasas municipales.

Al respecto, Vélez ha señalado en primer lugar que, cuando se ha conocido la noticia de la subida salarial a la Policía Local, "es verdad" que vio el borrador de presupuestos que le habían pasado y que "no aparecía" y que entiende que "luego se hará esa subida" o "se harán unas modificaciones presupuestarias posteriores".

"A día de hoy con el presupuesto que hemos acordado estoy completamente de acuerdo, porque hay unas demandas que sí se me tienen en cuenta y, bueno, los presupuestos, como digo yo, hay que verlos de una manera general", ha continuado, a la vez que ha resaltado que son "necesarios" porque "ya van "tarde".

También es "necesario", ha dicho, "ponerlos en práctica cuanto antes para la ciudad de Badajoz", porque "una cosa es aprobar los presupuestos y luego otra es ejecutarlo", de forma que "sí" está "de acuerdo", aunque "otra cosa es que se hubiera incluido esta partida presupuestaria para la subida salarial de la policía", en cuyo caso cree que "ahí sí ya hubiera parado" e "incluso no" se le habría puesto en conocimiento.

"Si luego para esta subida salarial de la policía, como se está hablando, va a ver unas modificaciones presupuestarias a día de hoy mi voto no lo tienen a favor", ha reconocido Vélez.

Por otro lado, Alejandro Vélez ha hecho hincapié en que el presupuesto recoge demandas suyas tanto para Limpieza y la concesionaria de este servicio, FCC, por 1,5 millones de euros más, como para la organización de las pedanías y, en concreto, la organización administrativa con jefes de servicio y con oficiales de pedanías, como "también estaba lo que necesita esta ciudad", como una ampliación del servicio de FCC porque se lleva con la misma organización "casi 12 años".

No obstante, como ha defendido, la ciudad en 12 años está creciendo, tiene otras demandas y se tiene que actualizar ese servicio "a la ciudad de hoy en día y a la que se nos presenta, porque Badajoz tiene un futuro muy bueno en el sentido de que crece y cuando crece en población, cuando crecen sus barrios, la demanda de servicios en este caso de limpieza es mayor", y los servicios que se tienen "ahora mismo estaban pensados para una ciudad de hace 12 años".

El concejal no adscrito, Alejandro Vélez, ha hecho estas declaraciones a los medios a preguntas de los periodistas con motivo de su presencia en la concentración convocada este lunes, día 14, por CSIF Extremadura ante las puertas del Ayuntamiento de Badajoz para reclamar un trato igualitario para todos los trabajadores municipales del consistorio.